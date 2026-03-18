Preguntando a Paco Mármol: "¿Quién mató a la TV?" (¿O fue suicidio?)

La muerte del medio, el nacimiento del individuo: Paco sostiene que hoy la persona (el comunicador) es más importante que la institución. Figuras como Tucker Carlson o Joe Rogan demuestran que la credibilidad personal supera la marca del canal.

Argentina y el retraso tecnológico: Mármol afirma que la comunicación en Argentina está aproximadamente 10 años retrasada respecto a potencias como Estados Unidos, especialmente en la adopción de nuevas dinámicas digitales.

De la Audiencia a la Comunidad: Ya no se busca simplemente "medir" puntos de rating, sino construir una comunidad fiel. El éxito de canales de streaming como Luzu TV o Olga se basa en esta conexión directa y constante.

El fin de los informativos tradicionales: Los noticieros actuales han perdido su estructura informativa para centrarse en el entretenimiento y el impacto visual (por ejemplo, repetir videos de asaltos) solo para retener audiencia. Y así les va... la expulsan.

La "Guerra de Medios" y el Poder: La histórica pelea entre el kirchnerismo y Clarín fue una lucha por quién manejaba el "caño" de la información y quién tenía el poder real de marcar la agenda política. No ha terminado.

Inteligencia Artificial y Redacciones: En 5 años las redacciones serán del 10% del recurso humano actual. La IA se encargará de tareas técnicas y de análisis de datos, dejando al humano solo el rol de programar e investigar.

Noticias Personalizadas: En el futuro cercano, no habrá un noticiero general. La IA creará un informativo a medida para cada usuario, basado en sus gustos, duración preferida y temas de interés. El algoritmo será el programador.

El peligro de las Fake News: No se combaten con censura, sino con credibilidad. La mentira es masiva, y solo los periodistas con trayectoria y confianza del público podrán sobrevivir al ruido digital.

Saturación y Desinformación: La abundancia de canales de noticias (Argentina tiene más opciones que otros mercados más grandes) genera una saturación que termina normalizando tragedias o actos de corrupción, desinformando por exceso.