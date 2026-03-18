Gemini AI conoce bien a Francisco Mármol. Al preguntarle cómo titular en redes la entrevista sobre la agonía y muerte de la TV, se recibió esta introducción de la inteligencia artificial: "¡Qué gran tema! Paco Mármol tiene una perspectiva privilegiada por haber estado en las entrañas de Telefe ("el canal de la familia") y ver ahora cómo ese imperio muta frente al algoritmo y la crisis económica. Para un título con fuerza, necesitamos combinar la nostalgia del viejo mundo, la crudeza de la realidad argentina y la incertidumbre de la IA."
'COMO EN CASA', PODCAST DE URGENTE24
Preguntando a Paco Mármol: "¿Quién mató a la TV?" (¿O fue suicidio?)
Mirar el 'encendido' de la TV provoca melancolía y tristeza. Para Paco Mármol es inevitable en la Argentina. Hay vida más allá de las redes pero no para todos.
La recomendación del hijo de Google fue: "Paco Mármol: El Ocaso de la Tele y el Desembarco de la IA en la Argentina de hoy" (Es un título equilibrado: tiene el nombre de peso, el conflicto (ocaso vs. IA) y el contexto local."
Finalmente no usamos ese título porque buscamos algo más divertido, pero la historia de la tele que muere es trágica, previsible, inevitable.
La entrevista a Paco Mármol resulta una visión cruda y visionaria sobre el presente y el futuro de los medios. No la vamos a contar aquí porque nuestro propósito es la disfrute tanto en YouTube como en Spotify. Pero aquí 10 tips:
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La muerte del medio, el nacimiento del individuo: Paco sostiene que hoy la persona (el comunicador) es más importante que la institución. Figuras como Tucker Carlson o Joe Rogan demuestran que la credibilidad personal supera la marca del canal.
Argentina y el retraso tecnológico: Mármol afirma que la comunicación en Argentina está aproximadamente 10 años retrasada respecto a potencias como Estados Unidos, especialmente en la adopción de nuevas dinámicas digitales.
De la Audiencia a la Comunidad: Ya no se busca simplemente "medir" puntos de rating, sino construir una comunidad fiel. El éxito de canales de streaming como Luzu TV o Olga se basa en esta conexión directa y constante.
El fin de los informativos tradicionales: Los noticieros actuales han perdido su estructura informativa para centrarse en el entretenimiento y el impacto visual (por ejemplo, repetir videos de asaltos) solo para retener audiencia. Y así les va... la expulsan.
La "Guerra de Medios" y el Poder: La histórica pelea entre el kirchnerismo y Clarín fue una lucha por quién manejaba el "caño" de la información y quién tenía el poder real de marcar la agenda política. No ha terminado.
Inteligencia Artificial y Redacciones: En 5 años las redacciones serán del 10% del recurso humano actual. La IA se encargará de tareas técnicas y de análisis de datos, dejando al humano solo el rol de programar e investigar.
Noticias Personalizadas: En el futuro cercano, no habrá un noticiero general. La IA creará un informativo a medida para cada usuario, basado en sus gustos, duración preferida y temas de interés. El algoritmo será el programador.
El peligro de las Fake News: No se combaten con censura, sino con credibilidad. La mentira es masiva, y solo los periodistas con trayectoria y confianza del público podrán sobrevivir al ruido digital.
Saturación y Desinformación: La abundancia de canales de noticias (Argentina tiene más opciones que otros mercados más grandes) genera una saturación que termina normalizando tragedias o actos de corrupción, desinformando por exceso.
La "Gran Concentración": Los medios tradicionales seguirán reagrupándose hasta que queden solo 2 o 3 grandes jugadores. El resto del ecosistema será dominado por plataformas globales como YouTube y Netflix.
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