Gallardo le dijo que no a San Lorenzo y confirmó dónde dirigirá tras su salida de River

Lo último que se supo de Gallardo es que apareció en Uruguay, un país que conoce a la perfección por su paso por Nacional y donde suele ir a vacacionar, y también se lo vio observando a su hijo menor jugando en infantiles, por lo que ahora su cabeza está puesta en su vida familiar y luego sí evaluará opciones laborales para volver al ruedo.

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