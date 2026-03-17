Marcelo Gallardo viene de transitar 18 meses más que tortuosos en River que terminaron con la renuncia a su cargo como entrenador del Millonario. Ahora el Muñeco se encuentra descansando y en medio desde su entorno confirmaron dónde piensa dirigir, una resolución que llegó luego de un llamado de San Lorenzo.
SE DECIDIÓ
Gallardo le dijo que no a San Lorenzo y confirmó dónde dirigirá tras su salida de River
Desde San Lorenzo se comunicaron con Gallardo para que se el nuevo entrenador y el Muñeco definió cuál será su próximo paso.
Esta mañana el fútbol argentino se sorprendió con el despido de Damián Ayude como entrenador de San Lorenzo luego de lo que fue la goleada en contra frente a Defensa y Justicia por 5-2. El DT tenía intenciones de seguir pero desde la dirigencia entendieron que era momento de dar un volantazo y cambiar a la cabeza del plantel para buscar nuevos resultados.
Rápidamente comenzó la danza de nombres para suceder a Damián Ayude y fue Martín Costa quien confirmó en ESPN que desde San Lorenzo se movieron para tener a Marcelo Gallardo. “Alguien de San Lorenzo pensó en Gallardo, dijo probemos, preguntemos qué quiere hacer, si le interesa. Por intermedio de una persona llegaron a llamar a Gallardo. Gallardo dijo que no”, afirmó.
Gallardo ya definió su próximo paso
Lo más llamativo llegó después, ya que Martín Costa confirmó dónde piensa dirigir Gallardo tras su salida de River. “La información que tengo es que Gallardo no dirige hasta después del Mundial. Después del Mundial si aparece algo de Brasil, alguna selección o algo de Europa lo va a analizar. No tiene pensado dirigir en la Argentina”, sentenció.
Justamente en los últimos días sondearon a Gallardo de Cruzeiro, pero el Muñeco parece estar centrado en pasar los próximos meses descansando para recuperar energías y luego sí asumir un nuevo desafío. En cuanto a seleccionados aún no hay nada firme pero se podría abrir el abanico luego del Mundial, así como también en Europa.
Lo último que se supo de Gallardo es que apareció en Uruguay, un país que conoce a la perfección por su paso por Nacional y donde suele ir a vacacionar, y también se lo vio observando a su hijo menor jugando en infantiles, por lo que ahora su cabeza está puesta en su vida familiar y luego sí evaluará opciones laborales para volver al ruedo.
Más en GOLAZO24
Tensión total en Racing Club por la última decisión que tomó Diego Milito
¿River expuso feroz interna en ESPN entre Mariano Closs vs Pollo Vignolo?
San Lorenzo va con todo por un DT que casi reemplaza a Gallardo en River