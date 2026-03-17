Tensión total en Racing Club por la última decisión que tomó Diego Milito

Si bien no jugó bien ante el conjunto cordobés, el equipo de Gustavo Costas se impuso y logró una importante victoria de cara a la clasificación a playoffs y tabla anual.

El propio entrenador se encargó de decir: “En el primer tiempo tuvimos tres o cuatro situaciones claras, pero no jugamos bien. En el segundo tiempo encontramos más juego, tuvimos más la pelota y aparecieron buenas triangulaciones”, asumiendo que el rendimiento de su equipo no fue el esperado, sobre todo en la primera parte.

Una de las sorpresas en el partido de ayer fue que Agustín García Basso no estuvo ni en el banco de suplentes en el partido por la fecha 11.

Fuerte decisión de Diego Milito

La semana pasada fue particular respecto a García Basso.

En San Lorenzo de Almagro se lesionó Gastón Hernández y uno de los primeros jugadores que sonaron para reemplazar al capitán del Ciclón es el marcador central zurdo.

En ese contexto, el representante del futbolista, arremetió contra la dirigencia de la Academia en algunos medios. "La relación con Racing está un poco desgastada, nos hemos reunido algunas veces y no pudimos llegar a un entendimiento", dijo Julián Wajnsztejn en relación a una posible actualización salarial.

image

El ex Independiente del Valle es uno de los salarios peor remunerados del club de Avellaneda y al ser un pilar en la Sudamericana del 2024, desde el entorno del jugador consideran que tiene que haber una corrección en el vínculo.

Las declaracones no gustaron para nada en la Academia y la comisión comandada por Diego Milito tomó una decisión al respecto.

Juan Pablo De Luca, uno de los partidarios del club de Avellaneda, aseguró: "Agustín García Basso quedó fuera del banco de suplentes de ayer por decisión institucional. La determinación se tomó ante el ruido mediático de la semana pasada, escalado por las declaraciones públicas de uno de sus representantes. Racing no le aumentará el sueldo: cumplirá con su contrato actual y posiblemente busque una salida a mitad de año."

image

Habrá que ver si hay alguna consecuencia más respecto a esto, pero lo cierto es que el futbolista tiene contrato vigente hasta fin de 2027, aunque todo hace indicar que se irá a mitad de año.