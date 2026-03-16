Racing 2-0 Estudiantes (RC): Maravilla volvió de su lesión e hizo feliz a la Academia

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Diego Milito terminó su viaje por Europa, con visitas al Real Madrid, Atlético de Madrid y el Inter de Milán

Así lo informó Racing de manera oficial en sus redes sociales:

"Nuestro presidente Diego Milito finalizó una agenda institucional en Europa, donde mantuvo encuentros con dirigentes, empresas y clubes con el objetivo de seguir proyectando a Racing en el plano internacional. En Madrid, el Presidente visitó el renovado estadio Santiago Bernabeu y recorrió el centro de entrenamiento del Real Madrid en Valdebebas, donde se reunió con José Ángel Sánchez, Director General del club. Conversaron sobre infraestructura, procesos de trabajo a largo plazo y la importancia que una Fundacion tiene en un club de fútbol de primer nivel, por su rol social en la comunidad. Durante su paso por la capital española, Diego mantuvo encuentros con Diego Simeone y Juan Musso, dos embajadores racinguistas que hoy representan al Atlético de Madrid en el fútbol europeo. Finalmente recorrió las instalaciones del estadio Riyadh Air Metropolitano, la casa del Atleti"

"En Milán, Diego Milito mantuvo una reunión con Giuseppe Marotta, Presidente del Inter, con avances positivos pensando en la continuidad de Valentín Carboni en Racing de cara a la próxima temporada. Durante su estadía compartió una cena con Lautaro Martínez, surgido del Predio Tita, capitán del Inter y campeón del mundo con la Selección Argentina".

La agenda también incluyó reuniones con marcas internacionales interesadas en el desarrollo de Racing. Se destacó un encuentro con Ronni Hartvig, CCO de Betsson, donde se conversó la posibilidad de extender el vínculo de sponsoreo con el club. Estos encuentros forman parte de una estrategia para fortalecer vínculos institucionales con actores clave del fútbol mundial y generar nuevas oportunidades a futuro, entre ellas la posibilidad de que Racing Club de Avellaneda dispute partidos amistosos frente a equipos europeos en 2027.