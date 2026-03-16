Racing Club venció 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026. En el Cilindro de Avellaneda, la Academia volvió al triunfo de la mano de -quién sino-, Adrián Martínez. El delantero, que volvió de una lesión, hizo los dos goles de la victoria.
Racing 2-0 Estudiantes (RC): Maravilla volvió de su lesión e hizo feliz a la Academia
Adrián Martínez era el regreso más esperado y cumplió. Metió un doblete para el triunfo de Racing en el Cilindro de Avellaneda.
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Final del partido: Racing venció 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto
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Racing necesitaba un triunfo como el de esta noche. Uno que lo reencontrara con su esencia, con sus formas de jugar. Con esas formas que lo llevaron a los picos de gloria en el ciclo de Gustavo Costas.
Aun así, está claro que la Academia precisa encontrar nuevos caminos para disputarle el partido a sus rivales. En eso estuvo este 2026, pero hasta el momento no lo ha conseguido. Ni Miljevic ni Carboni pudieron aportar esa cuota de creatividad, pausa y asociativismo que necesita el "modelo Costas". Un modelo que ha tocado techo y que necesita reinventarse.
Así las cosas, buscar esas respuestas siempre es más sencillo ganando, y mucho de más de la manera en que lo hizo esta noche. Con ese modelo pero en su versión más efectiva y explosiva. Ayudado por el rival más endeble de todo el Torneo Apertura 2026, que le dio todos los espacios posibles, la Academia hizo su juego de ida y vuelta, de golpe por golpe, de ataque tras ataque.
Y con Maravilla, claro. Maravilla Martínez, que se perdió dos partidos por lesión tras su esguince ante Independiente Rivadavia, volvió encendido. Metió el doblete para su equipo y demostró cuán determinante es dentro del área.
Mirá el resumen completo del partido a continuación.
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