San Lorenzo viene de recibir golpazo por las lesiones de ligamentos de Gastón Hernández y Ezequiel Cerutti. Para reemplazar al zaguero central, el Ciclón fue a la carga por Agustín García Basso, una de las figuras de Racing. Finalmente el hombre de La Academia se plantó y confirmó su decisión.
HABLÓ CON COSTAS
Agustín García Basso se plantó en Racing y confirmó su decisión tras la oferta de San Lorenzo
Luego de recibir una oferta de San Lorenzo, Agustín García Basso habló en Racing y reveló cuál es su decisión.
Desde estrictamente lo numérico y el rendimiento, San Lorenzo se fue de La Bombonera más que conforme por el empate 1-1 ante Boca. No obstante, quedó un gusto sumamente amargo por lo que fueron las lesiones ligamentarias de Ezequiel Cerutti y Gastón Hernández, dos de los referentes que tiene el plantel del ciclón y que además ya habían transitado por este tipo de afecciones en el pasado.
Más allá de que el mercado de pases cerró el pasado martes, la AFA le concedió a San Lorenzo 10 días hábiles para buscar un reemplazo para cada uno de los jugadores lesionados, apuntando siempre al mercado local, y lo que se supo ahora es que el Ciclón fue directamente por Agustín García Basso, quien ahora se encuentra sin sumar minutos en Racing.
Agustín García Basso quiere salir de Racing
García Basso supo ser titular indiscutido en Racing, siendo elemental en el equipo que conquistó la Copa Sudamericana 2024, pero en los últimos meses perdió su lugar. Es por eso que ahora, ante la oferta de San Lorenzo donde le aseguran titularidad, el marcador central habló con Gustavo Costas y con Diego Milito para que lo dejen salir.
“Agustín García Basso se plantó. Le comunicó a Gustavo Costas su intención de irse de Racing”, afirmó Germán García Grova a través de su cuenta de X. El gran problema en esta historia es económico, donde los clubes no se ponen de acuerdo. “Racing pidió 2 millones de dólares por su ficha. San Lorenzo está muy lejos de los números que quiere ganar el zurdo defensor. Ofrece préstamo con cargo”, expresó el cronista.
Lo cierto es que a San Lorenzo le quedan días para negociar pero en caso de que no logre llegar a un acuerdo con Racing ya empezaron a aparecer otras opciones. Uno de los que suena es Ramiro Funes Mori, que no cuenta con minutos en Estudiantes de La Plata, por lo que habrá que ver qué refuerzo termina cerrando el Cuervo.
Más en GOLAZO24
Finalissima 2026: el insólito motivo por el que Argentina aceptaría jugar bajo las condiciones de España
Ganó todo en River, lo echó Gallardo y podría llegar a San Lorenzo
Preocupación en River Plate por lo que afirman sobre Kendry Páez