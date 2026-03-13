Agustín García Basso se plantó en Racing y confirmó su decisión tras la oferta de San Lorenzo

Desde estrictamente lo numérico y el rendimiento, San Lorenzo se fue de La Bombonera más que conforme por el empate 1-1 ante Boca. No obstante, quedó un gusto sumamente amargo por lo que fueron las lesiones ligamentarias de Ezequiel Cerutti y Gastón Hernández, dos de los referentes que tiene el plantel del ciclón y que además ya habían transitado por este tipo de afecciones en el pasado.