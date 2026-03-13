Preocupación en River Plate por lo que afirman sobre Kendry Páez

Lo cierto es que River terminó quedándose con los tres puntos y así coronó un buen debut de Coudet al frente del equipo.

Actualmente, el Millonario se ubica en la quinta posición de la Zona B y todavía se encuentra fuera de los puestos de clasificación a copas internacionales en la tabla anual, por lo que deberá seguir sumando victorias, más allá de los rendimientos.

El próximo compromiso del equipo dirigido por el Chacho será el domingo a las 19:45, cuando reciba a Sarmiento de Junín en el estadio Monumental.

¿Qué pasa con Kendry Páez?

Kendry Páez fue una de las sorpresas en el primer partido de Eduardo “Chacho” Coudet al mando de River Plate.

El entrenador decidió apostar por el ecuatoriano como titular por delante del colombiano Juan Fernando Quintero y de otros futbolistas que habían sido más considerados durante el ciclo de Marcelo Gallardo.

El número 10 de la selección ecuatoriana tuvo una actuación aceptable, con algunos destellos de calidad que demuestran el enorme potencial que posee, aunque también con ciertas lagunas lógicas para un jugador de su edad.

En ese contexto, si River pretende aprovecharlo durante un período prolongado, resulta interesante la información que reveló el periodista Renzo Pantich en el programa Cuidemos el Fútbol de AZZ.

“Si completa el 50% de los partidos, River podrá tenerlo hasta fin de año. Si no, Chelsea puede repescarlo”, aseguró el periodista cercano a la actualidad del Millonario.

Hasta el momento, de los nueve partidos en los que tuvo la posibilidad de sumar minutos, el ecuatoriano participó solamente en cuatro, por lo que todavía no alcanza el 50% de encuentros contemplado por el club de la Premier League.

De todas maneras, aún restan varios compromisos de aquí a mitad de año y, si se toma como referencia el inicio del ciclo Coudet, es probable que el exentrenador de Rosario Central utilice con frecuencia al talentoso futbolista ecuatoriano.

