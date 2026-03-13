Importaciones: 170 despidos, chau a los históricos hornos de Lumilagro y hola Asia

"Lloré al despedir a algunos trabajadores que me conocían desde los cinco años, pero entendieron que era por el futuro de la empresa", sostuvo Nadler.

La histórica Lumilagro

image

Lumilagro es una empresa creada por cuatro familias, hoy conducida por la cuarta generación de los Nadler y los Suranyi. El fundador fue Eugenio Suranyi, tío bisabuelo de Martín Nadler. Lumilagro supo ser la única fábrica de termos de vidrio de América.

Las pasaron todas, pero nunca imaginaron que iban a tener que apagar los hornos donde hacían los termos de vidrio, ahora traen las ampollas de vidrio de India y Vietnam y los termos de acero los fabrican en China.

Martín Nadler, director ejecutivo y dueño de Lumilagro, contó que "hemos pasado malos momentos, en 1999 fue muy grave, nos salvó la crisis del 2001 que devaluó y el tipo de cambio hizo que todas las industrias sean muy competitivas. Desde el 2002 hasta el 2013 fue una muy buena época, en 2012 batimos récord de ventas de termos de vidrio, que era nuestro producto estrella. En 2005 aparecieron los termos de acero trucho de China con tóxicos prohibidos. En 2015 llegó el termo extranjero, hasta ese momento el termo de acero era 4 veces más caro que el de vidrio y la gente no lo aceptaba. Al llegar como aspiracional, nos ayudó a que la gente aceptara los precios".

Ahora la avalancha de termos que ingresan al país golpearon fuertemente al termo de vidrio, el más vendido por Lumilagro. "En ventas estamos 50 y 50 entre acero y vidrio, cuando el vidrio siempre fue tres veces más que el acero. Nos golpeó mucho el contrabando. La caída de ventas es del 50%, pese a que cuando hay recesión aumenta la venta de termos porque el mate es de primera necesidad, no importa la situación económica. Por todo esto, en nuestra planta de Tortuguitas ya no fabricamos termos de vidrio y bajamos a la mitad la fabricación de termos de acero que hacemos desde hace 20 años", explicó Martín Nadler.

Producción en Asia e importaciones

image

El cambio más significativo fue el traslado de parte de la producción al exterior. La empresa dejó de fabricar las ampollas de vidrio en Argentina y ahora las importa desde India y Vietnam.

Además, gran parte de los termos de acero que comercializa la marca se producen actualmente en China.

Desde la compañía señalan que el nuevo esquema responde a una combinación de factores: la caída del consumo, el aumento de costos productivos y la competencia con productos importados, que según la firma se incrementó en el último tiempo.

Qué queda de la producción local

image

Pese a la reconversión, la planta de Tortuguitas mantiene parte de la actividad. Allí se siguen fabricando algunos modelos de termos de acero y se realizan tareas de personalización de productos.

La empresa se enfoca especialmente en la serigrafía de termos y botellas térmicas con diseños vinculados a clubes de fútbol y licencias de personajes de The Walt Disney Company, una estrategia comercial que busca sostener la presencia de la marca en el mercado local.

¿Puede volver la producción?

Nadler no descartó que la empresa retome la fabricación plena en Argentina si cambian las condiciones económicas.

"Si vuelve a ser conveniente fabricar en Argentina, lo volveremos a hacer. Si sube el dólar puede convenir nuevamente producir acá", explicó.

Otras noticias de Urgente24

Javier Milei no lo logra y los dólares de los argentinos siguen acumulándose bajo el colchón

Encuesta: Por 1ra vez, Milei es más culpable que Alberto por la economía

Se cae el relato libertario: La inflación no bajó y fue de 2,9% en febrero

"Cuando una vaca rinde más en el banco que en el campo, algo está mal"