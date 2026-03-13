Cuántos inscriptos hay en las audiencias públicas por Ley de Glaciares: Impacto total

Esta cantidad de oradores plantea algunas interrogantes sobre cómo se instrumentarán tales reuniones públicas.

La diputada Sabrina Selva publicó esta semana en su cuenta de X (anteriormente Twitter): "YA SON MÁS DE 27 MIL INSCRIPTOS A LA AUDIENCIA PÚBLICA POR LEY DE GLACIARES".

"Ya es público el registro en la página web de la Cámara de Diputados. Ahora falta que nos digan cómo se van a extender los días de audiencias para garantizar que todos los que se anotaron tengan", agregó.

No obstante, en los últimos días, ha trascendido que la cantidad de anotados a las audiencias públicas por la Ley de Glaciares ha aumentado a 30 mil inscriptos. Y eso que todavía faltan varios días para el cierre del registro.

Glaciar Perito Moreno (arg) Greenpeace: "La protección de los glaciares no se limita a un debate técnico restringido a especialistas".

¿Cómo participar en las audiencias públicas por Ley de Glaciares?

De acuerdo con la Cámara de Diputados, quienes deseen inscribirse a las audiencias públicas por la Ley de Glaciares deberán presentarse personalmente en la oficina de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, ubicada en Av. Rivadavia 1841, CABA, piso 1, oficina 149 de lunes a viernes de 10.00hs a 16.00hs.

También pueden anotarse electrónicamente a través del formulario publicado en la página web de la Cámara de Diputados.

El plazo de inscripción se extenderá hasta el viernes 20 de marzo a las 16.00hs de manera presencial y hasta las 20.00hs de manera virtual.

Las audiencias públicas por Ley de Glaciares se llevarán a cabo el miércoles 25/03 de forma presencial y el jueves 26/03 de manera virtual.

¿Quiénes pueden participar en las audiencias públicas por Ley de Glaciares?

Respecto a quiénes pueden participar en las audiencias públicas de la Ley de Glaciares, la organización Greenpeace indica que, "no hace falta ser profesional de la biología o de la ciencia, cada persona argentina mayor de edad puede anotarse ejerciendo su derecho a dar una opinión pública para proteger nuestro derecho al agua".

"Sabemos que la protección de los glaciares no se limita a un debate técnico restringido a especialistas, sino que es una decisión que impacta directamente en las vidas de millones de argentinos y argentinas. Por eso es clave que la ciudadanía opine y sea escuchada. ¡Nuestro acceso al agua es lo que está en juego!", agregaron.

---------

Más noticias en Urgente24

Ni Bono ni Rochet: River sacude el mercado y va por un arquero campeón de Sudamérica

Gallardo no lo pudo sumar y llegó a River gracias a Coudet

Crisis en la carne: un importante frigorífico suspende 400 operarios por la fuerte caída de la actividad

Aseguradoras complicadas y nuevo caso tras Boston, Escudo, Orbis, Caledonia, La Nueva, Profru....

Se multiplican videos que "homenajean" el deslome de Manuel Adorni en Nueva York