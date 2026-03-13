Las audiencias públicas por Ley de Glaciares suman, hasta ahora, una cantidad de inscriptos que impresiona y que genera algunas dudas sobre su instrumentación. De hecho, todavía no ha cerrado el plazo para anotarse en las reuniones donde las personas podrán dar su opinión sobre las modificaciones a la norma que ha generado polémica.
25 Y 26 DE MARZO
Cuántos inscriptos hay en las audiencias públicas por Ley de Glaciares: Impacto total
La cantidad de inscriptos a las audiencias públicas por Ley de Glaciares causa impacto y plantea algunas dudas.
¿Cuántos inscriptos hay en las audiencias por la Ley de Glaciares?
El proyecto que modifica la Ley N° 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial recibió media sanción en la Cámara de Senadores.
Luego de esto, y ante la solicitud de diferentes organizaciones, la Cámara de Diputados, abrió una convocatoria de audiencias públicas por la reforma a la Ley de Glaciares.
La cantidad de anotados, hasta los momentos, impresiona y algunos lo consideran un hito entre las audiencias públicas relacionadas con temas ambientales.
Y es que, las audiencias sobre la reforma de la ley de Glaciares ya suman más de 27 mil inscriptos.
Esta cantidad de oradores plantea algunas interrogantes sobre cómo se instrumentarán tales reuniones públicas.
La diputada Sabrina Selva publicó esta semana en su cuenta de X (anteriormente Twitter): "YA SON MÁS DE 27 MIL INSCRIPTOS A LA AUDIENCIA PÚBLICA POR LEY DE GLACIARES".
"Ya es público el registro en la página web de la Cámara de Diputados. Ahora falta que nos digan cómo se van a extender los días de audiencias para garantizar que todos los que se anotaron tengan", agregó.
No obstante, en los últimos días, ha trascendido que la cantidad de anotados a las audiencias públicas por la Ley de Glaciares ha aumentado a 30 mil inscriptos. Y eso que todavía faltan varios días para el cierre del registro.
¿Cómo participar en las audiencias públicas por Ley de Glaciares?
De acuerdo con la Cámara de Diputados, quienes deseen inscribirse a las audiencias públicas por la Ley de Glaciares deberán presentarse personalmente en la oficina de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, ubicada en Av. Rivadavia 1841, CABA, piso 1, oficina 149 de lunes a viernes de 10.00hs a 16.00hs.
También pueden anotarse electrónicamente a través del formulario publicado en la página web de la Cámara de Diputados.
El plazo de inscripción se extenderá hasta el viernes 20 de marzo a las 16.00hs de manera presencial y hasta las 20.00hs de manera virtual.
Las audiencias públicas por Ley de Glaciares se llevarán a cabo el miércoles 25/03 de forma presencial y el jueves 26/03 de manera virtual.
¿Quiénes pueden participar en las audiencias públicas por Ley de Glaciares?
Respecto a quiénes pueden participar en las audiencias públicas de la Ley de Glaciares, la organización Greenpeace indica que, "no hace falta ser profesional de la biología o de la ciencia, cada persona argentina mayor de edad puede anotarse ejerciendo su derecho a dar una opinión pública para proteger nuestro derecho al agua".
"Sabemos que la protección de los glaciares no se limita a un debate técnico restringido a especialistas, sino que es una decisión que impacta directamente en las vidas de millones de argentinos y argentinas. Por eso es clave que la ciudadanía opine y sea escuchada. ¡Nuestro acceso al agua es lo que está en juego!", agregaron.
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