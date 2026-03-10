Crisis en la carne: un importante frigorífico suspende 400 operarios por la fuerte caída de la actividad

Los operarios afectados señalaron a El Destape que la suspensión implica quedarse sin ingresos durante el período en que no son convocados a trabajar. Muchos de ellos dependen de estas tareas temporarias para sostener sus ingresos familiares y ahora enfrentan incertidumbre sobre cuándo podrán volver a la línea de producción.

La caída en la actividad frigorífica

La situación de ArreBeef no es un caso aislado. Distintos actores del sector cárnico advierten que la industria atraviesa semanas de tensión y que los problemas comienzan a extenderse a otras plantas frigoríficas del país. La combinación de costos elevados, dificultades para trasladar precios al mercado interno y una demanda externa más volátil está presionando la rentabilidad de muchas empresas.

Los datos recientes del sector reflejan esa tendencia. La faena bovina en Argentina mostró retrocesos en los primeros meses del año. En febrero se faenaron 924.000 cabezas, 9% menos que en enero, y 11% menos que febrero del año pasado.

Para las economías regionales, este tipo de decisiones empresariales tiene un impacto significativo. En localidades como Pérez Millán, donde la actividad frigorífica es uno de los principales motores del empleo, las suspensiones generan preocupación tanto entre los trabajadores como en el comercio local.

Más noticias en Urgente24

Escándalo con precios en Mercado Libre: revelan el secreto que paralizó a todos

Lo que contó Marcos Galperin sobre Mercado Libre que alarma a millones: "Desaparece"

Alpine lanzó la peor noticia para Franco Colapinto: "Difícil"

La miniserie de 6 capítulos que a todos se les volvió un vicio

Alerta máxima para Milei: "La esperanza empieza a perder fuerza y da lugar a la impaciencia por resultados"