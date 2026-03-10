La desaceleración de la actividad en la industria frigorífica argentina comenzó a reflejarse en el empleo. El frigorífico exportador ArreBeef suspendió a cerca de 400 trabajadores vinculados a su planta de Pérez Millán, en el partido bonaerense de Ramallo, como consecuencia de una fuerte reducción en el nivel de faena y el deterioro del negocio cárnico en los últimos meses.
CRISIS Y DESEMPLEO
Crisis en la carne: un importante frigorífico suspende 400 operarios por la fuerte caída de la actividad
el frigorífico redujo su actividad y dejó sin tareas a 400 trabajadores en medio del freno del sector cárnico.
Según informado por Ambito, la decisión no implicó despidos formales, pero sí la interrupción de tareas de operarios tercerizados que trabajan en la planta a través de agencias laborales. Este esquema de contratación es habitual en la industria frigorífica, ya que permite a las empresas ajustar rápidamente la cantidad de personal según el volumen de producción.
Según el medio, la planta de ArreBeef venía faenando alrededor de 1.500 cabezas de ganado por día, pero en las últimas semanas ese número cayó a un rango de entre 850 y 900 animales diarios, una reducción significativa que obligó a la empresa a disminuir el ritmo de trabajo.
Arrebeef, una importante exportadora de carne
La compañía es una de las exportadoras relevantes de carne vacuna del país y forma parte del entramado de empresas que abastecen tanto al mercado interno como a destinos internacionales. Sin embargo, el sector enfrenta un escenario complejo marcado por la caída del consumo doméstico, el aumento del precio del ganado en pie por la falta de cabezas y márgenes cada vez más ajustados para la exportación.
En ese contexto, las suspensiones afectan principalmente a los trabajadores eventuales que ingresan a la planta durante los períodos de mayor actividad. Cuando la faena disminuye, las empresas suelen interrumpir su convocatoria hasta que el volumen de producción vuelve a crecer.
Los operarios afectados señalaron a El Destape que la suspensión implica quedarse sin ingresos durante el período en que no son convocados a trabajar. Muchos de ellos dependen de estas tareas temporarias para sostener sus ingresos familiares y ahora enfrentan incertidumbre sobre cuándo podrán volver a la línea de producción.
La caída en la actividad frigorífica
La situación de ArreBeef no es un caso aislado. Distintos actores del sector cárnico advierten que la industria atraviesa semanas de tensión y que los problemas comienzan a extenderse a otras plantas frigoríficas del país. La combinación de costos elevados, dificultades para trasladar precios al mercado interno y una demanda externa más volátil está presionando la rentabilidad de muchas empresas.
Los datos recientes del sector reflejan esa tendencia. La faena bovina en Argentina mostró retrocesos en los primeros meses del año. En febrero se faenaron 924.000 cabezas, 9% menos que en enero, y 11% menos que febrero del año pasado.
Para las economías regionales, este tipo de decisiones empresariales tiene un impacto significativo. En localidades como Pérez Millán, donde la actividad frigorífica es uno de los principales motores del empleo, las suspensiones generan preocupación tanto entre los trabajadores como en el comercio local.
Más noticias en Urgente24
Escándalo con precios en Mercado Libre: revelan el secreto que paralizó a todos
Lo que contó Marcos Galperin sobre Mercado Libre que alarma a millones: "Desaparece"
Alpine lanzó la peor noticia para Franco Colapinto: "Difícil"
La miniserie de 6 capítulos que a todos se les volvió un vicio
Alerta máxima para Milei: "La esperanza empieza a perder fuerza y da lugar a la impaciencia por resultados"