La multinacional minera Rio Tinto cerró un acuerdo de financiamiento por US$1.175 millones para impulsar el desarrollo de su proyecto de litio Rincón, ubicado en Salta. El crédito respaldará una inversión total estimada en US$2.500 millones, una de las apuestas más relevantes del sector minero en los últimos años.
MINERÍA
Rio Tinto asegura financiamiento millonario para mega proyecto en Salta
La minera Rio Tinto cerró financiamiento por US$1.175 millones para impulsar su proyecto de litio en Salta y apuesta al boom global de baterías.
Según informó Bloomberg Línea, el financiamiento fue acordado con cuatro prestamistas internacionales y forma parte de la estrategia de la compañía para ampliar su presencia en el negocio del litio, un mineral considerado crítico para la transición energética global por su uso en baterías de vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía.
Las bases del proyecto de Rio Tinto
El proyecto Rincón se desarrolla en el Salar del Rincón, dentro del denominado “triángulo del litio”, una región compartida por Argentina, Chile y Bolivia que concentra más de la mitad de las reservas conocidas de este recurso a nivel mundial.
Según la empresa, la inversión busca construir una planta de carbonato de litio de grado batería, el insumo clave utilizado por fabricantes de autos eléctricos y dispositivos tecnológicos. El proyecto prevé alcanzar una capacidad de producción cercana a 50.000 a 60.000 toneladas anuales una vez que esté plenamente operativo.
La iniciativa también se inscribe dentro del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), el programa impulsado por el gobierno argentino para atraer capital extranjero en sectores estratégicos como minería, energía e infraestructura. Este esquema ofrece beneficios fiscales, estabilidad regulatoria y acceso a mecanismos de arbitraje internacional para proyectos de gran escala.
Actualmente, el país es uno de los principales productores mundiales de litio y forma parte del grupo de economías que concentran gran parte de los recursos necesarios para la electrificación del transporte y la transición hacia energías renovables.
Los planes de Río Tinto
Rio Tinto —una de las mayores compañías mineras del mundo— reforzó su estrategia en el sector tras adquirir activos y empresas vinculadas al litio para convertirse en uno de los principales productores globales del mineral.
El desarrollo del proyecto Rincón también tiene impacto regional. La construcción de la planta y la infraestructura asociada implica inversiones en caminos, energía y logística en el norte argentino, además de la generación de empleo directo e indirecto en la provincia de Salta.
Sin embargo, el crecimiento del sector no está exento de desafíos. El desarrollo de la minería de litio en la región enfrenta debates sobre el uso del agua, los impactos ambientales y la participación de comunidades locales, temas que han cobrado relevancia a medida que se multiplican los proyectos en los salares andinos.
En un escenario global marcado por la transición energética y la competencia por minerales críticos, el litio argentino vuelve a posicionarse como uno de los recursos más codiciados por las grandes empresas mineras del mundo.
Más noticias en Urgente24
Lo que contó Marcos Galperin sobre Mercado Libre que alarma a millones: "Desaparece"
Escándalo con precios en Mercado Libre: revelan el secreto que paralizó a todos
Alerta máxima para Milei: "La esperanza empieza a perder fuerza y da lugar a la impaciencia por resultados"
Alpine lanzó la peor noticia para Franco Colapinto: "Difícil"
La miniserie de 6 capítulos que a todos se les volvió un vicio