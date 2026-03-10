Rio Tinto asegura financiamiento millonario para mega proyecto en Salta

Actualmente, el país es uno de los principales productores mundiales de litio y forma parte del grupo de economías que concentran gran parte de los recursos necesarios para la electrificación del transporte y la transición hacia energías renovables.

Los planes de Río Tinto

Rio Tinto —una de las mayores compañías mineras del mundo— reforzó su estrategia en el sector tras adquirir activos y empresas vinculadas al litio para convertirse en uno de los principales productores globales del mineral.

El desarrollo del proyecto Rincón también tiene impacto regional. La construcción de la planta y la infraestructura asociada implica inversiones en caminos, energía y logística en el norte argentino, además de la generación de empleo directo e indirecto en la provincia de Salta.

Sin embargo, el crecimiento del sector no está exento de desafíos. El desarrollo de la minería de litio en la región enfrenta debates sobre el uso del agua, los impactos ambientales y la participación de comunidades locales, temas que han cobrado relevancia a medida que se multiplican los proyectos en los salares andinos.

En un escenario global marcado por la transición energética y la competencia por minerales críticos, el litio argentino vuelve a posicionarse como uno de los recursos más codiciados por las grandes empresas mineras del mundo.

