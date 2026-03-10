Derrumbe: Vecinos alertan sobre posible alteración de la escena

Fernando Burlando Fernando Burlando participa en esclarecimiento del derrumbe de Parque Patricios Foto: Captura de video YouTube 11/08/2025

Para los denunciantes, el uso de maquinaria pesada "podría haber alterado o eliminado evidencia" clave para la investigación.Luego trascendió parte de las presentaciones del doctor Burlando.

La utilización de maquinaria pesada en el lugar del derrumbe podría haber implicado la alteración de la escena del hecho, ocultamiento de pruebas, encubrimiento de los hechos o extracción de materiales esenciales para la investigación. La utilización de maquinaria pesada en el lugar del derrumbe podría haber implicado la alteración de la escena del hecho, ocultamiento de pruebas, encubrimiento de los hechos o extracción de materiales esenciales para la investigación.

En ese marco, los vecinos pidieron que la justicia investigue a la empresa constructora, sus directivos y los técnicos responsables, así como también a todos los profesionales y entidades que participaron del diseño, cálculo estructural, dirección y control de la obra.

Pericias, documentos y control estatal

Los querellantes también reclamaron que se analice el desempeño de inspectores, autoridades y técnicos de seguridad que debían controlar la obra.

Entre las medidas solicitadas figuran

Una pericia técnica independiente,

La intervención de la Brigada Especial de Rescate USAR de la Policía Federal y

La designación como perito de parte del ingeniero civil Dunayevich

En igual sentido

Pidieron acceder a toda la documentación de la obra, incluidos planos, memorias de cálculo y libro de obra, así como preservar los registros de cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona y recolectar testimonios de vecinos y testigos presenciales.

Inhibición de bienes

En paralelo, consideraron la inhibición general de bienes de COSUD para evitar un eventual vaciamiento patrimonial y garantizar futuras indemnizaciones. El pedido fue rechazado por ahora por la fiscalía.

Qué dijo la fiscalía

Desde la fiscalía informaron que el mismo día del derrumbe, 3 de marzo, ya se habían ordenado pericias técnicas a Bomberos y al Cuerpo de Investigaciones Judiciales.

Los estudios buscan establecer si el colapso era previsible, cuáles fueron las causas y si existieron deficiencias o incumplimientos en la obra.

