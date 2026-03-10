El derrumbe en el complejo Procrear de Parque Patricios sumó nuevas derivaciones judiciales. Vecinos damnificados pidieron ser aceptados como querellantes en la causa y reclamaron que se investigue a la constructora Sudamericana (COSUD), a cargo de la obra, al advertir que podría haberse alterado la escena del colapso.
PARQUE PATRICIOS
Derrumbe: Vecinos alertan sobre posible alteración de la escena
Vecinos del derrumbe piden investigar a la constructora (Cosud) y alertan posible alteración de la escena. Fernando Burlando participa en la causa.
El expediente tramita en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°31, que investiga el hecho como estrago culposo e intenta determinar qué provocó el desprendimiento de una losa de aproximadamente 50 por 70 metros que se desplomó sobre el estacionamiento del complejo. El derrumbe, ocurrido el martes pasado, destruyó al menos 65 vehículos.
6 nuevos querellantes
En las últimas horas, la fiscal María del Rosario Salvetici aceptó la incorporación de seis nuevos querellantes, quienes solicitaron acceder a las pruebas de la investigación. Las presentaciones fueron realizadas por distintos abogados, entre ellos Fernando Burlando y Gabriel Fiedotin.
Los damnificados sostienen que existían riesgos estructurales previos en el complejo y pidieron que investiguen las responsabilidades de la empresa constructora, de sus directores y de los organismos de control que debían supervisar la obra.
Sospechas de alteración de la escena
Según denunciaron los querellantes, señala el medio Infobae, cuatro días después del colapso ingresó una retroexcavadora al área afectada, cuando el edificio aún se encontraba evacuado. También aseguraron que durante la remoción de escombros había personal jerárquico de COSUD presente en el lugar.
Para los denunciantes, el uso de maquinaria pesada "podría haber alterado o eliminado evidencia" clave para la investigación.Luego trascendió parte de las presentaciones del doctor Burlando.
En ese marco, los vecinos pidieron que la justicia investigue a la empresa constructora, sus directivos y los técnicos responsables, así como también a todos los profesionales y entidades que participaron del diseño, cálculo estructural, dirección y control de la obra.
Pericias, documentos y control estatal
Los querellantes también reclamaron que se analice el desempeño de inspectores, autoridades y técnicos de seguridad que debían controlar la obra.
Entre las medidas solicitadas figuran
- Una pericia técnica independiente,
- La intervención de la Brigada Especial de Rescate USAR de la Policía Federal y
- La designación como perito de parte del ingeniero civil Dunayevich
En igual sentido
Pidieron acceder a toda la documentación de la obra, incluidos planos, memorias de cálculo y libro de obra, así como preservar los registros de cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona y recolectar testimonios de vecinos y testigos presenciales.
Inhibición de bienes
En paralelo, consideraron la inhibición general de bienes de COSUD para evitar un eventual vaciamiento patrimonial y garantizar futuras indemnizaciones. El pedido fue rechazado por ahora por la fiscalía.
Qué dijo la fiscalía
Desde la fiscalía informaron que el mismo día del derrumbe, 3 de marzo, ya se habían ordenado pericias técnicas a Bomberos y al Cuerpo de Investigaciones Judiciales.
Los estudios buscan establecer si el colapso era previsible, cuáles fueron las causas y si existieron deficiencias o incumplimientos en la obra.
