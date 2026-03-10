Independiente y Unión se miden por la fecha 10 del Torneo Apertura 2026. Desde las 19.45, en el Estadio Libertadores de América - Enrique Bochini, un Rojo inestable recibe a un Tatengue embalado. El equipo de Leo Madelón busca sumar su cuarta victoria al hilo.
Independiente 3-4 Unión: el Rojo se pone a tiro en un partido que no da respiro
EN VIVO
-
21:16
¡GOL DE INDEPENDIENTE! VIDEO: Ávalos mete la cabeza y pone al Rojo a tiro
-
21:12
¡GOL DE UNIÓN! VIDEO: Rodríguez vuelve a adelantar al Tatengue
-
20:57
¡GOL DE INDEPENDIENTE! VIDEO: Ávalos cambia el penal por gol
-
20:55
PENAL PARA INDEPENDIENTE: Agarrón sobre Ávalos en el área
-
20:53
Comienza el 2T
-
20:38
Final del 1T
-
20:35
¡GOL DE INDEPENDIENTE! VIDEO: Pussetto descuenta para el Rojo
-
20:26
¡GOL DE UNIÓN! VIDEO: Del Blanco la picó y dejó un tanto para el recuerdo
-
20:14
[VAR] GOL ANULADO: Palacios estaba en posición adelantada
-
20:12
¡GOL DE UNIÓN! VIDEO: Palacios pone el 3-0
-
20:07
¡GOL DE UNIÓN! VIDEO: Cuello pone el 2-0 y sorprende al Libertadores de América
-
20:01
¡GOL DE UNIÓN! VIDEO: Tarragona cambia el penal por gol
-
19:59
PENAL PARA UNIÓN: Marcone derriba a Profini en el área
-
19:45
Comienza el partido
-
19:41
TV: Dónde ver Independiente vs. Unión
-
19:32
Formación confirmada en Unión
-
19:24
Por primera vez, Quinteros repite el 11 inicial en el Rojo
-
19:21
Unión y una tremenda racha: cuántos partidos lleva el Tatengue sin perder
-
19:15
Pisa de Italia deberá pagar una suma millonaria a Independiente por Loyola
-
19:00
Un refuerzo fallido de Grindetti se fue a préstamo a Newell's
-
18:49
En la vereda de enfrente, Racing visita a un débil rival en la noche de martes
-
18:45
Tigre vs. Vélez y más: todos los partidos de un martes a puro fútbol
-
18:30
-
18:25
Árbitro y VAR del partido
-
18:21
Posibles formaciones
El tercero y el cuarto de la Zona A, Unión con 14 puntos e Independiente con 13 puntos, se enfrentan en Avellaneda. A pesar de que el puntaje demuestra que ambos equipos han tenido un rumbo similar en lo que va del certamen, es el Tatengue quien llega mejor pisado.
El equipo de Madelón es una de las revelaciones del campeonato, junto a Tigre, Independiente Rivadavia y Vélez, y lleva tres victorias consecutivas: venció a Sarmiento, Aldosivi y a Instituto. El entrenador ha consolidado un equipo que es un hueso duro de roer en el área propia, pero que además logra efectividad en el área rival.
Independiente tiene enfrente un contrincante difícil por eso y también por su propia actualidad. Gustavo Quinteros aun no ha logrado construir un sistema colectivo que de resultados y el Rojo tuvo flojos partidos en lo que va del Apertura. Así todo, por ahora se mantiene en carrera ya que las derrotas no fueron tan abundantes y solo perdió un partido.
