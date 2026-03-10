urgente24
Independiente 3-4 Unión: el Rojo se pone a tiro en un partido que no da respiro

FOTO @clubaunion
Independiente recibe a Unión por la fecha 10 del Torneo Apertura 2026. El Tatengue quiere sumar su cuarta victoria la hilo.

10 de marzo de 2026 - 17:16

EN VIVO

Independiente y Unión se miden por la fecha 10 del Torneo Apertura 2026. Desde las 19.45, en el Estadio Libertadores de América - Enrique Bochini, un Rojo inestable recibe a un Tatengue embalado. El equipo de Leo Madelón busca sumar su cuarta victoria al hilo.

El tercero y el cuarto de la Zona A, Unión con 14 puntos e Independiente con 13 puntos, se enfrentan en Avellaneda. A pesar de que el puntaje demuestra que ambos equipos han tenido un rumbo similar en lo que va del certamen, es el Tatengue quien llega mejor pisado.

El equipo de Madelón es una de las revelaciones del campeonato, junto a Tigre, Independiente Rivadavia y Vélez, y lleva tres victorias consecutivas: venció a Sarmiento, Aldosivi y a Instituto. El entrenador ha consolidado un equipo que es un hueso duro de roer en el área propia, pero que además logra efectividad en el área rival.

Independiente tiene enfrente un contrincante difícil por eso y también por su propia actualidad. Gustavo Quinteros aun no ha logrado construir un sistema colectivo que de resultados y el Rojo tuvo flojos partidos en lo que va del Apertura. Así todo, por ahora se mantiene en carrera ya que las derrotas no fueron tan abundantes y solo perdió un partido.

Live Blog Post

¡GOL DE INDEPENDIENTE! VIDEO: Ávalos mete la cabeza y pone al Rojo a tiro

Live Blog Post

¡GOL DE UNIÓN! VIDEO: Rodríguez vuelve a adelantar al Tatengue

Live Blog Post

¡GOL DE INDEPENDIENTE! VIDEO: Ávalos cambia el penal por gol

Live Blog Post

PENAL PARA INDEPENDIENTE: Agarrón sobre Ávalos en el área

Live Blog Post

Comienza el 2T

Live Blog Post

Final del 1T

Live Blog Post

¡GOL DE INDEPENDIENTE! VIDEO: Pussetto descuenta para el Rojo

Live Blog Post

¡GOL DE UNIÓN! VIDEO: Del Blanco la picó y dejó un tanto para el recuerdo

Live Blog Post

[VAR] GOL ANULADO: Palacios estaba en posición adelantada

Live Blog Post

¡GOL DE UNIÓN! VIDEO: Palacios pone el 3-0

Live Blog Post

¡GOL DE UNIÓN! VIDEO: Cuello pone el 2-0 y sorprende al Libertadores de América

Live Blog Post

¡GOL DE UNIÓN! VIDEO: Tarragona cambia el penal por gol

Live Blog Post

PENAL PARA UNIÓN: Marcone derriba a Profini en el área

Live Blog Post

Comienza el partido

Live Blog Post

TV: Dónde ver Independiente vs. Unión

El partido es televisado por TNT Sports.

Live Blog Post

Formación confirmada en Unión

Mansilla; Vargas, Rodríguez, Ludueña, Del Blanco; Palacios, Pittón, Profini, Cuello; Estigarribia, Tarragona

Live Blog Post

Por primera vez, Quinteros repite el 11 inicial en el Rojo

Así va Independiente: Rey; Godoy, Fedorco, Lomónaco, Zabala; Marcone, Millán, Malcorra, Pussetto; Ávalos, Abaldo

Live Blog Post

Unión y una tremenda racha: cuántos partidos lleva el Tatengue sin perder

Esta tarde, el equipo de Leo Madelón buscará hilar su cuarta victoria consecutiva. Unión lleva tres triunfos seguidos, ante Aldosivi por 1-0, ante Sarmiento por 3-1, y ante Instituto por 2-1.

Live Blog Post

Pisa de Italia deberá pagar una suma millonaria a Independiente por Loyola

La operación por Felipe Loyola comenzó a destrabarse. El volante chileno se había marchado cedido al Pisa, de la Serie A italiana, e Independiente tuvo inconvenientes por la demora en el pago por la cesión: el préstamo era por un valor de un millón y medio de euros.

Finalmente, llegó un comunicado desde Italia para confirmar que a fines de marzo le cancelará la debida deuda por el valor completo que está en mora -y que debería haberse pagado en febrero-.

Pero además, Loyola ingresó en el partido del sábado pasado del Pisa ante la Juventus y, así, completó la parte restante de la transferencia: si el futbolista disputaba cinco encuentros con la camiseta del equipo toscano, entonces se activaba la cláusula de compra automáticamente.

De esta manera, Pisa comprará a Felipe Loyola por 5 millones y medio de euros por el 70% del pase.

Live Blog Post

Un refuerzo fallido de Grindetti se fue a préstamo a Newell's

Walter Mazzanti fue cedido con un cargo de 200 mil dólares a Newell's, donde lo volverá a dirigir Frank Kudelka. El delantero provenía de Huracán y llegó a jugar apenas 6 meses, en un flojo paso por el Rojo en donde no hizo goles ni asistencias. El préstamo de Independiente por Mazzanti es hasta fin de año y con opción de compra.

Live Blog Post

En la vereda de enfrente, Racing visita a un débil rival en la noche de martes

El eterno rival de Avellaneda viaja a Junín para jugar ante Sarmiento. Desde las 22 hs., Racing buscará repetir lo hecho la fecha pasada, cuando triunfó ante Atlético Tucumán por 3-0.

Live Blog Post

Tigre vs. Vélez y más: todos los partidos de un martes a puro fútbol

Además del Rojo vs. Tatengue, la jornada de martes de la fecha 10 del Torneo Apertura tiene estos partidos:

  • Tigre vs. Vélez - 19.45 hs.
  • Newell´s vs. Platense - 22 hs.
  • Sarmiento vs. Racing - 22 hs.
Live Blog Post

Live Blog Post

Árbitro y VAR del partido

Andrés Merlos es el árbitro del partido y lo acompañará en el VAR Fabrizio Llobet.

Live Blog Post

Posibles formaciones

Independiente: Rey; Godoy, Valdez, Lomónaco, Zabala; Marcone, Millán, Malcorra; Montiel, Abaldo, Ávalos

Unión: Mansilla; Vargas, Rodríguez, Ludueña, Del Blanco; Palacios, Pittón, Profini, Cuello; Tarragona, Estigarribia

