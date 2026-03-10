CÓRDOBA. El sistema de transporte público en Córdoba capital llegó al colapso tras la caída del contrato con la empresa FAM y la declaración de emergencia de la Municipalidad. Tras varios días sin servicio en los corredores 2, 5 y 7, la administración de Daniel Passerini anuló el acuerdo y activó un plan de contingencia que todavía está siendo diagramado.
EMERGENCIA
Córdoba bajo tormenta de transporte obliga a Daniel Passerini a activar viajes gratis
La explosión de la situación se generó en las últimas horas del domingo, cuando la compañía se encontró con un presunto sabotaje en el que varios sujetos sustrajeron las llaves de decenas de unidades dejando en jaque la logística del servicio. Esa situación terminó por detonar la furia municipal acumulada por constantes incumplimientos de contrato que se venían denunciando en los últimos meses.
Como reacción, la Municipalidad de Córdoba reunió a las otras prestatarias (Coniferal, Tamse y SiBUS) para absorber de manera momentánea las líneas abandonadas por FAM. Además, se dispuso la gratuidad de los pasajes para todos los usuarios hasta en tanto no se resuelva definitivamente el rediseño del sistema, lo que ocurriría a partir de la semana entrante.
Los gastos del operativo de emergencia fueron confirmados como absorbidos por el propio municipio. Además, se garantizó la continuidad de los puestos de trabajo para los choferes de la empresa en cuestión y se ordenó el decomiso inmediato de los equipos de validación.
Córdoba y un problema estructural
La crisis de transporte en Córdoba capital es uno de los casos paradigmáticos de una situación que se repite entre las grandes ciudades del país. Tras la salida de la financiación nacional por coparticipación a partir del 2023, los costos se trasladaron directamente a las arcas municipales y a los bolsillos de los usuarios, con valores por viaje que superan varias veces los que se operan en el AMBA.
Bajo esa ecuación, la escasez de unidades, las malas frecuencias y las interrupciones de servicio se volvieron una situación común para los vecinos cordobeses, que cada vez más optan por otras opciones de movilidad individual (de ser posible). Algo que de hecho se vio reflejado en una caída sostenida de la demanda, que a su vez contribuye a la inviabilidad del sistema.
Desde la parte empresaria, las denuncias de imposibilidad de mejora en el servicio también han sido constantes. Sin manera de trasladar todos los costos a los usuarios en medio de una fuerte contracción económica, las complicaciones operativas están a la orden del día al igual que el deterioro material constante.
Para el Municipio, el esfuerzo máximo está siendo ejecutado pero la perspectiva de una mejora contundente luce lejana. Con caída constante de la recaudación, la intervención se limita a la garantía de programas con apoyo provincial como el Boleto Educativo y el Boleto Obrero.
Daniel Passerini y una larga tormenta
Para Passerini, el caso del transporte es uno de los más delicados de la gestión hasta ahora. Visiblemente fastidiado con la Casa Rosada por la desfinanciación, el intendente cordobés se encamina a su tercer año de gestión sin haber podido activar medidas de impacto suficiente para pensar en el mantenimiento del poder en favor del PJ de cara al 2027.
Si bien Passerini no puede reelegir por haber sido viceintendente entre 2019 y 2023, el paso de la posta a otro integrante del cordobesismo luce al menos complejo abajo el escenario actual.
