Córdoba bajo tormenta de transporte obliga a Daniel Passerini a activar viajes gratis

Bajo esa ecuación, la escasez de unidades, las malas frecuencias y las interrupciones de servicio se volvieron una situación común para los vecinos cordobeses, que cada vez más optan por otras opciones de movilidad individual (de ser posible). Algo que de hecho se vio reflejado en una caída sostenida de la demanda, que a su vez contribuye a la inviabilidad del sistema.

Desde la parte empresaria, las denuncias de imposibilidad de mejora en el servicio también han sido constantes. Sin manera de trasladar todos los costos a los usuarios en medio de una fuerte contracción económica, las complicaciones operativas están a la orden del día al igual que el deterioro material constante.

Para el Municipio, el esfuerzo máximo está siendo ejecutado pero la perspectiva de una mejora contundente luce lejana. Con caída constante de la recaudación, la intervención se limita a la garantía de programas con apoyo provincial como el Boleto Educativo y el Boleto Obrero.

colectivos interior.jpg Días complejos en el transporte en Córdoba.

Daniel Passerini y una larga tormenta

Para Passerini, el caso del transporte es uno de los más delicados de la gestión hasta ahora. Visiblemente fastidiado con la Casa Rosada por la desfinanciación, el intendente cordobés se encamina a su tercer año de gestión sin haber podido activar medidas de impacto suficiente para pensar en el mantenimiento del poder en favor del PJ de cara al 2027.

Si bien Passerini no puede reelegir por haber sido viceintendente entre 2019 y 2023, el paso de la posta a otro integrante del cordobesismo luce al menos complejo abajo el escenario actual.

