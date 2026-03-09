Polémico: La familia Trump quiere venderle al Pentágono los drones que antes vendía China

Se desconoce cuántas acciones tendrán los hijos de Trump en Powerus. Sí se conoce que ambos utilizarán una empresa de propósito especial llamada American Venture Partners, que también cuenta con el respaldo de Dominari Holdings, un grupo de valores y tecnología financiera con sede en la Torre Trump, de Nueva York.

Eric Trump también está invirtiendo en el fabricante de drones israelí Xtend como parte de un acuerdo de US$ 1.500 millones para sacar a la empresa a bolsa a través de una fusión con JFB Construction .

La expansión

Los hermanos Trump han expandido rápidamente su imperio empresarial desde que su padre recuperó la Presidencia, incursionando en las criptomonedas y otros sectores que se han beneficiado de las políticas impulsadas por la nueva Administración.

Eric Trump y Donald Trump Jr. también participan en el grupo de inversión multipropósito New America Acquisition I Corp, que declaró en documentos presentados el año pasado que buscaría comprar una empresa estadounidense "bien posicionada para beneficiarse de incentivos a nivel federal o estatal, como subvenciones, créditos fiscales, contratos gubernamentales o programas de compras preferenciales".

El grupo de capital privado con sede en Seúl (Corea del Sur), Climate & Governance Improvement Fund, tenía previsto comprar US$ 50 millones en acciones de Powerus antes del 06/04, dijo AGH.

“La tecnología de drones es cada vez más central para la seguridad y la infraestructura modernas, y USA debe liderar en esta área crítica”, dijo el presidente de Dominari, Kyle Wool, en un comunicado.

Matthew Saker, director ejecutivo interino del operador de clubes de golf AGH, afirmó: “La necesidad y el uso de tecnologías autónomas, como las producidas por Powerus, son noticia de primera plana dados los acontecimientos en Oriente Medio y otros lugares”.

AGH gestiona el Kissimmee Bay Country Club y el Remington Golf Club, ambos en Florida.

drones33.webp Drones listos para entrar en acción.

Especulación

Financial Times informó en 2025 que el precio de las acciones de la compañía casi triplicó en las semanas previas a la divulgación de la operación comercial.

Las acciones de Dominari Holdings subieron 580% en las 6 semanas previas a la presentación del 11/02, donde se reveló que Trump Jr. y Eric Trump se habían unido a su consejo asesor.

Unusual Machines incorporó a Trump Jr. como asesor en noviembre de 2024.

Las acciones de Unusual Machines han subido más del 20% desde que comenzó la guerra.

American Ventures también ha respaldado la plataforma de activos digitales Tron, del multimillonario de criptomonedas Justin Sun, y la empresa de deportes de combate Mixed Martial Arts Group.

Eric Trump y Donald Trump Jr., los hijos del Presidente, conocen que el Pentágono debe llenar el vacío dejado por la prohibición de la Administración sobre nuevos drones chinos. El Pentágono busca una adopción rápida y a gran escala de drones pequeños.

Entonces, el acuerdo implica una mayor participación de la familia Trump en un sector multimillonario que presenta nuevas oportunidades de crecimiento tras los cambios impuestos por la Administración Trump.

El director ejecutivo de Powerus, Andrew Fox, afirmó que la fusión inversa le brindaría acceso a los mercados de capital públicos para obtener la financiación necesaria para ampliar su producción y adquirir más empresas.

Powerus, que vende drones aéreos y marítimos tras adquirir 3 pequeñas empresas en los últimos 6 meses, afirmó que trabaja para construir más de 10.000 drones al mes, cantidad que supera a la que produce casi cualquier otro fabricante estadounidense de drones y supera con creces la que históricamente ha adquirido el Departamento de Defensa.

Drones iraníes Drones iraníes.

Operación Ucrania

Powerus saldrá a bolsa tras fusionarse con Aureus Greenway Holdings AGH, un holding de campos de golf en Florida, cuyos accionistas incluyen American Ventures y Dominari Securities, propiedad de los Trump, según documentos presentados ante el regulador bursátil.

Las acciones de Aureus se recuperaron tras cotizar por debajo de US$ 1 dólar por acción.

“El mercado de drones seguramente crecerá más rápido que, por ejemplo, los campos de golf”, dijo Fox, un empresario que pasó casi 3 décadas administrando una empresa de servicios de construcción en Nueva York y dijo que no tiene experiencia previa con drones.

Según él, Powerus tiene drones diseñados para apagar incendios forestales y transportar hasta 1.000 libras (casi media tonelada).

Brett Velicovich, cofundador de Powerus y veterano de operaciones especiales del ejército de USA que ha asesorado a empresas de drones en su país y en Ucrania y es un comentarista habitual en programas de noticias por cable.

Según él, Powerus está trabajando en acuerdos para adquirir empresas de drones ucranianas o licenciar su tecnología y construirla y comercializarla con marca blanca en USA.

Los fabricantes de drones ucranianos enfrentan numerosos obstáculos para exportar sus drones, y el ejército estadounidense, si bien busca tecnología de Ucrania, tiene requisitos para las armas fabricadas en Estados Unidos que dificultan las compras directas desde el extranjero.

“Tiene que haber una cara estadounidense delante o detrás de ella”, dijo Velicovich.

