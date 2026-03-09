Adorni se volvió meme, la resolución incómoda y crece la presión para que alguien explique

adorniyesposa El jefe Gabinete junto a su esposa en la visita de la comitiva presidencial a la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, conocido como “el rebe de Lubavitch”, en el barrio de Queens. x.com/fmjai

Adorni, tan activo en las redes sociales, no se refirió al tema. Pero con el correr de las horas, desde el Gobierno confirmaron en off the record que Angeletti viajó en la nave oficial.

En el Gobierno aseguran que efectivamente Adorni viajó con su mujer en el avión oficial. Ella no es parte de comitiva y fue con una agenda privada. Compró un pasaje de avión en una Aerolínea privada para volver. Pero efectivamente estuvo en el vuelo oficial de ida. https://t.co/vVJDqAhoh5 — Lucas Morando (@morandolucas) March 9, 2026

Además de por aquel tuit de 2017, la presencia de Angeletti en la comitiva presidencial resulta paradojal porque fue su propio esposo el que apenas días antes había limitado la integración de las comitivas.

Con la Decisión Administrativa 9/2026, que se publicó en el Boletín Oficial el 03/03 último (5 días antes de que estallara la polémica), y que lleva las firmas de Adorni y el canciller Pablo Quirno (cuya esposa también está en Nueva York), el jefe de Gabinete fijó nuevos lineamientos respecto de las comitivas oficiales.

Entre ellas, ratificó que le corresponde aprobar los traslados "en misión o comisión al exterior" de los ministros, Secretarios de la Presidencia y funcionarios con rango y jerarquía de ministro; y se incluyó entre los que tienen la potestad de hacer lo mismo en caso de funcionarios de menor categoría.

resolucion comitivas adorni quirno

¿Quién autorizó a la esposa de Adorni a subir al ARG-01 si no te trata de un funcionario como los especificados en el Decisión Administrativa 9/2026?

Como ya informó Urgente24, la revelación de la presencia de Angeletti generó como primera reacción un proyecto de resolución en el Congreso por parte del diputado opositor Esteban Paulón para que el Ejecutivo informe "quién pagó ese viaje, qué rol cumple en el viaje y si fueron evaluadas posibles incompatibilidades y conflicto de intereses".

Paulón aumentó la presión con un pedido de Acceso a la Información Pública, es decir, directamente al Ejecutivo, "para conocer detalles de la comitiva, pasajes y alojamientos de acompañantes no oficiales".

"Los recursos públicos se cuidan!", disparó el legislador socialista.

ADORNI, A DAR EXPLICACIONES



Ahora que admitieron el viaje de la esposa de @madorni a USA CON LA NUESTRA, presenté un pedido de acceso a la información pública para conocer detalles de la comitiva, pasajes y alojamientos de acompañantes no oficiales.

Los recursos públicos se… pic.twitter.com/oE8zlc0CSd — Esteban Paulón (@EstebanPaulon) March 9, 2026

Es que el caso pega en la línea de flotación del Gobierno. No sólo el viaje de la esposa de Adorni en el avión presidencial significa un gasto innecesario en tiempos del ajuste y el "no hay plata", sino que además aparece como un privilegio de la "casta" que Milei y los suyos, dicen combatir. Aunque, cada vez con menos convicción.

