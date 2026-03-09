"Es hermoso vivir del Estado. Más aún cuando lo mantienen los demás...". La frase quedó plasmada en un tuit que Manuel Adorni emitió el 21/04 de 2017. La misma reflotó en las últimas horas como un meme, con Adorni ahora como jefe de Gabinete del Poder Ejecutivo y en medio del escándalo por la inclusión de su esposa en la comitiva oficial que acompaña a Javier Milei en Nueva York para participar del 'Argentina Week'.
UNA ESPOSA EN NYC
Adorni se volvió meme, la resolución incómoda y crece la presión para que alguien explique
5 días antes de que estalle la polémica, Manuel Adorni firmó nuevas condiciones para las comitivas. El tuit que se viralizó. Piden que el Gobierno informe.
La presencia Bettina Angeletti entre los funcionarios fue revelada por una imagen que publicó Radio Jai en su cuenta de la red social X correspondiente a su cobertura de la visita de la comitiva a la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, conocido como “el rebe de Lubavitch”, en el barrio de Queens.
Angeletti no es funcionaria ni mucho menos. Se dedica al counching ontológico con la Consultora +Be, que ella misma fundó.
Desde el entorno de Adorni aseguraron que Angeletti "coincidió" con su esposo en Nueva York donde iba a participar de un congreso profesional, y que volverían "por sus propios medios". No aclararon, sin embargo, si la mujer había llegado abordo del avión presidencial ARG-O1.
Adorni, tan activo en las redes sociales, no se refirió al tema. Pero con el correr de las horas, desde el Gobierno confirmaron en off the record que Angeletti viajó en la nave oficial.
Además de por aquel tuit de 2017, la presencia de Angeletti en la comitiva presidencial resulta paradojal porque fue su propio esposo el que apenas días antes había limitado la integración de las comitivas.
Con la Decisión Administrativa 9/2026, que se publicó en el Boletín Oficial el 03/03 último (5 días antes de que estallara la polémica), y que lleva las firmas de Adorni y el canciller Pablo Quirno (cuya esposa también está en Nueva York), el jefe de Gabinete fijó nuevos lineamientos respecto de las comitivas oficiales.
Entre ellas, ratificó que le corresponde aprobar los traslados "en misión o comisión al exterior" de los ministros, Secretarios de la Presidencia y funcionarios con rango y jerarquía de ministro; y se incluyó entre los que tienen la potestad de hacer lo mismo en caso de funcionarios de menor categoría.
¿Quién autorizó a la esposa de Adorni a subir al ARG-01 si no te trata de un funcionario como los especificados en el Decisión Administrativa 9/2026?
Como ya informó Urgente24, la revelación de la presencia de Angeletti generó como primera reacción un proyecto de resolución en el Congreso por parte del diputado opositor Esteban Paulón para que el Ejecutivo informe "quién pagó ese viaje, qué rol cumple en el viaje y si fueron evaluadas posibles incompatibilidades y conflicto de intereses".
Paulón aumentó la presión con un pedido de Acceso a la Información Pública, es decir, directamente al Ejecutivo, "para conocer detalles de la comitiva, pasajes y alojamientos de acompañantes no oficiales".
"Los recursos públicos se cuidan!", disparó el legislador socialista.
Es que el caso pega en la línea de flotación del Gobierno. No sólo el viaje de la esposa de Adorni en el avión presidencial significa un gasto innecesario en tiempos del ajuste y el "no hay plata", sino que además aparece como un privilegio de la "casta" que Milei y los suyos, dicen combatir. Aunque, cada vez con menos convicción.
Más contenido de Urgente24
Alerta máxima para Milei: "La esperanza empieza a perder fuerza y da lugar a la impaciencia por resultados"
Milei, "el presidente más sionista del mundo", dice que "vamos a ganar" la guerra
Silencio de Adorni mientras crece el escándalo porque llevó a su esposa a Nueva York
Guerra anticipada en la Sociedad Rural: Ofensiva contra Nicolás Pino desata malestar en los socios