Moody's pone la lupa en 158 fondos de inversión (3 bajan de nota)

Traducida a un lenguaje más llano, implica que la agencia no está mirando únicamente el nombre del fondo o la administradora, sino la calidad de los activos que componen cada cartera.

Predomina la estabilidad

Que 143 de 158 fondos hayan mantenido la nota no equivale a decir que nada cambió. Equivale a decir que, para Moody’s, en la mayoría de los casos no hubo alteraciones lo suficientemente profundas como para justificar una revisión al alza o a la baja.

Eso, dentro del negocio de fondos de renta fija, ya es un dato de peso.

Sin embargo, las 12 subas muestran que hubo carteras que lograron fortalecer su perfil crediticio. Entre los casos que mejoraron aparecen, por ejemplo, Adcap Cobertura, que pasó de A+f.ar a AA-f.ar; BM Active Renta Fija Argentina, que subió de A+f.ar a AA-f.ar; Cocos Ahorro, que avanzó de AA+f.ar a AAAf.ar; Cocos Pesos Plus, que pasó de Af.ar a AA-f.ar; Consultatio Renta Mixta, que mejoró de Af.ar a A+f.ar; IAM Retorno Dólares, que subió de AA+f.ar a AAAf.ar; Parakeet Pesos, que avanzó de AA+f.ar a AAAf.ar; Premier Corto Plazo en Dólares, que también escaló de AA+f.ar a AAAf.ar; y Schroder Argentina, que pasó de A+f.ar a AA-f.ar, entre otros.

Esa lista confirma que las mejoras no quedaron concentradas en una sola administradora ni en una sola clase de fondo. Hubo movimientos en productos en pesos, en dólares y de perfil corporativo o mixto, lo que sugiere que la mejora de calidad fue más bien selectiva y transversal.

Las bajas fueron pocas, pero existen

En un mercado atento a cualquier señal de deterioro, también importa detenerse en las 3 bajas. Moody’s redujo la calificación de:

Adcap Renta Fija , que pasó de BBB+f.ar a BBB-f.ar

, que pasó de Consultatio Multiestrategia , que descendió de Af.ar a BBB+f.ar

, que descendió de Galileo Renta, que retrocedió de AA-f.ar a Af.ar

La cantidad es reducida frente al universo total analizado, pero el dato no debería diluirse. Cuando una calificadora recorta la nota de un fondo, el mensaje es que la composición de su cartera exhibió una merma en la calidad crediticia promedio suficiente como para justificar una revisión negativa.

No implica una alarma sistémica, aunque sí una advertencia específica para quienes siguen de cerca esos vehículos.

Los fondos mejor posicionados

En la revisión también aparecen numerosos fondos con las máximas categorías dentro de la escala local, entre ellos varios con nota AAAf.ar. En esa franja se ubicaron, entre otros,

Compass Renta Fija

Consultatio Income Fund

Crecer Liquidez

FBA Renta Fija Dólar I

FBA Renta Pesos

Fima Premium

Fima Renta Fija Internacional

Gainvest Global I

Galileo Fixed Income

Galileo Income

IAM Ahorro Pesos

IAM Performance Americas

MEGAQM Renta Fija LATAM

Mercado Fondo

Premier Global Dólares

Premier Renta CP en Pesos

Schroder Income

Schroder Liquidez

Super Ahorro $

Superfondo Ahorro en Dólares

Valiant Renta Fija Dólares

Para el inversor, esa zona alta de la escala suele funcionar como una referencia de mayor fortaleza relativa dentro del universo analizado. No significa ausencia de riesgo de mercado ni garantía de rendimiento, pero sí una mejor percepción sobre la calidad crediticia promedio de las carteras.

Qué explicación dio Moody’s

La propia calificadora sostuvo que las notas afirmadas surgen principalmente de la calidad crediticia promedio ponderada de los portafolios y agregó que, hacia los próximos meses, espera que las carteras de inversión de estos fondos no evidencien cambios significativos respecto de las evaluadas recientemente.

No adelanta un shock positivo, pero tampoco convalida un deterioro inminente en bloque.

En el lenguaje de las calificaciones, eso equivale a un mensaje de estabilidad vigilada.

