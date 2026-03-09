La renta fija volvió a quedar bajo la lupa de Moody’s Local Argentina, que este marzo comunicó una nueva revisión sobre 158 fondos comunes de inversión del mercado local. El dato central no pasa inadvertido porque, detrás del volumen de fondos evaluados, aparece una radiografía muy precisa del crédito privado y soberano que habita dentro de esas carteras.
MAPA DE RIESGO
Moody's pone la lupa en 158 fondos de inversión (3 bajan de nota)
Moody’s Local Argentina comunicó una nueva revisión sobre 158 fondos comunes de inversión del mercado local
El resumen de la acción es que 143 fondos conservaron su nota, 12 mejoraron y 3 empeoraron. En otras palabras, la calificadora no detectó un deterioro generalizado en la industria, pero tampoco dejó una señal de mejora homogénea. Lo que surge es una foto más matizada, con estabilidad dominante, algunos avances selectivos y retrocesos muy puntuales.
Una foto amplia del mercado de fondos
El comunicado de Moody’s Local Argentina abarca fondos de múltiples administradoras y estrategias, desde productos de liquidez inmediata hasta vehículos de renta fija en pesos, en dólares, PyMEs, infraestructura y mandatos más diversificados. Esa amplitud vuelve relevante la lectura, porque no se trata de un movimiento aislado sobre una pequeña muestra, sino de una revisión que atraviesa buena parte del universo local de fondos de deuda.
La mayoría de las calificaciones quedaron afirmadas, algo que Moody’s atribuye principalmente a la calificación promedio ponderada de los portafolios, contemplando además la comparación con otros fondos similares.
Traducida a un lenguaje más llano, implica que la agencia no está mirando únicamente el nombre del fondo o la administradora, sino la calidad de los activos que componen cada cartera.
Predomina la estabilidad
Que 143 de 158 fondos hayan mantenido la nota no equivale a decir que nada cambió. Equivale a decir que, para Moody’s, en la mayoría de los casos no hubo alteraciones lo suficientemente profundas como para justificar una revisión al alza o a la baja.
Sin embargo, las 12 subas muestran que hubo carteras que lograron fortalecer su perfil crediticio. Entre los casos que mejoraron aparecen, por ejemplo, Adcap Cobertura, que pasó de A+f.ar a AA-f.ar; BM Active Renta Fija Argentina, que subió de A+f.ar a AA-f.ar; Cocos Ahorro, que avanzó de AA+f.ar a AAAf.ar; Cocos Pesos Plus, que pasó de Af.ar a AA-f.ar; Consultatio Renta Mixta, que mejoró de Af.ar a A+f.ar; IAM Retorno Dólares, que subió de AA+f.ar a AAAf.ar; Parakeet Pesos, que avanzó de AA+f.ar a AAAf.ar; Premier Corto Plazo en Dólares, que también escaló de AA+f.ar a AAAf.ar; y Schroder Argentina, que pasó de A+f.ar a AA-f.ar, entre otros.
Esa lista confirma que las mejoras no quedaron concentradas en una sola administradora ni en una sola clase de fondo. Hubo movimientos en productos en pesos, en dólares y de perfil corporativo o mixto, lo que sugiere que la mejora de calidad fue más bien selectiva y transversal.
Las bajas fueron pocas, pero existen
En un mercado atento a cualquier señal de deterioro, también importa detenerse en las 3 bajas. Moody’s redujo la calificación de:
- Adcap Renta Fija, que pasó de BBB+f.ar a BBB-f.ar
- Consultatio Multiestrategia, que descendió de Af.ar a BBB+f.ar
- Galileo Renta, que retrocedió de AA-f.ar a Af.ar
La cantidad es reducida frente al universo total analizado, pero el dato no debería diluirse. Cuando una calificadora recorta la nota de un fondo, el mensaje es que la composición de su cartera exhibió una merma en la calidad crediticia promedio suficiente como para justificar una revisión negativa.
Los fondos mejor posicionados
En la revisión también aparecen numerosos fondos con las máximas categorías dentro de la escala local, entre ellos varios con nota AAAf.ar. En esa franja se ubicaron, entre otros,
- Compass Renta Fija
- Consultatio Income Fund
- Crecer Liquidez
- FBA Renta Fija Dólar I
- FBA Renta Pesos
- Fima Premium
- Fima Renta Fija Internacional
- Gainvest Global I
- Galileo Fixed Income
- Galileo Income
- IAM Ahorro Pesos
- IAM Performance Americas
- MEGAQM Renta Fija LATAM
- Mercado Fondo
- Premier Global Dólares
- Premier Renta CP en Pesos
- Schroder Income
- Schroder Liquidez
- Super Ahorro $
- Superfondo Ahorro en Dólares
- Valiant Renta Fija Dólares
Para el inversor, esa zona alta de la escala suele funcionar como una referencia de mayor fortaleza relativa dentro del universo analizado. No significa ausencia de riesgo de mercado ni garantía de rendimiento, pero sí una mejor percepción sobre la calidad crediticia promedio de las carteras.
Qué explicación dio Moody’s
La propia calificadora sostuvo que las notas afirmadas surgen principalmente de la calidad crediticia promedio ponderada de los portafolios y agregó que, hacia los próximos meses, espera que las carteras de inversión de estos fondos no evidencien cambios significativos respecto de las evaluadas recientemente.
En el lenguaje de las calificaciones, eso equivale a un mensaje de estabilidad vigilada.
