Se fue de Boca peleado con Riquelme y acelera para llegar a River: "Tiene ganas"

River está atravesando un momento particular con la llegada de Eduardo Coudet como nuevo entrenador y de a poco se empieza a hablar del equipo que se viene con la posibilidad que lleguen refuerzos fuertes en junio. Ahora se supo que un ex Boca que se fue peleado con Juan Román Riquelme tiene chances de llegar al Millonario.
En ESPN revelaron que un jugador que fue figura en Boca podría ser refuerzo de River en el mediano plazo.
Uno de los puestos que River quiere reforzar es el arco. Se sabe que Franco Armani está transitando una lesión complicada que lo llevó a realizarse un tratamiento especial en el tendón de Aquiles derecho, lo que lo tendrá afuera de las canchas por al menos un mes más. Santiago Beltrán viene respondiendo de muy buena manera pero Chacho Coudet quiere poner a un arquero de experiencia y no depositar todas las responsabilidades de un joven de 21 años.
Ante la búsqueda de un arquero para el próximo mercado de pases comenzaron a surgir diferentes apellidos y posibilidades. Claramente la idea de River es buscar un nombre con pasado reciente o presente en selección y es por eso que se mencionaron a Juan Musso, hoy en Atlético de Madrid con paso por Selección Argentina, y Sergio Rochet que es el arquero titular de Uruguay y que Chacho dirigió en Inter de Porto Alegre.
Rossi se olvida de Boca para llegar a River
Sin embargo, ahora aparece sobre la mesa un ex Boca que viene de ser campeón de la Copa Libertadores con Flamengo. Se trata de nada menos que Agustín Rossi, quien tuvo un enorme paso por el Xeneize siendo clave en instancias decisivas pero que se terminó marchando de una pésima manera por un conflicto salarial con Juan Román Riquelme.
Nicolás Distasio fue el encargado de asegurar que hay posibilidades de que Rossi llegue a River sobre todo por su deseo. “River tiene ponerla e ir a buscar a Agustín Rossi y yo sé que él tiene ganas de jugar en River”, sentenció el periodista. La realidad es que hoy en día parece muy difícil que el arquero deje el Mengao, sumado a que tiene interesados en el exterior.
Desde la dirigencia de River hace tiempo que vienen sondeando a Agustín Rossi y del lado del arquero encontraron buena predisposición para sumarse al Millonario pero también dejó en claro que desde lo económico no es una situación sencilla. Se verá en los próximos meses si Coudet y Stéfano Di Carlo aceleran por el ex Boca o van por otra opción.
