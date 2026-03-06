Se fue de Boca peleado con Riquelme y acelera para llegar a River: "Tiene ganas"

Uno de los puestos que River quiere reforzar es el arco. Se sabe que Franco Armani está transitando una lesión complicada que lo llevó a realizarse un tratamiento especial en el tendón de Aquiles derecho, lo que lo tendrá afuera de las canchas por al menos un mes más. Santiago Beltrán viene respondiendo de muy buena manera pero Chacho Coudet quiere poner a un arquero de experiencia y no depositar todas las responsabilidades de un joven de 21 años.