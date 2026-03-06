Google acelera Chrome al límite: Habrá nuevas versiones cada dos semanas

Desde Google sostienen que el ecosistema digital evoluciona cada vez más rápido y que el modelo actual de actualizaciones mensuales ya no alcanza para acompañar ese ritmo.

Con el nuevo sistema, las actualizaciones llegarán cada dos semanas con:

mejoras de rendimiento;

correcciones de seguridad;

nuevas funciones del navegador;

ajustes para desarrolladores web.

La empresa también señaló que el cambio permitirá detectar y corregir errores con mayor rapidez.

¿El cambio de Google afecta a todas las versiones de Chrome?

La modificación del calendario se aplicará tanto a la versión estable como a la versión beta de Chrome, y abarcará todas las plataformas en las que funciona el navegador.

Esto incluye:

computadoras con Windows;

dispositivos Mac;

sistemas Linux;

celulares Android;

dispositivos con iOS.

Sin embargo, el nuevo ciclo no afectará a las versiones Canary y Dev, que son las ediciones experimentales utilizadas por desarrolladores para probar funciones en etapas muy tempranas.

Estas versiones ya tienen un ritmo de actualización mucho más acelerado y se mantienen fuera del esquema tradicional.

¿El cambio de Google impactará en otros navegadores?

Una de las grandes incógnitas que surgieron tras el anuncio es qué ocurrirá con otros navegadores basados en la misma tecnología que Chrome.

El motor que impulsa el navegador de Google se llama Chromium, y es utilizado como base por varios proyectos conocidos dentro del mundo tecnológico.

Entre ellos se encuentran navegadores populares como:

Microsoft Edge;

Brave;

Vivaldi.

Históricamente, muchos de estos navegadores siguieron el mismo ritmo de actualizaciones que Chrome. Sin embargo, cada empresa mantiene su propio calendario de lanzamientos.

Por ejemplo:

Edge suele publicar versiones cada cuatro u ocho semanas dependiendo del tipo de usuario;

Brave mantiene un esquema mensual;

Vivaldi utiliza un modelo más flexible basado en versiones extendidas de Chrome.

Por ese motivo, todavía no está claro si el nuevo ritmo de Google generará un efecto dominó en el resto del ecosistema.

¿Google ya había acelerado antes el ritmo de Chrome?

Cuando Chrome apareció en el mercado, las nuevas versiones llegaban aproximadamente cada seis semanas. Con el paso del tiempo, la empresa redujo ese plazo hasta llevarlo a un ciclo mensual, algo que terminó convirtiéndose en el estándar durante los últimos años. Ese modelo se consolidó especialmente a partir de 2020.

Además, Google introdujo otro cambio importante. Las actualizaciones de seguridad semanales, que permitieron reducir el tiempo de respuesta frente a vulnerabilidades críticas.

Ahora, con el nuevo calendario de dos semanas, la compañía da otro paso en esa misma dirección.

Google chrome

¿Qué significa este cambio de Google para los usuarios?

Para la mayoría de las personas, el cambio probablemente pase desapercibido.

Chrome suele actualizarse de manera automática en segundo plano, por lo que muchos usuarios ni siquiera notan cuándo aparece una nueva versión.

Sin embargo, el impacto puede sentirse en otros aspectos:

parches de seguridad que llegan más rápido;

mejoras de rendimiento más frecuentes;

compatibilidad más veloz con nuevas tecnologías web.

Para los desarrolladores, en cambio, el desafío será adaptarse a un ritmo de cambios mucho más acelerado.

Cada nueva versión del navegador puede introducir ajustes en funciones web, herramientas de desarrollo o estándares técnicos.

Más noticias en Urgente24

Impacto absoluto en Boca por la última novedad sobre Exequiel Zeballos

Crisis: Cierra una zapatería histórica y remata todo a precios ultra baratos

Atención: la nueva prohibición en escuelas de Buenos Aires que sacude a todos

Contundentes definiciones del Juez Horacio Rosatti en la causa PilarBus

Preocupación en América TV: Hernán Drago se queda con el rating de Beto Casella