El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) informó este viernes (06/03) que aceptó la propuesta presentada por el gobierno de Axel Kicillof en el marco de las paritarias. Se trata de un aumento salarial del 9%, que se abonará en tres tramos:1,5% consolidado de febrero, 5% en marzo y 2,5% en abril.
HABEMUS ACUERDO
Paritarias bonaerenses: Los docentes aceptaron la oferta de Kicillof
La oferta salarial había sido presentada el miércoles pasado por la administración de Kicillof a docentes y trabajadores estatales. La propuesta ya había sido aceptada por la mayoría de las seccionales de ATE y UPCNBA.
Roberto Baradel, secretario general del SUTEBA, había asegurado a Ámbito que “mejoraron mucho la propuesta”. “Es 7,5% a cobrar 5% ahora y 2,5% el mes que viene más el 1,5% que ya dieron”, detalló cuando se conoció la propuesta.
El dirigente sindical había destacado además un punto que calificó como “inédito”: la Provincia otorgará una compensación por la pérdida del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) desde el mes próximo. Según explicó, ese adicional implicará “un 4% más del salario inicial”.
Baradel precisó que además del 9% ofrecido para todos los trabajadores, en concepto de compensación por el incentivo, la administración provincial otorgará una suma de $28.700. En ese sentido, indicó que, dado que la Provincia mantiene una demanda judicial por la restitución de esos fondos, la compensación se calcula tomando como referencia el monto vigente al momento en que la Nación dejó de abonarlo, que era justamente de $28.700. “Kicillof lo restituye”, resumió.
