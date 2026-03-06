Paritarias bonaerenses: Los docentes aceptaron la oferta de Kicillof

Baradel precisó que además del 9% ofrecido para todos los trabajadores, en concepto de compensación por el incentivo, la administración provincial otorgará una suma de $28.700. En ese sentido, indicó que, dado que la Provincia mantiene una demanda judicial por la restitución de esos fondos, la compensación se calcula tomando como referencia el monto vigente al momento en que la Nación dejó de abonarlo, que era justamente de $28.700. “Kicillof lo restituye”, resumió.