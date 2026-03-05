Impacto absoluto en Boca por la última novedad sobre Exequiel Zeballos

En defensa, el conjunto de Úbeda casi no sufrió, y en ataque firmó una de sus mejores producciones. Sin dudas, fue el partido más completo de 2026 y quizá el mejor desde la llegada del “Sifón” al banco de suplentes.

El próximo compromiso del equipo de La Ribera será el miércoles 11 de marzo a las 19:45, cuando reciba a San Lorenzo en La Bombonera.

¿Qué pasó con Exequiel Zeballos?

El pasado 4 de febrero, Claudio Úbeda recibió una dura noticia en Boca Juniors con la lesión de Exequiel Zeballos.

El “Changuito” sufrió una molestia muscular que, hasta el momento, lo dejó fuera de seis partidos oficiales. Ya transcurrió un mes desde la confirmación del parte médico y no había señales claras de un regreso cercano.

Sin embargo, el 1 de marzo surgió una novedad alentadora. La cuenta partidaria La12 Tuittera informó: “Dentro del marco de su recuperación, el Chango Zeballos empezó a trabajar con pelota, tal como mostró en historias en su cuenta de Instagram. Tendrá para dos semanas más como mínimo, si todo va bien”.

La última información sobre el delantero no está vinculada exclusivamente a lo físico, sino también a su situación contractual. Zeballos tiene vínculo con Boca hasta diciembre de 2026 y, según confirmó el periodista Julio Pavoni, ya comenzaron las conversaciones con su entorno para renovar.

En caso de no alcanzar un acuerdo, el futbolista podría empezar a negociar su salida a mitad de año en condición de libre. El tiempo apremia y en el Xeneize consideran prioritaria su renovación.

