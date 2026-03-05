Beto Casella recibió la peor noticia en América TV: “Te cancelan”

Beto Casella abandonó Bendita y se fue a América TV para cambiar de aire y comenzar con otro proyecto. Si bien los canales son distintos, el formato es prácticamente igual e incluso se llevó a muchos de sus excompañeros. Aun así, el conductor está bastante flojo.
Beto Casella se fue de El Nueve para comenzar un nuevo ciclo en América TV y las cosas se están poniendo bastante complicadas. ¿Qué pasó?
En los últimos días se habló mucho acerca del rating que está cosechando Beto Casella con su nuevo programa BTV. Lo cierto es que mucha gente, quizá por costumbre, se quedó con Bendita y no siguieron al conductor en su nueva propuesta.
Beto Casella y una noticia que lo hunde
Además del rating, Casella recibió una serie de mensajes por parte de Tomás Dente donde lo dejó fulminado. Todo empezó cuando Beto se burló de la sexualidad de un bailarín del Teatro Colón y no tuvo perdón. Por esa razón Dente le dijo de todo.
Dente subió a su cuenta de X una imagen con los datos del rating y se puede ver que América TV cosechó 1.1 en la franja horaria de Casella. Al mismo tiempo, El Nueve con Bendita estaba en 2.1. Tras esto, el conductor le saltó a yugular a Casella y no fue nada suave.
“Te hiciste el gracioso burlándote de la sexualidad de un bailarín. Te cancelan. Alta penetración", soltó sin filtros. Así las cosas, Dente dio a entender que el comentario de Casella le jugó en contra y que por ese motivo bajó muchísimo en cuanto al rating. Lo cierto es que en los últimos días los números no acompañaron a Beto y desde América buscan realizar cambios para seguir creciendo.
