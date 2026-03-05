Rocío Marengo le ganó la pulseada a Eugenia Tobal y tendrá un programa en El Nueve

Asimismo, según contaron en el programa, también habría pedido ciertas condiciones para encarar esta nueva etapa laboral. Entre las que se destacó contar con un camarín propio para poder descansar junto a su bebé y la posibilidad de grabar emisiones con anticipación, en caso de necesitar viajar o dedicar más tiempo a su hijo.

Rocío Marengo reemplazó a Eugenia Tobal y se quedó con el lugar

Es preciso recordar que durante las vacaciones de Eugenia Tobal las autoridades de El Nueve apostaron por Rocío Marengo para que ocupase su lugar.

Evidentemente cumplió con las expectativas y es por eso que se ganó un lugar en la programación. Sin embargo, su participación generó repercusión.

El tema fue analizado en Intrusos, donde la periodista Paula Varela resaltó la energía de la conductora invitada frente a cámara.

Incluso desde el panel señalaron la buena sintonía con el cocinero Roberto Ottini, quien se mostró particularmente efusivo con la suplente, lo que alimentó versiones sobre tensiones previas en el equipo.

