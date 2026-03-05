Finalmente, Rocío Marengo volverá a la televisión con un nuevo desafío. La artista fue convocada para ponerse al frente de un ciclo culinario que debutará por El Nueve de lunes a viernes desde las 17 horas. El estreno generó repercusión porque ocupará la franja que tenía el programa de Eugenia Tobal, quien se despidió de Escuela de Cocina.
"NO SÉ SI SALUDARLA"
Rocío Marengo le ganó la pulseada a Eugenia Tobal y tendrá un programa en El Nueve
Las autoridades del canal decidieron apostar por Rocío Marengo para debutar con un ciclo de cocina y dejó una frase llamativa al referirse a la actriz.
La modelo fue entrevistara para el ciclo Sálvese quien pueda y buscó despegarse de la polémica. “No es lindo para nadie que se termine un programa, no lo disfruto, pero lo mío nada que ver, es un programa nuevo”, aclaró al ser consultada sobre la salida de la actriz y la coincidencia en la grilla.
Sin embargo, fue tajante cuando le preguntaron si esperaba un gesto de su colega. “No espero un mensaje de Tobal”, afirmó en diálogo con el cronista del programa que conduce Yanina Latorre por medio de la pantalla de América TV. Incluso fue más directa al hablar de un posible encuentro entre ambas: “Si me la cruzo, no sé si saludarla”.
Asimismo, según contaron en el programa, también habría pedido ciertas condiciones para encarar esta nueva etapa laboral. Entre las que se destacó contar con un camarín propio para poder descansar junto a su bebé y la posibilidad de grabar emisiones con anticipación, en caso de necesitar viajar o dedicar más tiempo a su hijo.
Rocío Marengo reemplazó a Eugenia Tobal y se quedó con el lugar
Es preciso recordar que durante las vacaciones de Eugenia Tobal las autoridades de El Nueve apostaron por Rocío Marengo para que ocupase su lugar.
Evidentemente cumplió con las expectativas y es por eso que se ganó un lugar en la programación. Sin embargo, su participación generó repercusión.
El tema fue analizado en Intrusos, donde la periodista Paula Varela resaltó la energía de la conductora invitada frente a cámara.
Incluso desde el panel señalaron la buena sintonía con el cocinero Roberto Ottini, quien se mostró particularmente efusivo con la suplente, lo que alimentó versiones sobre tensiones previas en el equipo.
---------------------
Más noticias en Urgente24:
Revolución en Boca Juniors por lo que comentan sobre Exequiel Zeballos
Tensión total en TN por un comentario que se escuchó al aire: "Los docentes ven una pala y..."
A bayoneta calada contra el diputado cosplayer Luis Petri
Masacre laboral en supermercados y el efecto que perjudica a ChangoMás
Coudet aceleró y le saca una figura a San Lorenzo para sumarlo a River