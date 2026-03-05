"La represas (de Santa Cruz) continúan", dijo Claudio Vidal y Luis Caputo lo anunció por redes

Los bancos chinos otorgaran el crédito de US$150 millones

Con la confirmación en los últimos días del desembolso de US$150 millones del crédito internacional otorgado por bancos chinos, la reactivación de La Barrancosa-Jorge Cepernic era inminente.

El proyecto se financia con un crédito otorgado por el gobierno chino, a través de un consorcio de bancos integrado por China Development Bank Corporation, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) y Bank of China, y la unión transitoria de empresas (UTE) a cargo del proyecto está integrada en un 54% por la china Gezhouba, en un 36% por Eling Energía (ex-Electroingeniería) y en un 10% por la mendocina Hidrocuyo.

El pedido de desembolso se concretó a finales de diciembre y finalmente ingresaron al país US$136 millones de los US$150 millones comprometidos.

Los restantes quedaron en China para el pago de usinas y maquinarias que se importan desde allí.

Claudio Vidal y una obra con gran impacto

En relación con la reactivación de las tareas, Claudio Vidal contó que "150 trabajadores ya se están realizando la revisación médica para incorporarse en los próximos días, lo que marca el inicio de una nueva etapa para este proyecto", señaló.

El gobernador subrayó además la magnitud de la obra al remarcar que se trata de la obra más grande de Santa Cruz y una de las más importantes del país, con impacto directo en la generación de empleo y en el movimiento económico de la provincia.

"Esta obra va a generar empleo genuino, movimiento económico y oportunidades para muchas familias santacruceñas", sostuvo.

claudio-vidal-1-1.webp Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz.

