"Hoy podemos reafirmar con claridad que las represas continúan", confirmó anoche el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, a través de un comunicado tras la firma de la Adenda N° 12 entre el Gobierno nacional, la empresa Gezhouba y autoridades provinciales, en una reunión realizada en el edificio de ENARSA, acuerdo que permitirá ordenar las condiciones del proyecto y reactivar una de las obras de infraestructura más importantes de la provincia.
HIDROELÉCTRICAS
"La represas (de Santa Cruz) continúan", dijo Claudio Vidal y Luis Caputo lo anunció por redes
Tras la firma de la Adenda 12 entre el Gobierno nacional, la empresa Gezhouba y autoridades de la provincia de Santa Cruz, Luis Caputo y Claudio Vidal anunciaron que "la represas continúan".
Cerca de las 23:00 terminó la reunión tras la cual el mandatario expresó: "Llegar a este punto costó mucho trabajo y muchísimas reuniones, pero finalmente logramos dar el paso que nos permite avanzar para que esta obra vuelva a ponerse en marcha".
En ese sentido, Vidal recordó que el proyecto estuvo paralizado durante dos años y medio, una situación que se arrastraba desde la gestión anterior y que dejó detenida una obra estratégica para Santa Cruz.
El anuncio de Luis Caputo
Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, también anunció hoy por redes, que se reactiva una de las mayores obras hidroeléctricas del país, las represas de Santa Cruz:
"Acordamos el reinicio de las obras de las represas de Santa Cruz, que llevaban años de suspensión por incumplimientos contractuales. Con esta decisión, regularizamos las condiciones para retomar inicialmente la construcción de la represa Cepernic, que podría finalizarse en el año 2030 y aportar 1860 GWh al Sistema Argentino Interconectado, fortaleciendo la matriz energética nacional", escribió el funcionario en su cuenta de X, donde además destacó que el Gobierno "cumple con compromisos asumidos" para normalizar el sector energético.
Los bancos chinos otorgaran el crédito de US$150 millones
Con la confirmación en los últimos días del desembolso de US$150 millones del crédito internacional otorgado por bancos chinos, la reactivación de La Barrancosa-Jorge Cepernic era inminente.
El proyecto se financia con un crédito otorgado por el gobierno chino, a través de un consorcio de bancos integrado por China Development Bank Corporation, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) y Bank of China, y la unión transitoria de empresas (UTE) a cargo del proyecto está integrada en un 54% por la china Gezhouba, en un 36% por Eling Energía (ex-Electroingeniería) y en un 10% por la mendocina Hidrocuyo.
El pedido de desembolso se concretó a finales de diciembre y finalmente ingresaron al país US$136 millones de los US$150 millones comprometidos.
Los restantes quedaron en China para el pago de usinas y maquinarias que se importan desde allí.
Claudio Vidal y una obra con gran impacto
En relación con la reactivación de las tareas, Claudio Vidal contó que "150 trabajadores ya se están realizando la revisación médica para incorporarse en los próximos días, lo que marca el inicio de una nueva etapa para este proyecto", señaló.
El gobernador subrayó además la magnitud de la obra al remarcar que se trata de la obra más grande de Santa Cruz y una de las más importantes del país, con impacto directo en la generación de empleo y en el movimiento económico de la provincia.
"Esta obra va a generar empleo genuino, movimiento económico y oportunidades para muchas familias santacruceñas", sostuvo.
