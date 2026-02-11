La caída del empleo privado no cesa, con Santa Cruz con la mayor pérdida de puestos de la era Milei

La tendencia de retracción se consolidó desde septiembre de 2023, cuando comenzó una etapa de destrucción neta de puestos que se acentuó en el primer trimestre de 2024. Desde abril de 2024, la contracción moderó su ritmo, aunque en los últimos seis meses la dinámica negativa reapareció y acumuló una pérdida significativa en el segmento privado.

En términos interanuales, el empleo asalariado en el sector privado cayó 1,3%, lo que implicó 78.800 empleos menos que en noviembre de 2024. La caída incluyó todas las categorías del empleo asalariado: el sector público perdió 0,9% y el trabajo en casas particulares bajó 1,2%.

Según el análisis de la consultora Politikon Chaco, la serie desestacionalizada de empleo asalariado privado formal se ubicó 3% por debajo del nivel observado en noviembre de 2023, lo que representó una pérdida acumulada de 192.328 empleos en el segmento privado formal durante la actual gestión.

La situación por sector

El informe oficial detalló que la caída mensual de empleo privado formal fue generalizada entre las ramas productivas.

Ocho sectores redujeron el número de trabajadores, dos se mantuvieron estables y cuatro lograron aumentos.

Los sectores que sumaron personal respecto al mes anterior fueron Pesca (0,7%), Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (0,3%), Hoteles y restaurantes (0,1%) y Servicios comunitarios, sociales y personales (0,1%). Suministro de electricidad, gas y agua y servicios sociales y de salud no mostraron cambios.

image

Las ramas que lideraron la baja mensual fueron Industrias manufactureras (-0,4%), Comercio y reparaciones (-0,4%), Explotación de minas y canteras (-0,4%) y Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (-0,3%).

En términos interanuales, solo cuatro sectores presentaron balance positivo: Pesca (3,3%), Suministro de electricidad, gas y agua (0,6%), Comercio y reparaciones (0,3%) y Enseñanza (0,2%). Las caídas más marcadas se observaron en explotación de minas y canteras (-8,1%), industrias manufactureras (-3,1%), intermediación financiera (-2,7%) y servicios comunitarios, sociales y personales (-1,7%).

A la vez, el informe de Politikon Chaco destacó que si se comparan los niveles de empleo de noviembre 2025 respecto a noviembre del 2023, mes previo al cambio de gobierno, son once los sectores que presentan caídas y solo tres los que muestran mejoras.

En ese marco, la Construcción sigue siendo el sector de mayor perdida de puestos de trabajo (-15,0%).

Por provincias

En cuanto a las provincias, la caída fue generalizada: 19 de las 24 jurisdicciones registraron una contracción mensual, mientras que solo 4 presentaron un aumento: Neuquén (0,8%), Jujuy (0,5%), Entre Ríos (0,3%) y Tucumán (0,3%), Santa Fe se mantuvo estable y las provincias más afectadas fueron Formosa (-1,1%), Tierra del Fuego (-1,0%), Catamarca y San Juan (-0,8%), Corrientes y La Rioja (-0,7%).

En la comparación anual, solo Santiago del Estero (2,9%), San Juan (2,6%) y Neuquén (0,8%) lograron crecer, mientras que Santa Cruz (-10,8%), Chubut (-6,4%), La Rioja (-5,1%) y Tierra del Fuego (-5,0%) registraron las mayores bajas.

image

