Furor por el outlet de Buenos Aires con ropa a precios ultra baratos

Un outlet de Buenos Aires volvió con promociones increíbles y descuentos que no vas a querer perderte. Los precios más baratos.

11 de febrero de 2026 - 14:48
Un outlet con precios muy bajos.

Buenos Aires volvió a albergar un outlet muy concurrido y esperado por muchos. Se trata de un lugar que reúne varias marcas con descuentos increíbles en ropa, zapatillas y calzado en general. Lo mejor es que vas a poder acceder a ropa de buena calidad pero a precios ultra bajos.

Si tenés pensado renovar tu placard pero no querés gastar de más, este outlet es tu salvación. Todos los años se realizan varias ediciones y en cada una de ellas hay descuentos reales y muy buenos tanto en ropa como en calzado de todo tipo.

El outlet que causa furor en Buenos Aires

Re Outlet volvió con todo y esta será su primera edición de 2026. Este evento se realiza en La Rural y va a estar abierto hasta el 1 de marzo, así que aún hay tiempo para que des una vuelta y consigas esas prendas que tanto estás buscando.

Las marcas más sobresalientes de este outlet son Nike, Adidas, Skechers, 47 Street, Portsaid, Massimo Dutti, Bershka, Forever 21 y otras. Estas últimas son firmas internacionales que no se encuentran en Argentina, así que es una gran oportunidad para aprovechar.

Los jeans se consiguen desde $20.000 y hay zapatillas a partir de los $40.000. Remeras, camperas, shorts, conjuntos deportivos y ropa para niños también tiene precios de locos. Por si fuera poco también habrá prendas de la firma uruguaya Indian, la cual posee valores sumamente baratos y causa furor en el país.

