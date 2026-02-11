Buenos Aires volvió a albergar un outlet muy concurrido y esperado por muchos. Se trata de un lugar que reúne varias marcas con descuentos increíbles en ropa, zapatillas y calzado en general. Lo mejor es que vas a poder acceder a ropa de buena calidad pero a precios ultra bajos.
MUY BAJOS
Furor por el outlet de Buenos Aires con ropa a precios ultra baratos
Un outlet de Buenos Aires volvió con promociones increíbles y descuentos que no vas a querer perderte. Los precios más baratos.
Si tenés pensado renovar tu placard pero no querés gastar de más, este outlet es tu salvación. Todos los años se realizan varias ediciones y en cada una de ellas hay descuentos reales y muy buenos tanto en ropa como en calzado de todo tipo.
El outlet que causa furor en Buenos Aires
Re Outlet volvió con todo y esta será su primera edición de 2026. Este evento se realiza en La Rural y va a estar abierto hasta el 1 de marzo, así que aún hay tiempo para que des una vuelta y consigas esas prendas que tanto estás buscando.
Las marcas más sobresalientes de este outlet son Nike, Adidas, Skechers, 47 Street, Portsaid, Massimo Dutti, Bershka, Forever 21 y otras. Estas últimas son firmas internacionales que no se encuentran en Argentina, así que es una gran oportunidad para aprovechar.
Los jeans se consiguen desde $20.000 y hay zapatillas a partir de los $40.000. Remeras, camperas, shorts, conjuntos deportivos y ropa para niños también tiene precios de locos. Por si fuera poco también habrá prendas de la firma uruguaya Indian, la cual posee valores sumamente baratos y causa furor en el país.
--------------------------
Otras lecturas de Urgente24:
Reforma laboral: el duro revés para las billeteras virtuales que nadie imaginó
Nafta con super descuentos del 30% y hasta $40.000 de reintegro en febrero
Cómo viajar totalmente gratis en subte y colectivo durante febrero
Supermercado arrasa y remata celulares con hasta 40% de descuento