En la antesala de una sesión decisiva en el Senado, el bloque del PRO marcó diferencias dentro del esquema legislativo al anunciar que votará en contra de una modificación incorporada a la reforma laboral. El eje del conflicto es el artículo 35, vinculado a la forma en que los trabajadores pueden percibir su salario.
¿Y LA LIBERTAD?
Reforma laboral: El PRO se despega y estalla la guerra entre bancos y billeteras virtuales
El PRO salió a quejarse tras la modificación del artículo 35 de la reforma laboral. Ganaron los bancos y perdieron las fintech.
A través de un comunicado difundido en redes sociales bajo la consigna “Libertad para trabajar, libertad para cobrar”, el espacio referenciado en Mauricio Macri cuestionó la eliminación de la posibilidad de cobrar haberes mediante billeteras virtuales reguladas por el Banco Central.
Qué está en discusión y la postura del PRO
El punto original del proyecto habilitaba que los salarios pudieran acreditarse no solo en cuentas sueldo bancarias, sino también en Proveedores de Servicios de Pago (PSP), es decir, billeteras virtuales supervisadas por el Banco Central de la República Argentina.
Sin embargo, tras intensas negociaciones parlamentarias, el artículo fue eliminado. Esto implica que continuará el esquema actual: únicamente los bancos podrán administrar cuentas sueldo.
Para el PRO, la modificación representa una restricción. “Cada trabajador debe poder elegir cómo cobrar su salario”, sostuvieron desde el bloque, que adelantó su rechazo si la redacción se mantiene sin cambios.
Una batalla económica detrás del debate político
Aunque la discusión pública gira en torno a la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, el artículo 35 abrió un frente paralelo: la competencia entre bancos tradicionales y fintech.
Hoy el mercado de cuentas sueldo involucra a alrededor de 10 millones de trabajadores formales. Es un segmento estratégico para el sistema financiero porque esos depósitos permiten fondear créditos y otros servicios.
Las billeteras digitales, utilizadas masivamente por la población, buscaban ingresar a ese negocio. Desde el sector fintech sostienen que se trata de ampliar opciones y modernizar el sistema, mientras que las entidades bancarias argumentan que ofrecen mayores garantías regulatorias y trazabilidad.
Argumentos cruzados
Desde la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA) plantearon ante senadores que las cuentas sueldo son un “pilar del sistema” y que la administración de salarios requiere altos estándares de seguridad y control.
Del otro lado, la Cámara Argentina Fintech respondió que los PSP están regulados por el Banco Central y cumplen requisitos similares en materia de prevención de lavado y seguridad de fondos.
En redes sociales, referentes del sector tecnológico defendieron la idea de que el trabajador pueda elegir dónde cobrar, especialmente considerando el crecimiento de las cuentas remuneradas y el uso extendido de billeteras digitales.
Reforma Laboral y el trasfondo político
La postura del PRO agrega un condimento político a la discusión. Si bien el partido acompaña en términos generales la reforma laboral, decidió diferenciarse en este punto puntual, instalando un debate de “principios” sobre libertad de elección y actualización tecnológica.
El episodio refleja además cómo, más allá del enfrentamiento entre oficialismo y sindicalismo, la reforma abrió disputas sectoriales con fuerte impacto económico.
Por ahora, la eliminación del artículo mantiene el statu quo: los bancos seguirán siendo los únicos habilitados para gestionar cuentas sueldo. Pero el tema difícilmente quede cerrado. Tanto entidades financieras como fintech anticipan que continuarán impulsando sus posiciones en el Congreso.
La reforma laboral, así, no solo redefine reglas del empleo, sino también quién administra uno de los flujos de dinero más importantes del sistema económico: los salarios.

