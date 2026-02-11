La ex diputada Sandra Mendoza murió este miércoles (11/02) tras estar internada en terapia intensiva en una clínica en la Ciudad de Buenos Aires. El fallecimiento fue confirmado por Juliana Di Tullio durante el debate de la reforma laboral. Se trata de una histórica dirigente del PJ chaqueño, y fue esposa del ex gobernador Jorge Capitanich.
A LOS 62 AÑOS
Murió Sandra Mendoza, ex esposa de Capitanich
La ex diputada chaqueña Sandra Mendoza falleció este miércoles (11/02). Lo confirmó Juliana Di Tullio durante el debate de la reforma laboral.
“Ni bien se inició la sesión tuvimos una noticia que hace juego con el día, que es una noticia muy triste, que es el fallecimiento de una compañera, una amiga en términos personales. Alguien a quien el Chaco quiere mucho, la provincia del Chaco quiere independientemente de qué pertenencia política tiene. Ella es Sandra Mendoza, una diputada que durante sus ocho años de mandato fue compañera de muchos de quienes están aquí sentados, aquí sentadas", expresó Di Tullio, quien pidió un minuto de silencio.
Desde el Partido Justicialista del Chaco expresaron su acompañamiento a la familia y remarcaron que Mendoza "deja una huella imborrable en la vida política y social de nuestra provincia", subrayando su compromiso con las causas que defendió y su "firme convicción de trabajar por el bienestar de los chaqueños".
"Su recuerdo permanecerá vivo en la memoria colectiva y en la historia política de Chaco", señalaron.
Sandra Mendoza se encontraba internada desde comienzos de febrero por "complicaciones e infecciones por enfermedades de base", vinculada a la diabetes que padecía hace años.
De acuerdo a lo que publicó Diario Chaco, la ex esposa de Jorge Capitanich también tenía secuelas por un accidente doméstico que le dejó serios problemas en su movilidad.
Quién era Sandra Mendoza: Su trayectoria en la política
Sandra Mendoza nació el 20 de abril de 1963 en Presidencia Roque Sáenz Peña. Era hija del ex juez del Superior Tribunal de Justicia de Chaco, Guillermo Estergidio Mendoza.
Se formó como kinesióloga y comenzó su carrera política en el peronismo provincial. En 1994 se casó con Jorge Capitanich, con quien tuvo dos hijas. Se separaron en 2009.
En 2005 asumió como diputada provincial y, en 2008, fue designada ministra de Salud Pública de Chaco durante la gestión de Capitanich.
En mayo de 2009 renunció al cargo en medio de un fuerte brote de dengue en la provincia y tras un episodio que generó controversia pública, cuando chocó un vehículo oficial del Ministerio en la playa de estacionamiento de la casa de Gobierno. Ese mismo año fue candidata a diputada nacional por el Frente para la Victoria y asumió en diciembre. Ocupó una banca en la Cámara de Diputados hasta 2017.
