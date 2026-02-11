Murió Sandra Mendoza, ex esposa de Capitanich

De acuerdo a lo que publicó Diario Chaco, la ex esposa de Jorge Capitanich también tenía secuelas por un accidente doméstico que le dejó serios problemas en su movilidad.

Quién era Sandra Mendoza: Su trayectoria en la política

Sandra Mendoza nació el 20 de abril de 1963 en Presidencia Roque Sáenz Peña. Era hija del ex juez del Superior Tribunal de Justicia de Chaco, Guillermo Estergidio Mendoza.

Se formó como kinesióloga y comenzó su carrera política en el peronismo provincial. En 1994 se casó con Jorge Capitanich, con quien tuvo dos hijas. Se separaron en 2009.

En 2005 asumió como diputada provincial y, en 2008, fue designada ministra de Salud Pública de Chaco durante la gestión de Capitanich.

En mayo de 2009 renunció al cargo en medio de un fuerte brote de dengue en la provincia y tras un episodio que generó controversia pública, cuando chocó un vehículo oficial del Ministerio en la playa de estacionamiento de la casa de Gobierno. Ese mismo año fue candidata a diputada nacional por el Frente para la Victoria y asumió en diciembre. Ocupó una banca en la Cámara de Diputados hasta 2017.

