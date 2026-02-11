Ámbito Financiero publicó que el Gobierno comprará submarinos franceses por US$ 2.000 millones y la Oficina de Respuesta Oficial salió a tratar de apagar el incendio, pero en el medio apareció un video de Javier Milei diciendo exactamente lo contrario a la desmentida oficial. Y cuando el organismo anti-fake news del gobierno mete la pata, no se puede volver atrás.
ARRANQUE FALLIDO
Papelón oficial: La Oficina de Respuesta de Javier Milei desmintió... ¡al propio Milei!
Apenas debutó en redes, la Oficina de Respuesta Oficial salió a desmentir algo que Javier Milei afirmaba en un video. ¿Quién dice la verdad en el Gobierno?
Ámbito Financiero habló de compra cerrada: Qué decía la nota y en qué se basaba
El 9 de febrero de 2026, Ámbito Financiero publicó una nota firmada por Julián Maradeo con el título: "El Gobierno comprará submarinos a la empresa francesa que lideró el ranking mundial de corrupción armamentística".
El artículo afirmaba que, tras un encuentro entre Javier Milei y Emmanuel Macron a fines de noviembre de 2024, "se acordó la compra de tres submarinos clase Scorpène y cuatro lanchas OPV clase Gowind para Prefectura, en una operación que ronda los u$s2.000 millones".
La nota agregaba que el constructor sería Naval Group, ex DCNS, empresa con mayoría estatal francesa, y recordaba que el propio Milei, en las últimas semanas, había dicho ante prensa extranjera que ya estaba tomada la decisión política de avanzar. Todo esto en un contexto sensible, donde desde el hundimiento del ARA San Juan en 2017, la fuerza submarina argentina está inactiva y todo lo relativo la reequipamiento tiene una carga estratégica y emocional.
Pero el corazón del artículo no era solo la compra, sino el historial de la empresa francesa. Ámbito repasó denuncias por coimas en Pakistán en 1994, en Malasia en 2002 y el vínculo con el Lava Jato en Brasil, además de mencionar que en 2017 encabezó el Ranking de Corrupción Militar del Fletcher School de Tufts University, según el Compendium of Arms Trade Corruption de la World Peace Foundation.
También recordó algunos cuestionamientos de la Auditoría General de la Nación a compras previas durante la gestión de Patricia Bullrich en Seguridad, incluyendo lanchas israelíes con presunto sobreprecio.
Es decir, el enfoque era político y estructural: una compra multimillonaria a una empresa con antecedentes pesados, en un país que justamente no se destaca por la transparencia en adquisiciones militares.
Oficina de Respuesta vs. Javier Milei: El archivo que complica la desmentida
Ese mismo día, la cuenta de X (ex Twitter) @RespOficial_Arg, mejor conocida como la Oficina de Respuesta Oficial y administrada por Juan Pablo Carreira (alias "Juan Doe"), salió a desmentir la nota con un categórico "FALSO."
El posteo afirmaba lo siguiente: "La nota del periodista Julián Maradeo afirma que el Gobierno Nacional ‘comprará’ submarinos de la empresa Naval Group. Esta afirmación es falsa, dado que si bien el Poder Ejecutivo está analizando la necesidad de la Armada Argentina de adquirir submarinos, no existe ningún contrato ni hay ninguna compra en curso actualmente."
La ORO explicó que la Armada hizo una evaluación técnica donde el Scorpène francés y el 209 NG alemán resultaron aptos, que esa información fue elevada al exministro Luis Petri y que no hubo avances concretos desde entonces. También aclaró que lo único firmado fue una Carta de Intención con Francia, que "no es un contrato, no genera obligaciones, no implica compra alguna".
Y remató insinuando que el medio tituló la nota de manera tendenciosa: "Titular ‘comprará’ cuando no hay curso de compra, ni contrato, no es un error: es inducir al lector a una conclusión falsa desde el mismo título. El resto de la nota construye un relato de corrupción sobre una operación que no existe."
Hasta ahí, el debate podía quedar en una discusión técnica sobre el alcance de una carta de intención frente a un contrato. Pero Ámbito respondió con otra nota y un elemento imposible de relativizar: un video del propio Javier Milei en una entrevista con el canal francés Public Sénat, del 31 de octubre de 2025, donde afirma "estar comprando submarinos", exactamente lo contrario al "no hay compra en curso" como decía la ORO.
"Tenemos una excelente relación con Francia. Estamos comprando submarinos, estamos comprando además unos buques para patrullar las costas, así que tenemos una relación maravillosa con Francia", afirma textualmente el Presidente ante una pregunta sobre su relación con Emmanuel Macron.
Acá no hay interpretación ni un trascendido. Es el Presidente suelto de lengua, hablando en presente continuo: "estamos comprando". Ámbito subrayó, en la nota posterior, que resultaba llamativo que una oficina dedicada al fact-checking no contemplara declaraciones públicas del propio jefe de Estado y apuntó que la desmentida se concentró en el título, sin refutar el fondo del artículo ni el historial de la empresa.
En términos estrictamente jurídicos, la ORO tiene razón al decir que no hay contrato firmado. Pero en términos políticos y comunicacionales, el problema es la coherencia del mensaje oficial. Porque si no hay compra en curso, alguien tiene que explicar por qué el Presidente dijo que sí la hay.
La precisión técnica no alcanza si el discurso político va por otro carril en un país donde la credibilidad pública está siempre bajo sospecha, y eso es lo que dejó expuesto este cruce: una contradicción dentro del propio Gobierno que quedó registrada en video.
----------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
La principal avícola de la Argentina, a un paso de la quiebra ya tiene su efecto dominó
Chau Vaca Muerta: La noruega Interoil anunció que se va de la Argentina tras su salida del 'bloque maldito'
Pami no pagó y ya cortaron prestaciones a jubilados, mientras más provincias encienden la mecha
El Trece pasó la escoba: Renuncias, despidos repentinos y cambios de último momento
El peor momento en la relación de los hermanos Milei: Javier no cede ante Karina