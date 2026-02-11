Papelón oficial: La Oficina de Respuesta de Javier Milei desmintió... ¡al propio Milei!

image En la nota, hablaron de una compra por US$ 2.000 millones, y además, repasaron el largo historial de corrupción de la compañía.

También recordó algunos cuestionamientos de la Auditoría General de la Nación a compras previas durante la gestión de Patricia Bullrich en Seguridad, incluyendo lanchas israelíes con presunto sobreprecio.

Es decir, el enfoque era político y estructural: una compra multimillonaria a una empresa con antecedentes pesados, en un país que justamente no se destaca por la transparencia en adquisiciones militares.

Oficina de Respuesta vs. Javier Milei: El archivo que complica la desmentida

Ese mismo día, la cuenta de X (ex Twitter) @RespOficial_Arg, mejor conocida como la Oficina de Respuesta Oficial y administrada por Juan Pablo Carreira (alias "Juan Doe"), salió a desmentir la nota con un categórico "FALSO."

El posteo afirmaba lo siguiente: "La nota del periodista Julián Maradeo afirma que el Gobierno Nacional ‘comprará’ submarinos de la empresa Naval Group. Esta afirmación es falsa, dado que si bien el Poder Ejecutivo está analizando la necesidad de la Armada Argentina de adquirir submarinos, no existe ningún contrato ni hay ninguna compra en curso actualmente."

image La contradicción vino del propio Gobierno: la Oficina de Respuesta Oficial negó que exista compra en curso, pero un video difundido por Ámbito muestra a Milei diciendo lo contrario.

Ver posteo original en X

La ORO explicó que la Armada hizo una evaluación técnica donde el Scorpène francés y el 209 NG alemán resultaron aptos, que esa información fue elevada al exministro Luis Petri y que no hubo avances concretos desde entonces. También aclaró que lo único firmado fue una Carta de Intención con Francia, que "no es un contrato, no genera obligaciones, no implica compra alguna".

Y remató insinuando que el medio tituló la nota de manera tendenciosa: "Titular ‘comprará’ cuando no hay curso de compra, ni contrato, no es un error: es inducir al lector a una conclusión falsa desde el mismo título. El resto de la nota construye un relato de corrupción sobre una operación que no existe."

Hasta ahí, el debate podía quedar en una discusión técnica sobre el alcance de una carta de intención frente a un contrato. Pero Ámbito respondió con otra nota y un elemento imposible de relativizar: un video del propio Javier Milei en una entrevista con el canal francés Public Sénat, del 31 de octubre de 2025, donde afirma "estar comprando submarinos", exactamente lo contrario al "no hay compra en curso" como decía la ORO.

Embed La Oficina de Respuesta Oficial desmintió una nota de Ámbito, pese a que el propio Milei anunció la compra de submarinos a una empresa francesa. Conocé más: https://t.co/7vXtQ0sJwo https://t.co/Lsw1GlkR40 pic.twitter.com/dw5UhHtEsn — Ámbito Financiero (@Ambitocom) February 9, 2026

"Tenemos una excelente relación con Francia. Estamos comprando submarinos, estamos comprando además unos buques para patrullar las costas, así que tenemos una relación maravillosa con Francia", afirma textualmente el Presidente ante una pregunta sobre su relación con Emmanuel Macron.

Acá no hay interpretación ni un trascendido. Es el Presidente suelto de lengua, hablando en presente continuo: "estamos comprando". Ámbito subrayó, en la nota posterior, que resultaba llamativo que una oficina dedicada al fact-checking no contemplara declaraciones públicas del propio jefe de Estado y apuntó que la desmentida se concentró en el título, sin refutar el fondo del artículo ni el historial de la empresa.

En términos estrictamente jurídicos, la ORO tiene razón al decir que no hay contrato firmado. Pero en términos políticos y comunicacionales, el problema es la coherencia del mensaje oficial. Porque si no hay compra en curso, alguien tiene que explicar por qué el Presidente dijo que sí la hay.

La precisión técnica no alcanza si el discurso político va por otro carril en un país donde la credibilidad pública está siempre bajo sospecha, y eso es lo que dejó expuesto este cruce: una contradicción dentro del propio Gobierno que quedó registrada en video.

