Chau Vaca Muerta: La noruega Interoil anunció que se va de la Argentina tras su salida del 'bloque maldito'

vaca muerta petróleo convencional.jpg Vaca Muerta: Neuquén frena los traspasos convencionales de YPF.

Interoil Argentina y Selva María Oil operan además el bloque hidrocarburífero Bajo del Toro Este, clave en la formación Vaca Muerta, Neuquén, enfocado en la producción de petróleo no convencional, con participación de la empresa provincial Gas y Petróleo del Neuquén (GyP). El área es parte de la zona de alto potencial de Vaca Muerta.

Pero este lunes 9 de febrero, la empresa nórdica anunció el retiro de todas sus operaciones tanto en Vaca Muerta como en el resto del país, ya que confirmó que se va de la Argentina.

Los problemas en Chubut

Los problemas de Manzano y sus socios en Chubut se concentraron en el bloque llamado 'Mata Magallanes Oeste'.

En efecto, en aquel mismo mes de septiembre pasado, Interoil avisó que no se quedaría de brazos cruzados amenazando al gobierno de Chubut de llevar la rescisión del contrato ante varios arbitrajes internacionales. Pero no solo no hizo nada al respecto, sino que además tomó una decisión radical:

"Interoil Exploration and Production ASA anuncia que ha tomado la decisión estratégica de abandonar sus operaciones convencionales en Argentina. Esta salida abarca la participación de Interoil en el país en todas las operaciones conjuntas de Santa Cruz Sur (cuyo vencimiento está previsto entre abril y agosto de 2026) y el Bloque La Brea, así como el derecho a impugnar la rescisión de la concesión de producción Mata Magallanes Oeste (MMO) y el bloque de exploración Cañadón Ramírez (CR)".

Ese fue el comunicado desde Oslo, en el cual citando casos que no rozan ni de cerca al mendocino José Luis Manzano afirma también que:

"La decisión de salir de Argentina también se debe al deterioro sostenido del entorno operativo y de inversión en la provincia de Santa Cruz".

Para agregar que "con el tiempo, varios importantes operadores internacionales y nacionales, como YPF, Pan American Energy, Petrobras, Sinopec y Total, han reducido o abandonado progresivamente sus posiciones convencionales en la región a medida que la competitividad de los activos disminuía".

Y finalmente decir que "la mayor complejidad fiscal y regulatoria, las recurrentes perturbaciones laborales y sociales, y la menor visibilidad de las inversiones a largo plazo han afectado negativamente las decisiones de asignación de capital".

Otro fragmento del comunicado oficial dice:

"El proceso de retiro se está llevando a cabo en estrecha coordinación con los socios locales y las autoridades reguladoras para garantizar una transición responsable y ordenada para todas las partes interesadas".

El bloque concesionado por la petrolera estatal de Chubut en 2018 estipuló que la Unión Transitoria de Empresas (UTE) Selva María–Interoil (con Manzano y socios) se comprometió a invertir 13 millones de dólares y a reactivar 19 pozos para llevar la producción a unos 30 m³ diarios.

manzano.jpg

Sin embargo, las cifras del bloque Mata Magallanes Oeste a mediados del año pasado indicaban que apenas producía 1 m³/día. Ejecutivos de Petrominera Chubut también argumentaron que las "inversiones" no eran tales y que jamás se había cumplido el cronograma pactado.

Esta situación provocó la quita de la concesión.

El bloque maldito

Cierto es que Mata Magallanes se consolida como un verdadero "bloque maldito": en menos de una década, dos concesionarios distintos incumplieron compromisos, las promesas de inversión nunca se cumplieron y la producción sigue siendo marginal.

El desenlace deja en evidencia un problema estructural: sin reglas claras, sin control efectivo del cumplimiento de los contratos y sin un modelo de desarrollo sustentable, los yacimientos maduros de Chubut seguirán encerrados en una historia de frustraciones.

image

Otras noticias de Urgente24

Desborde en Santa Fe: Acuartelamiento, desalojos y "sirenazos" de policías en varias localidades

Pami no pagó y ya cortaron prestaciones a jubilados, mientras más provincias encienden la mecha

Cómo funcionaba el descontrol en la ANDIS: La auditoría que complicó a Spagnuolo y otros exfuncionarios

Las provincias que suspenderán prestaciones a PAMI desde el 10 de febrero