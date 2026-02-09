Axel Kicillof: "existe un plan de exterminio de la industria, estamos en un situación límite"

Milei tiene los peores números de inversión extranjera de todas las épocas: 40 % debajo del promedio de todos los gobiernos de la democracia. A algunos empresarios les falta el coraje suficiente para denunciarlo públicamente. Milei tiene los peores números de inversión extranjera de todas las épocas: 40 % debajo del promedio de todos los gobiernos de la democracia. A algunos empresarios les falta el coraje suficiente para denunciarlo públicamente.

image Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires

Afirmó el gobernador del estado más poblado del país que “a pesar de que no es fácil ganarle al desánimo estamos abocados a organizar una alternativa para 2027 con una base federal que permita confrontar el modelo actual en las presidenciales”.

Con respecto al escenario del año próximo, cuando lleguen los comicios para elegir al nuevo ocupante de la Casa Rosada, esgrimió:

"No es momento de candidaturas, sino de construcción".