El mandatario provincial Kicillof rechazó la naturaleza del entendimiento y aseguró que no se trató de una negociación real sino de una imposición externa: "No es ningún acuerdo. Es un pacto de adhesión. Bangladesh acaba de firmar uno idéntico. Esta gente no negoció nada", disparó durante un diálogo con el periodista Gustavo Sylvestre.
"ACUERDO CON USA ES INDIGNANTE"
Axel Kicillof: "existe un plan de exterminio de la industria, estamos en un situación límite"
El gobernador bonaerense Axel Kicillof aseguró que el pacto impulsado por el gobierno de Javier Milei con el de Donald Trump es “un esquema de subordinación”.
Según estableció, el texto del convenio que deberá votar el Congreso Nacional no contempla ninguna protección para la producción argentina.
Para Kicillof “el desequilibrio en las condiciones es obsceno y representa una entrega de recursos y facultades. Uno mira la cantidad de concesiones, la cantidad de obligaciones... es tremendo. Es tan obsceno que ya no se sabe ni por dónde empezar, no sacamos nada de eso para la Argentina”.
"Clima social de enojo y desilusión" según Kicillof
“En 2015, cuando era ministro de Economía de la Nación, logramos bajar la inflación sin perder empleos. Este plan es anti industrial y anti productivo. Es un programa de exterminio. En lugar de imitar a Trump en su proteccionismo, Milei viene con el libre comercio como si fuera una criatura del Consenso de Washington. No se enteró que los republicanos están enterrando el libre comercio”.
Afirmó el gobernador del estado más poblado del país que “a pesar de que no es fácil ganarle al desánimo estamos abocados a organizar una alternativa para 2027 con una base federal que permita confrontar el modelo actual en las presidenciales”.
Con respecto al escenario del año próximo, cuando lleguen los comicios para elegir al nuevo ocupante de la Casa Rosada, esgrimió:
"No es momento de candidaturas, sino de construcción".