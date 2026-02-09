urgente24
En apenas 2 meses, Milei perdió a 8 colaboradores que cubrían puestos de alta jerarquía

Fueron afectados por Milei: INDEC, Enargas, Unidad de Investigaciones Financieras, ARCA, SIDE, Secretaría de Transporte, centrales nucleares y Banco Nación.

09 de febrero de 2026 - 21:19
Javier Milei .

1-Marco Lavagna dejó el INDEC

Lo hizo en disconformidad porque al no poder difundir una nueva metodología para determinar la inflación.

Desde el oficialismo se explicó que el presidente no estaba de acuerdo con los tiempos de Lavagna a pesar de que el INDEC debería ser un organismo que mantuviera cierta independencia metodológica.

image
Marco Lavagna, INDEC

2-La Unidad de Investigación Financiera (UIF)

El ex titular Paul Starc no estaba de acuerdo con la letra chica del proyecto de “inocencia fiscal” que terminó por introducir la Casa Rosada.

3-Sergio Neiffert, exjefe de la SIDE

Fue colocado por Santiago Caputo y luego eyectado por el propio “Mago del Kremlin”.

Tanto él como su sucesor contaban con pocos antecedentes en el espionaje antes de hacerse cargo de “La Casa”.

Las desprolijidades administrativas de Neiffert terminaron por condenarlo.

image
Sergio Neiffert, SIDE

4-Juan Pazo, ARCA

Renunció a su cargo de director en el marco de una “reorganización” impulsada por el Ministerio de Economía.

image
Juan Pazo, ex titular del ARCA

5-Carlos Casares, de Enargas

Dio un portazo a la conducción del ente público. Estaba desde el principio del gobierno libertario.

Se conformó un nuevo directorio que unificó el Enargas y el ENRE

image
Carlos Casares, ENARGAS

6-Luis Pierrini, secretario de Transporte

Se fue tras denuncias de corrupción en el manejo de subsidios a los colectivos urbanos.

image
Luis Pierrini, secretaría de Transportes

7-Daniel Tillard en el Banco Nación

Cumplió 2 años junto al presidente Milei pero fue reemplazado por Daniel Wasserman, hombre de estrecha confianza de Karina Milei.

image
Daniel Tillard, Banco Nación

8-Demian Reidel, Nucleoeléctrica

Era jefe de asesores de Javier Milei y titular de la empresa encargada de gestionar las centrales nucleares.

Se marchó luego de denuncias de fuertes sobreprecios en la contratación de servicios de limpieza.

image
Demian Reidel, centrales nucleres

