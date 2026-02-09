En apenas 2 meses, Milei perdió a 8 colaboradores que cubrían puestos de alta jerarquía

1-Marco Lavagna dejó el INDEC
Lo hizo en disconformidad porque al no poder difundir una nueva metodología para determinar la inflación.
Fueron afectados por Milei: INDEC, Enargas, Unidad de Investigaciones Financieras, ARCA, SIDE, Secretaría de Transporte, centrales nucleares y Banco Nación.
Desde el oficialismo se explicó que el presidente no estaba de acuerdo con los tiempos de Lavagna a pesar de que el INDEC debería ser un organismo que mantuviera cierta independencia metodológica.
El ex titular Paul Starc no estaba de acuerdo con la letra chica del proyecto de “inocencia fiscal” que terminó por introducir la Casa Rosada.
Fue colocado por Santiago Caputo y luego eyectado por el propio “Mago del Kremlin”.
Tanto él como su sucesor contaban con pocos antecedentes en el espionaje antes de hacerse cargo de “La Casa”.
Las desprolijidades administrativas de Neiffert terminaron por condenarlo.
Renunció a su cargo de director en el marco de una “reorganización” impulsada por el Ministerio de Economía.
Dio un portazo a la conducción del ente público. Estaba desde el principio del gobierno libertario.
Se conformó un nuevo directorio que unificó el Enargas y el ENRE
Se fue tras denuncias de corrupción en el manejo de subsidios a los colectivos urbanos.
Cumplió 2 años junto al presidente Milei pero fue reemplazado por Daniel Wasserman, hombre de estrecha confianza de Karina Milei.
Era jefe de asesores de Javier Milei y titular de la empresa encargada de gestionar las centrales nucleares.
Se marchó luego de denuncias de fuertes sobreprecios en la contratación de servicios de limpieza.