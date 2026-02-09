Tras denuncias, Demian Reidel renunció a Nucleoeléctrica

Además de las denuncias por sobreprecios, Reidel había quedado en el centro de la polémica cuando se conoció que eradeudor moroso Categoría 4, por deudas que superaban los $880 millones. Entonces surgió la pregunta de cómo administra una empresa estratégica del Estado alguien cuyo nivel de endeudamiento personal el propio sistema bancario considera crítico.

Tras estallar esa polémica, el funcionario contó que había saldado las deudas. Sorprendió que haya cancelado semejante monto de dinero en tan sólo 18 días: Demian Reidel explicó que lo hizo porque vendió su parte de "una participación en un desarrollo inmobiliario en Argentina".

image

image

El Ministerio de Economía y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), los accionistas de Nucleoeléctrica, realizaron este lunes al mediodía una asamblea de accionistas para definir un nuevo directorio. Del directorio anterior solo seguirá en funciones Diego Chaher, hombre cercano al asesor presidencial, Santiago Caputo.

Como vicepresidente de la compañía quedó el presidente de la CNEA, Martín Porro, en reemplazo de Germán Guido Lavalle. El resto del directorio de cinco miembros se completó con el ingreso del gerente de Sitio del complejo nuclear Atucha, Diego Garde, y el gerente de Jurídicos de la CNEA, Javier Grinspun.

La denuncia por sobreprecios que desató el caos en Nucleoeléctrica

La denuncia interna fue realizada por el gerente de planta de Atucha, Juan Pablo Nolazco, que aseguró que una licitación del servicio de limpieza dejó afuera a diez oferentes, permitiendo solo la continuidad de LX Argentina, que ofrecería un servicio un 140% más caro que los precios de referencia que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), el organismo de control interno del Poder Ejecutivo.

Tres empresas del sector de la limpieza -M&G, Euro Clean y Claryty- también realizaron denuncias ante el Comité de Integridad al marcar presuntas exclusiones discrecionales y nuevos requisitos que antes no habían sido contemplados, como una antigüedad de ocho años y una dotación mínima de entre 300 a 600 empleados.

Nolasco realizó un informe desde Atucha marcando las presuntas irregularidades para luego radicar la denuncia en el Comité de Integridad. Quienes sí lo avalaron fueron los gerentes Fermín Larrarte (Abastecimiento y Contrataciones) y Ricardo Matuk (Administración y Finanzas).

Para quedar efectiva la contratación, primero debía pasar por la autorización del Directorio, algo que finalmente no sucedió. En particular, el clima interno dentro de la cúpula de la compañía se espesó a partir de la revelación de esta situación hecha por Perfil.

Ante los trascendidos periodísticos, el suspendido gerente de Coordinación Administrativa, Hernán Pantuso, realizó una presentación formal en la que explicó su versión del proceso de licitación. Cita un informe de una de las gerencias y marca que el valor de referencia citado por Nolasco “no constituye un parámetro económico válido, carece de trazabilidad y no permite desagregar los componentes esenciales del servicio”. “Se trata de un valor heredado de un procedimiento anterior readecuado y técnicamente desalineado con las especificaciones del expediente”, agregó

Luego, por la mesa de entrada de Nucleoeléctrica entró otra denuncia, realizada esta vez por ATE-Zárate, para dar sus versiones de las presuntas irregularidades en el proceso de evaluación de la licitación por el servicio de limpieza, así como el pedido de investigación por una contratación de IT para una migración de un software de planificación de recursos empresariales que tuvo un salto de US$600.000 a US$7.000.000; es decir, un 1066,7% sobre el presupuesto original.

