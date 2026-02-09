En medio de escándalo y denuncias por supuestos sobreprecios, Demian Reidel presentó este lunes (09/02) su renuncia a la presidencia de Nucleoeléctrica S.A. -la empresa estatal que controla las centrales nucleares-. Será reemplazado por Juan Martín Campos, ex presidente de Dioxitek, la compañía estatal que produce dióxido de uranio.
OTRO FRACASO DE MILEI
Tras denuncias, Demian Reidel renunció a Nucleoeléctrica
Demian Reidel renunció a la presidencia de Nucleoeléctrica S.A. -empresa estatal que controla las centrales nucleares- en medio de denuncias por sobreprecios.
La salida de Demian Reidel -uno de los amigos y asesores de Javier Milei- se da en medio de denuncias por licitaciones con presuntos sobreprecios.
Hace 3 semanas, Reidel había sido noticia por su violenta reacción cuando el Directorio de Nucleoeléctrica apartó a 2 gerentes que había nombrado él.
Todo comenzó con una denuncia que elevó el Comité de Integridad de Nucleoeléctrica Argentina por presuntos sobreprecios de 140% en un contrato que finalmente, cuando el caso vio la luz, no se aprobó. Pero esta denuncia desencadenó en la suspensión del gerente general, Marcelo Famá, y del gerente de Coordinación Administrativa, Hernán Pantuso, ambos designados por Reidel y quienes son señalados como los impulsores del polémico contrato.
Las versiones periodísticas sobre esa reunión del directorio coinciden (Infobae y La Política Online, por ejemplo), en que el entonces presidente de Nucleoeléctrica - tristemente célebre por decir que el "problema" de la Argentina "es que está poblada por argentinos"- reaccionó de manera violenta, pateando paredes e incluso agrediendo al vicepresidente de la empresa, Guido Lavalle -que también es alfil suyo- por votar a favor de la suspensión.
Además de las denuncias por sobreprecios, Reidel había quedado en el centro de la polémica cuando se conoció que eradeudor moroso Categoría 4, por deudas que superaban los $880 millones. Entonces surgió la pregunta de cómo administra una empresa estratégica del Estado alguien cuyo nivel de endeudamiento personal el propio sistema bancario considera crítico.
Tras estallar esa polémica, el funcionario contó que había saldado las deudas. Sorprendió que haya cancelado semejante monto de dinero en tan sólo 18 días: Demian Reidel explicó que lo hizo porque vendió su parte de "una participación en un desarrollo inmobiliario en Argentina".
El Ministerio de Economía y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), los accionistas de Nucleoeléctrica, realizaron este lunes al mediodía una asamblea de accionistas para definir un nuevo directorio. Del directorio anterior solo seguirá en funciones Diego Chaher, hombre cercano al asesor presidencial, Santiago Caputo.
Como vicepresidente de la compañía quedó el presidente de la CNEA, Martín Porro, en reemplazo de Germán Guido Lavalle. El resto del directorio de cinco miembros se completó con el ingreso del gerente de Sitio del complejo nuclear Atucha, Diego Garde, y el gerente de Jurídicos de la CNEA, Javier Grinspun.
La denuncia por sobreprecios que desató el caos en Nucleoeléctrica
La denuncia interna fue realizada por el gerente de planta de Atucha, Juan Pablo Nolazco, que aseguró que una licitación del servicio de limpieza dejó afuera a diez oferentes, permitiendo solo la continuidad de LX Argentina, que ofrecería un servicio un 140% más caro que los precios de referencia que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), el organismo de control interno del Poder Ejecutivo.
Tres empresas del sector de la limpieza -M&G, Euro Clean y Claryty- también realizaron denuncias ante el Comité de Integridad al marcar presuntas exclusiones discrecionales y nuevos requisitos que antes no habían sido contemplados, como una antigüedad de ocho años y una dotación mínima de entre 300 a 600 empleados.
Nolasco realizó un informe desde Atucha marcando las presuntas irregularidades para luego radicar la denuncia en el Comité de Integridad. Quienes sí lo avalaron fueron los gerentes Fermín Larrarte (Abastecimiento y Contrataciones) y Ricardo Matuk (Administración y Finanzas).
Para quedar efectiva la contratación, primero debía pasar por la autorización del Directorio, algo que finalmente no sucedió. En particular, el clima interno dentro de la cúpula de la compañía se espesó a partir de la revelación de esta situación hecha por Perfil.
Ante los trascendidos periodísticos, el suspendido gerente de Coordinación Administrativa, Hernán Pantuso, realizó una presentación formal en la que explicó su versión del proceso de licitación. Cita un informe de una de las gerencias y marca que el valor de referencia citado por Nolasco “no constituye un parámetro económico válido, carece de trazabilidad y no permite desagregar los componentes esenciales del servicio”. “Se trata de un valor heredado de un procedimiento anterior readecuado y técnicamente desalineado con las especificaciones del expediente”, agregó
Luego, por la mesa de entrada de Nucleoeléctrica entró otra denuncia, realizada esta vez por ATE-Zárate, para dar sus versiones de las presuntas irregularidades en el proceso de evaluación de la licitación por el servicio de limpieza, así como el pedido de investigación por una contratación de IT para una migración de un software de planificación de recursos empresariales que tuvo un salto de US$600.000 a US$7.000.000; es decir, un 1066,7% sobre el presupuesto original.
----------
Otras noticias en Urgente24:
Las provincias que suspenderán prestaciones a PAMI desde el 10 de febrero
El Trece mostró los dientes: Cuatro despidos de golpe y una decisión que incomodó
El rumor que sacude a Mirtha Legrand y Juana Viale: "Ya no podrá..."
Gallardo sorprendió a todos y River Plate tiene un nuevo refuerzo
Diego Monroig lanzó el bombazo que todo Boca esperaba sobre Edwuin Cetré