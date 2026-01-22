Escándalo en Nucleoeléctrica: Demian Reidel, sacado, a las patadas

Pero la votación más importante -y que desató la furia del amigo de Milei- fue la Gerencia General, la más importante de todas las gerencias. Chaher propuso a Fernando Monserrat, quien ya ocupó ese cargo anteriormente y que es reconocido por sus pares como una persona de trayectoria al interior de la compañía y alguien ajeno al entorno del presidente de NASA. Esta opción ganó por 3 votos contra 2, que fueron Reidel y Campolonghi.

Los medios citados anteriormente coinciden en la versión de que al ver el resultado, ambos se retiraron de la reunión intempestivamente. Y acuerdo a testigos del encuentro, Demian Reidel agredió a Lavalle, pateó una de las paredes y se fue de la sala de un portazo.

“Creemos que fue un intento de apaciguar un poco el clima al interior de la empresa. Hasta la gente que Reidel designó le volteó a sus dos funcionarios”, comentó una persona que conoce el clima interno de Nucleoeléctrica y que trató de explicar el cambio en la Gerencia General, en diálogo con Infobae.

Fuentes al tanto de lo sucedido en la reunión dijeron a LPO que el giro de los dos directores de Reidel y el de Caputo se dio ante la contundencia de la denuncia. Argumentaron que "por prevención" se inclinaron por la suspensión.

La denuncia por sobreprecios que desató el caos en Nucleoeléctrica

La denuncia interna fue realizada por el gerente de planta de Atucha, Juan Pablo Nolazco, que aseguró que una licitación del servicio de limpieza dejó afuera a diez oferentes, permitiendo solo la continuidad de LX Argentina, que ofrecería un servicio un 140% más caro que los precios de referencia que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), el organismo de control interno del Poder Ejecutivo.

Tres empresas del sector de la limpieza -M&G, Euro Clean y Claryty- también realizaron denuncias ante el Comité de Integridad al marcar presuntas exclusiones discrecionales y nuevos requisitos que antes no habían sido contemplados, como una antigüedad de ocho años y una dotación mínima de entre 300 a 600 empleados.

Nolasco realizó un informe desde Atucha marcando las presuntas irregularidades para luego radicar la denuncia en el Comité de Integridad. Quienes sí lo avalaron fueron los gerentes Fermín Larrarte (Abastecimiento y Contrataciones) y Ricardo Matuk (Administración y Finanzas).

Para quedar efectiva la contratación, primero debía pasar por la autorización del Directorio, algo que finalmente no sucedió. En particular, el clima interno dentro de la cúpula de la compañía se espesó a partir de la revelación de esta situación hecha por Perfil.

Ante los trascendidos periodísticos, Pantuso realizó ayer una presentación formal en la que explicó su versión del proceso de licitación. Cita un informe de una de las gerencias y marca que el valor de referencia citado por Nolasco “no constituye un parámetro económico válido, carece de trazabilidad y no permite desagregar los componentes esenciales del servicio”. “Se trata de un valor heredado de un procedimiento anterior readecuado y técnicamente desalineado con las especificaciones del expediente”, agregó

Luego, por la mesa de entrada de Nucleoeléctrica entró otra denuncia realizada esta vez por ATE-Zárate, para dar sus versiones de las presuntas irregularidades en el proceso de evaluación de la licitación por el servicio de limpieza, así como el pedido de investigación por una contratación de IT para una migración de un software de planificación de recursos empresariales que tuvo un salto de US$600.000 a US$7.000.000; es decir, un 1066,7% sobre el presupuesto original.

