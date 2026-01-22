Tras la salida de Amorim, Manchester United acelera el recambio y se despide Casemiro

De a poco, la apuesta del grupo INEOS, liderado por Jim Ratcliffe, empieza a mostrar señales de rumbo. El holding adquirió el 25% del Manchester United y tomó el control de las operaciones deportivas a comienzos de 2024, convirtiéndose en un socio clave junto a la familia Glazer para impulsar una reestructuración profunda. En esa lógica se explica el giro hacia un plantel más joven y dinámico, con apuestas recientes y consolidaciones como Amad Diallo, Bryan Mbeumo y otros perfiles de mayor recorrido físico, al mismo tiempo que se empieza a cerrar la etapa de incorporaciones costosas que no lograron sostener rendimiento.

También se entiende, desde ese prisma, la decisión de desprenderse de nombres que simbolizaron inversiones fuertes sin el impacto esperado, como Antony o André Onana, además de salidas que responden a la necesidad de oxigenar el vestuario y equilibrar cuentas, como las de Scott McTominay o Alejandro Garnacho. El mensaje es claro: dejar atrás una década de gasto desordenado y empezar a construir un equipo con identidad, proyección y margen de crecimiento real.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LisandrMartinez/status/2012579244723818955?s=20&partner=&hide_thread=false Great work from everyone to get the win. Thanks to the fans for the support. Get in, Red Devils! @ManUtd pic.twitter.com/W8kEslZIew — Lisandro Martinez (@LisandrMartinez) January 17, 2026

¿Cuál es el próximo destino de Casemiro?

Con su salida del Manchester United ya encaminada para el final de la temporada, el futuro de Casemiro empieza a tomar forma lejos de Old Trafford. En las últimas horas, distintos medios brasileños señalaron a Palmeiras como uno de los posibles destinos del mediocampista, un interés que no surge al azar y responde a una necesidad concreta del equipo paulista.

El Verdão liberó un lugar clave en la mitad de la cancha tras la salida de Aníbal Moreno, recientemente incorporado por River Plate, y busca ahora un volante central con liderazgo, jerarquía y experiencia internacional. En ese contexto, el nombre de Casemiro aparece como una opción ideal desde lo futbolístico, aunque condicionada por el aspecto económico y el alcance real de la negociación.

A ese escenario se sumó un informe de Sports Illustrated, que identificó cinco clubes con capacidad deportiva y financiera para avanzar por el brasileño. Además de Palmeiras, ya mencionado, el listado incluye al Al Nassr de Cristiano Ronaldo, el Al Ittihad de Karim Benzema y N'Golo Kanté, el Flamengo, último campeón de la Copa Libertadores y actualmente dirigido por Filipe Luís, y el Inter Miami de Lionel Messi.

En paralelo, el rumor también encendió expectativas en el mundo Boca Juniors, donde parte de la hinchada comenzó a pedir por su llegada. Sin embargo, esa posibilidad aparece hoy lejana si se tienen en cuenta los huecos a cubrir en el plantel, las prioridades deportivas y la situación financiera del club argentino.

Sin anuncios oficiales ni negociaciones cerradas, el mapa empieza a definirse. Brasil asoma como una opción concreta, Arabia Saudita y Estados Unidos aparecen como alternativas de alto impacto económico, y Casemiro se prepara para cerrar su etapa en Manchester antes de decidir, con calma, el próximo paso de una carrera marcada por títulos y protagonismo en la élite.

