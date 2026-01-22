Alarma en la antesala de la Finalíssima: una baja sensible complica a la Selección Española

En el complemento, el Barcelona ajustó líneas y terminó de cerrar el partido con los tantos de Dani Olmo y Robert Lewandowski, controlando el ritmo ante un Slavia Praga que compitió hasta el final. El resultado le permite al conjunto azulgrana mantenerse bien posicionado en la tabla de champions y ganar confianza en el plano europeo, aunque la victoria quedó rápidamente atravesada por una noticia que encendió las alarmas puertas adentro.

El rompecabezas de De la Fuente: ¿quién puede ocupar su lugar en La Roja?

El gesto de preocupación de Hansi Flick tras el partido no alcanza para calmar a Luis de la Fuente. España llega con una carta importante menos al duelo del 27 de marzo en el Estadio Lusail, y el debate ya se instaló: ¿quién puede ocupar el lugar de un futbolista que suele ser inamovible en el mediocampo de la Selección Española?

Las alternativas existen, pero ninguna replica exactamente su influencia. Dani Olmo aparece como una opción natural por jerarquía y capacidad asociativa, aunque su perfil es más vertical. Fermín López, figura del Barcelona en Praga, ofrece intensidad, llegada al área y dinamismo, pero todavía sin el peso estructural que exige un partido de este calibre. Mikel Merino suma experiencia y equilibrio, y además le da a De la Fuente una alternativa táctica: puede adelantarse unos metros y actuar como volante ofensivo o incluso como falso nueve, un rol que en algunos tramos ocupó en reemplazo de Mikel Oyarzabal, hoy consolidado como el nueve de referencia pese a haberse desempeñado como extremo durante gran parte de su carrera, especialmente ante la ausencia de Álvaro Morata.

En la base del mediocampo, Martín Zubimendi parte como una de las opciones más firmes para sostener el equilibrio, con Fabián Ruiz como socio natural. La situación de Rodri abre un interrogante: recién recuperado y con poco rodaje competitivo, no está garantizado que llegue en condiciones de ser titular. También asoma el nombre del joven Pablo Barrios, con escasa experiencia en la selección mayor, pero bien considerado en los análisis internos.

Lo cierto es que España pierde a un futbolista que interpreta el juego como pocos y obliga a De la Fuente a barajar opciones sin encontrar un reemplazo directo. Hay fichas para mover, variantes tácticas y nombres de peso, pero cuando el mediocampo de La Roja pierde a su eje creativo, el impacto se siente. Y en una Finalíssima, ese desequilibrio aparece como un punto a favor para la Selección Argentina de Lionel Scaloni.

