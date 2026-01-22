Cambio de planes en la antesala de la Finalíssima. Luis de la Fuente empezó a mover las fichas tras la confirmación de la lesión de un jugador clave para la Selección Española. El impacto es directo en una zona sensible del equipo y vuelve a encender las alarmas en el mediocampo de La Roja.
¿LLEGA JUSTO?
Alarma en la antesala de la Finalíssima: una baja sensible complica a la Selección Española
La Selección Española recibe una señal de alerta tras confirmarse una lesión muscular en un jugador clave del FC Barcelona, que estará al menos un mes fuera.
El golpe se confirmó en las últimas horas, luego del compromiso del FC Barcelona por UEFA Champions League, y dejó un escenario incómodo para el seleccionador. Pedri sufrió una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha y estará de baja al menos un mes, un plazo que lo deja contra reloj de cara al partido ante Argentina.
El mediocampista sintió la molestia durante el segundo tiempo y fue reemplazado a los 61 minutos, cuando abandonó el campo visiblemente afectado. Más allá del resultado del encuentro, la noticia sacudió tanto al Barca como a la selección, que vuelve a recibir una señal de alerta desde el club catalán. Tras el antecedente reciente con Lamine Jamal, España suma otra preocupación física en un tramo del calendario donde el margen de maniobra es mínimo.
Remontada en Praga y una noche clave para el Barcelona
El FC Barcelona consiguió un triunfo trabajado y de alto impacto al vencer 4-2 al Slavia Praga en condición de visitante, en un duelo correspondiente a la UEFA Champions League, bajo el nuevo formato de liguilla. El equipo catalán tuvo que remar desde atrás tras un arranque adverso, pero reaccionó con personalidad, buen manejo de balón y una contundencia ofensiva que terminó inclinando el partido a su favor.
La gran figura de la noche fue Fermín López, autor de dos goles clave a los 34 y 42 minutos, que cambiaron el desarrollo del encuentro y encaminaron la remontada antes del descanso. Con esta actuación, el mediocampista alcanzó las 20 participaciones directas de gol en la temporada, con 10 tantos y 10 asistencias, números que lo colocan entre los jugadores más influyentes del equipo y lo empiezan a meter, por rendimiento, en conversaciones mayores.
En el complemento, el Barcelona ajustó líneas y terminó de cerrar el partido con los tantos de Dani Olmo y Robert Lewandowski, controlando el ritmo ante un Slavia Praga que compitió hasta el final. El resultado le permite al conjunto azulgrana mantenerse bien posicionado en la tabla de champions y ganar confianza en el plano europeo, aunque la victoria quedó rápidamente atravesada por una noticia que encendió las alarmas puertas adentro.
El rompecabezas de De la Fuente: ¿quién puede ocupar su lugar en La Roja?
El gesto de preocupación de Hansi Flick tras el partido no alcanza para calmar a Luis de la Fuente. España llega con una carta importante menos al duelo del 27 de marzo en el Estadio Lusail, y el debate ya se instaló: ¿quién puede ocupar el lugar de un futbolista que suele ser inamovible en el mediocampo de la Selección Española?
Las alternativas existen, pero ninguna replica exactamente su influencia. Dani Olmo aparece como una opción natural por jerarquía y capacidad asociativa, aunque su perfil es más vertical. Fermín López, figura del Barcelona en Praga, ofrece intensidad, llegada al área y dinamismo, pero todavía sin el peso estructural que exige un partido de este calibre. Mikel Merino suma experiencia y equilibrio, y además le da a De la Fuente una alternativa táctica: puede adelantarse unos metros y actuar como volante ofensivo o incluso como falso nueve, un rol que en algunos tramos ocupó en reemplazo de Mikel Oyarzabal, hoy consolidado como el nueve de referencia pese a haberse desempeñado como extremo durante gran parte de su carrera, especialmente ante la ausencia de Álvaro Morata.
En la base del mediocampo, Martín Zubimendi parte como una de las opciones más firmes para sostener el equilibrio, con Fabián Ruiz como socio natural. La situación de Rodri abre un interrogante: recién recuperado y con poco rodaje competitivo, no está garantizado que llegue en condiciones de ser titular. También asoma el nombre del joven Pablo Barrios, con escasa experiencia en la selección mayor, pero bien considerado en los análisis internos.
Lo cierto es que España pierde a un futbolista que interpreta el juego como pocos y obliga a De la Fuente a barajar opciones sin encontrar un reemplazo directo. Hay fichas para mover, variantes tácticas y nombres de peso, pero cuando el mediocampo de La Roja pierde a su eje creativo, el impacto se siente. Y en una Finalíssima, ese desequilibrio aparece como un punto a favor para la Selección Argentina de Lionel Scaloni.
----------------------------
