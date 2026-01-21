Un ejemplo: Manchester City devuelve el dinero de las entradas tras la derrota en Champions

En la Champions League, el panorama es más delicado. El City se ubica séptimo con 13 puntos, los mismos que el octavo, Atlético de Madrid, que aún debe completar su partido y podría superarlo. Además, el Atalanta, noveno con 13 unidades y un encuentro menos, amenaza con desplazarlo fuera de los ocho puestos que clasifican directamente a octavos, obligándolo a disputar el playoff previo. Ni siquiera el rendimiento individual alcanza para tapar las dudas: Erling Haaland es el segundo máximo goleador del torneo con seis tantos, pero eso no alcanza para calmar las exigencias.

El gesto con los hinchas expone, en el fondo, el estándar que hoy maneja el City. Con un balance negativo cercano a los 231 millones de euros en transferencias y refuerzos de peso incorporados en los últimos mercados (como Cherki, Reijnders, Donnarumma o Semenyo), la vara es otra. Por eso, aun estando segundo en la Premier y dentro de los ocho en Europa, una derrota como la de Bodø no se explica, no se justifica y, como dejaron claro los jugadores, tampoco se ignora.

El último refuerzo: Marc Guéhi

En ese contexto de máxima exigencia apareció la reciente incorporación de Marc Guéhi, central inglés que llegó para reforzar una defensa golpeada por las lesiones y la irregularidad. El City cerró su fichaje por 23 millones de euros, una cifra que vuelve a reflejar la política del club de intervenir rápido cuando detecta fisuras en su estructura.

El ex Crystal Palace se suma como una pieza pensada no solo para el corto plazo, sino también como parte del recambio estructural que el equipo de Guardiola viene encarando en los últimos mercados. Guéhi aporta fiabilidad defensiva, liderazgo y una lectura táctica acorde a un sistema que exige centrales capaces de defender alto y salir jugando con precisión.

Su llegada termina de explicar el estándar con el que hoy se mide el Manchester City. Aun siendo segundo en la Premier League y todavía dentro de los puestos de clasificación directa en Champions, el club no espera a que los problemas se profundicen. Refuerza, ajusta y responde. En esa misma lógica se entiende tanto el gesto hacia los hinchas tras la derrota en Noruega como la inversión de 23 millones por Guéhi: cuando el rendimiento no alcanza, el City actúa.

