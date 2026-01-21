El Manchester City decidió dar la cara después de una noche que dejó más preguntas que respuestas. Tras una derrota inesperada en la Champions League, el plantel tomó una medida poco habitual en el fútbol europeo que volvió a poner el foco en la relación entre jugadores e hinchas.
DIERON LA CARA
Un ejemplo: Manchester City devuelve el dinero de las entradas tras la derrota en Champions
El City de Pep Guardiola cayó ante Bodo/Glimt en Noruega y decidió devolver el costo de las entradas a los hinchas que viajaron a alentar en Champions League.
Así lo comentaron públicamente los jugadores tras el partido disputado en Noruega. Luego de caer 3-1 ante el Bodø/Glimt por la fase liga de la Champions League, el plantel del Manchester City anunció que reembolsará el dinero de las entradas a los 374 hinchas que viajaron hasta el Círculo Polar Ártico para acompañar al equipo.
La medida implica un desembolso cercano a los 13.500 dólares (aproximadamente 9.000 libras) y será afrontada directamente por los futbolistas. Cada uno de los simpatizantes había pagado 25 libras por su entrada, un monto que los propios jugadores consideraron injusto frente al rendimiento mostrado en el campo de juego durante una noche marcada por el frío extremo y el largo viaje hasta el norte de Noruega.
El mensaje fue firmado por referentes del vestuario como Bernardo Silva, Rúben Dias, Erling Haaland y Rodri, quien además fue expulsado durante el encuentro. “Nuestros simpatizantes significan todo para nosotros. Conocemos el sacrificio que hacen cuando viajan para apoyarnos de local y visitante y nunca lo vamos a dar por sentado”, expresaron. “Cubrir el costo de estas entradas es lo mínimo que podíamos hacer”, añadieron, en referencia a una actuación que calificaron como insuficiente.
Un City de números altos y margen cada vez más corto
Más allá del golpe en Noruega, la situación del Manchester City no es la de un equipo en crisis total, pero sí la de uno al que hoy se le exige mucho más. En la Premier League, el City marcha segundo con 43 puntos en 22 partidos, a siete del líder Arsenal, que suma 50 unidades con la misma cantidad de encuentros. El contexto, sin embargo, está condicionado por las bajas: Rúben Dias, Joško Gvardiol y John Stones se encuentran lesionados, un factor clave en el rendimiento defensivo del equipo.
En la Champions League, el panorama es más delicado. El City se ubica séptimo con 13 puntos, los mismos que el octavo, Atlético de Madrid, que aún debe completar su partido y podría superarlo. Además, el Atalanta, noveno con 13 unidades y un encuentro menos, amenaza con desplazarlo fuera de los ocho puestos que clasifican directamente a octavos, obligándolo a disputar el playoff previo. Ni siquiera el rendimiento individual alcanza para tapar las dudas: Erling Haaland es el segundo máximo goleador del torneo con seis tantos, pero eso no alcanza para calmar las exigencias.
El gesto con los hinchas expone, en el fondo, el estándar que hoy maneja el City. Con un balance negativo cercano a los 231 millones de euros en transferencias y refuerzos de peso incorporados en los últimos mercados (como Cherki, Reijnders, Donnarumma o Semenyo), la vara es otra. Por eso, aun estando segundo en la Premier y dentro de los ocho en Europa, una derrota como la de Bodø no se explica, no se justifica y, como dejaron claro los jugadores, tampoco se ignora.
El último refuerzo: Marc Guéhi
En ese contexto de máxima exigencia apareció la reciente incorporación de Marc Guéhi, central inglés que llegó para reforzar una defensa golpeada por las lesiones y la irregularidad. El City cerró su fichaje por 23 millones de euros, una cifra que vuelve a reflejar la política del club de intervenir rápido cuando detecta fisuras en su estructura.
El ex Crystal Palace se suma como una pieza pensada no solo para el corto plazo, sino también como parte del recambio estructural que el equipo de Guardiola viene encarando en los últimos mercados. Guéhi aporta fiabilidad defensiva, liderazgo y una lectura táctica acorde a un sistema que exige centrales capaces de defender alto y salir jugando con precisión.
Su llegada termina de explicar el estándar con el que hoy se mide el Manchester City. Aun siendo segundo en la Premier League y todavía dentro de los puestos de clasificación directa en Champions, el club no espera a que los problemas se profundicen. Refuerza, ajusta y responde. En esa misma lógica se entiende tanto el gesto hacia los hinchas tras la derrota en Noruega como la inversión de 23 millones por Guéhi: cuando el rendimiento no alcanza, el City actúa.
-----------------------
Más en GOLAZO24
La portería de España en debate: Joan García le gana terreno a Unai Simón de cara al Mundial 2026
Como si fuese Bruce Wayne: la flota de lujo que mostró Neymar en redes y causó furor
La decisión de San Lorenzo tras la última oferta de Boca por Cuello
Boca arremete con todo y puede quedarse con dos refuerzos: "Del gusto de Riquelme"