Luis de la Fuente la tiene difícil. El debate explota en pleno seno mediático y futbolístico de España, justo cuando la Selección Española empieza a cerrar el plantel rumbo al Mundial 2026 y la Finalíssima con Argentina. La pregunta que circula con fuerza es clara: ¿va Joan García al Mundial?
¿ESTÁ PARA LA FINALÍSSIMA?
La portería de España en debate: Joan García le gana terreno a Unai Simón de cara al Mundial 2026
En España crece el debate por el arco de la selección. El gran momento de Joan García reabre preguntas para Luis de la Fuente rumbo al Mundial 2026.
¿Y Unai Simón? El primer puesto bajo los tres palos de La Roja lo ocupa desde hace años el arquero del equipo vasco. Asentado desde el Mundial de Rusia, cuando se consolidó por encima de nombres como Pepe Reina, David de Gea y Kepa Arrizabalaga, Unai construyó una titularidad sostenida en el tiempo. Ese recorrido explica parte del dilema actual: tocar una pieza clave en un grupo que viene de ganar la Eurocopa y perder la final de la Nations League no es una decisión menor.
En ese escenario aparece el catalán, con presente, futuro y números que empiezan a incomodar el orden establecido. Y es ahí donde el debate deja de ser teórico para apoyarse en el rendimiento.
Joan García vs Unai Simón: presente, contexto y números
Es imposible no ponerlos en contraste a la hora de compararlos. Los números muchas veces no dicen todo, pero sí dicen mucho, y entre Unai Simón y Joan García el análisis empieza por el contexto. El arquero del Athletic Club sigue siendo el titular indiscutido de la Selección Española y acumula experiencia internacional, mientras que el guardameta del Barcelona atraviesa su primera gran temporada como titular en un club de máxima exigencia. Sin embargo, cuando el foco baja al rendimiento, las diferencias empiezan a achicarse y, en algunos rubros, a invertirse.
En términos defensivos, Joan García presenta mejores registros de fiabilidad. Suma 7 vallas invictas, contra 6 de Unai Simón, y recibió 9 goles en la temporada, frente a los 23 del arquero vasco. El dato es todavía más significativo al compararlo con la temporada anterior: Unai pasó de 14 goles encajados a 23, mientras que Joan redujo su cifra de 50 a 9, una evolución marcada que explica por qué su nombre gana peso en el debate.
La diferencia también se nota en el juego con los pies, un aspecto cada vez más valorado. Joan García registra una precisión de pase del 90,31%, muy por encima del 70,02% de Unai Simón. Además, perdió la pelota 37 veces en la temporada, contra 146 pérdidas del actual arquero titular de La Roja. En pases cortos, Unai perdió la posesión en 7 ocasiones, mientras que Joan lo hizo solo 2 veces, un indicador claro de mayor seguridad en salida.
Unai Simón, de todos modos, mantiene ventaja en volumen de intervenciones. Acumula 48 atajadas, frente a 30 de Joan García, y sobresale en duelos aéreos y salvadas de larga distancia, un rubro donde su experiencia sigue marcando diferencias. El balance, sin embargo, deja una conclusión abierta: mientras Unai aporta jerarquía y recorrido, Joan ofrece eficiencia, control del balón y una progresión que empieza a incomodar la jerarquía establecida.
Cuando el respaldo viene desde el Real Madrid: Guti se mete en el debate
El debate por la portería de España no es tema nuevo y, como suele ocurrir, los medios lo amplifican cuando aparece un nombre joven que empuja desde atrás. En su momento, David Raya fue uno de los que raspó en las gargantas del fútbol español. Incluso Robert Sánchez, arquero del Chelsea, llegó a generar cuestionamientos entre los convocados por Luis de la Fuente. Sin embargo, que el tema se instale en la agenda no explica por sí solo su peso real. Lo que cambia el eje es quién lo dice y desde dónde se lo dice.
En ese sentido, no fue una voz cualquiera la que se sumó a la discusión. José María Gutiérrez, histórico mediocampista del Real Madrid, fue tajante al analizar el presente de Joan García en el programa La Dazoneta de DAZN. “Si de aquí a que empiece el Mundial sigue así, para mí tendría que ser el portero titular”, afirmó, una frase que no pasó inadvertida por el peso simbólico que tiene viniendo de un ex referente blanco.
Guti, de todos modos, también se puso en la piel del seleccionador. Reconoció que modificar una pieza clave puede alterar el equilibrio interno de un grupo que viene funcionando, y entendió la cautela de Luis de la Fuente. Pero volvió a marcar un límite claro: el rendimiento. “Puedo entenderlo, pero se merece estar si sigue en este nivel”, insistió, reforzando una idea que ya dejó de ser solo mediática para instalarse como una discusión futbolística de fondo.
Una línea similar aportó David Villa, quien relativizó la polémica y puso el foco en la competencia interna como una fortaleza. El exdelantero celebró que España tenga múltiples opciones de alto nivel y sostuvo que esa “dificultad para elegir” es, en realidad, una buena noticia tanto para el seleccionador como para el equipo, no solo en la portería sino en todas las posiciones.
Finalíssima y cuenta regresiva al Mundial 2026: la última prueba antes del cierre
El próximo gran examen para la Selección Española será la Finalíssima ante la Selección Argentina. E l partido se disputará el viernes 27 en Doha, Qatar, el mismo escenario donde Argentina se consagró campeona del mundo en 2022, y aparece como el último compromiso de alto voltaje antes de entrar de lleno en la recta final rumbo al Mundial 2026.
Con el Mundial a poco más de cinco meses, las decisiones empiezan a ser definitivas. En ese contexto, la portería se convierte en una de las discusiones más sensibles. Unai Simón parte con ventaja por recorrido y liderazgo, pero el presente de Joan García ya no admite lecturas a largo plazo: su rendimiento lo instaló como una opción concreta para el corto plazo.
Si la Finalíssima funciona como último banco de pruebas y el grupo empieza a cerrarse, el margen de maniobra se reduce. Aun sin desplazar al titular, el escenario parece claro: Joan García debería estar, como mínimo, entre los convocados. Dejarlo afuera ya no sería solo una apuesta por la continuidad, sino una decisión difícil de sostener desde lo futbolístico.
-------------------------
+ EN GOLAZO 24
Guillermo Barros Schelotto (Vélez) va por un viejo anhelo de Riquelme (Boca)
Darío Benedetto rompe todo y podría ir a un equipo que juega Copa Libertadores
Barracas Central le arrebata un jugador a Boca y genera polémica
Fuerte impacto en River por lo último que dijeron sobre Facundo Colidi
Ahora sí, operación confirmada: el Manchester City cerró a Antoine Semenyo y festeja Guardiola