La portería de España en debate: Joan García le gana terreno a Unai Simón de cara al Mundial 2026

La diferencia también se nota en el juego con los pies, un aspecto cada vez más valorado. Joan García registra una precisión de pase del 90,31%, muy por encima del 70,02% de Unai Simón. Además, perdió la pelota 37 veces en la temporada, contra 146 pérdidas del actual arquero titular de La Roja. En pases cortos, Unai perdió la posesión en 7 ocasiones, mientras que Joan lo hizo solo 2 veces, un indicador claro de mayor seguridad en salida.

Unai Simón, de todos modos, mantiene ventaja en volumen de intervenciones. Acumula 48 atajadas, frente a 30 de Joan García, y sobresale en duelos aéreos y salvadas de larga distancia, un rubro donde su experiencia sigue marcando diferencias. El balance, sin embargo, deja una conclusión abierta: mientras Unai aporta jerarquía y recorrido, Joan ofrece eficiencia, control del balón y una progresión que empieza a incomodar la jerarquía establecida.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TouchlineX/status/2010718148086149234?s=20&partner=&hide_thread=false : Joan Garcia completed more passes last night than Jude Bellingham. pic.twitter.com/HXB8Qx6xtI — The Touchline | (@TouchlineX) January 12, 2026

Cuando el respaldo viene desde el Real Madrid: Guti se mete en el debate

El debate por la portería de España no es tema nuevo y, como suele ocurrir, los medios lo amplifican cuando aparece un nombre joven que empuja desde atrás. En su momento, David Raya fue uno de los que raspó en las gargantas del fútbol español. Incluso Robert Sánchez, arquero del Chelsea, llegó a generar cuestionamientos entre los convocados por Luis de la Fuente. Sin embargo, que el tema se instale en la agenda no explica por sí solo su peso real. Lo que cambia el eje es quién lo dice y desde dónde se lo dice.

En ese sentido, no fue una voz cualquiera la que se sumó a la discusión. José María Gutiérrez, histórico mediocampista del Real Madrid, fue tajante al analizar el presente de Joan García en el programa La Dazoneta de DAZN. “Si de aquí a que empiece el Mundial sigue así, para mí tendría que ser el portero titular”, afirmó, una frase que no pasó inadvertida por el peso simbólico que tiene viniendo de un ex referente blanco.

Guti, de todos modos, también se puso en la piel del seleccionador. Reconoció que modificar una pieza clave puede alterar el equilibrio interno de un grupo que viene funcionando, y entendió la cautela de Luis de la Fuente. Pero volvió a marcar un límite claro: el rendimiento. “Puedo entenderlo, pero se merece estar si sigue en este nivel”, insistió, reforzando una idea que ya dejó de ser solo mediática para instalarse como una discusión futbolística de fondo.

Luis de la Fuente Luis de la Fuente, ante una de las decisiones más sensibles de su ciclo: definir la portería de España rumbo al Mundial 2026.

Una línea similar aportó David Villa, quien relativizó la polémica y puso el foco en la competencia interna como una fortaleza. El exdelantero celebró que España tenga múltiples opciones de alto nivel y sostuvo que esa “dificultad para elegir” es, en realidad, una buena noticia tanto para el seleccionador como para el equipo, no solo en la portería sino en todas las posiciones.

Finalíssima y cuenta regresiva al Mundial 2026: la última prueba antes del cierre

El próximo gran examen para la Selección Española será la Finalíssima ante la Selección Argentina. E l partido se disputará el viernes 27 en Doha, Qatar, el mismo escenario donde Argentina se consagró campeona del mundo en 2022, y aparece como el último compromiso de alto voltaje antes de entrar de lleno en la recta final rumbo al Mundial 2026.

Con el Mundial a poco más de cinco meses, las decisiones empiezan a ser definitivas. En ese contexto, la portería se convierte en una de las discusiones más sensibles. Unai Simón parte con ventaja por recorrido y liderazgo, pero el presente de Joan García ya no admite lecturas a largo plazo: su rendimiento lo instaló como una opción concreta para el corto plazo.

Si la Finalíssima funciona como último banco de pruebas y el grupo empieza a cerrarse, el margen de maniobra se reduce. Aun sin desplazar al titular, el escenario parece claro: Joan García debería estar, como mínimo, entre los convocados. Dejarlo afuera ya no sería solo una apuesta por la continuidad, sino una decisión difícil de sostener desde lo futbolístico.

-------------------------

+ EN GOLAZO 24

Guillermo Barros Schelotto (Vélez) va por un viejo anhelo de Riquelme (Boca)

Darío Benedetto rompe todo y podría ir a un equipo que juega Copa Libertadores

Barracas Central le arrebata un jugador a Boca y genera polémica

Fuerte impacto en River por lo último que dijeron sobre Facundo Colidi

Ahora sí, operación confirmada: el Manchester City cerró a Antoine Semenyo y festeja Guardiola