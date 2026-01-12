Desastre digital del proyecto Javier Milei Superstar Global: el mismo día que inició sus cuentas en inglés, la red social que él más utiliza y admira (X, de Elon Musk) le bloqueó la inicitiva por incumplir normas de X.... Un problema para el superhéroe ANCAP. Tendrá que demostrar más astucia que el Chapulín Colorado.
CANCELADO EN TIEMPO RÉCORD
Elon Musk lo bloqueó a Javier Milei pero culpan a los Kukas: Sin X en inglés
El mismo día que Javier Milei inició sus cuentas en inglés, la red social que él más utiliza y admira (X, de Elon Musk) le bloqueó la inicitiva.
En la cuenta @nunadel90, una excusa: "Apenas le dio estreno y los kukas resentidos se la bajaron. Son la expresión de la envidia, el odio y la ignorancia, porque ni así van a evitar que los principales líderes del narcoterrorismo sigan cayendo. El crimen ya no queda impune."
Todo indica que el fracaso revela una grave falla en la estrategia de redes sociales del Presidente de la Nación, quien se ufana en ser un especialista al respecto.
En cualquier caso, es un revés para la comunicación gubernamental que considera que Milei no es un fenómeno barrial sino de alcance universal.
Obviamente que fue festejado por todos los opositores a Milei, que por cierto son muchos.
La idea del Milei en inglés es "exportar la Revolución", una suerte de Ernesto Guevara desde la extrema derecha: "2, 3, muchos Vietnam".
Pero la estrategia resultó vulnerable: bastó una sucesión de quejas, aparentemente, para que el algoritmo de X se pusiera en acción.
-------------------
Más noticias en Urgente24
La miniserie de 6 capítulos que todos buscan en Netflix
Rutas privadas: Peajes antes que obras en los Tramos Oriental y Conexión
Furor por la nueva billetera virtual que rinde más y destronó a Mercado Pago
Gallardo le abrió la puerta y River vendió a un campeón del mundo
La miniserie que enamoró a toda la crítica y se ve en tiempo récord