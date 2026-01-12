urgente24
Incendios: El fiscal de Chubut desmiente al Gobierno nacional

El Gobierno nacional, vía ministerio de Seguridad, muy presuroso para culpar a grupos "mapuches" por los incendios en el sur. Qué dijo el fiscal de Chubut.

12 de enero de 2026 - 12:59
La lluvia da tregua pero siguen focos activos en Chubut.

Foto: NA.

“Totalmente descartado, es lo más alejado de la realidad en la que vivimos", respondió el fiscal general de Chubut cuando le consultaron sobre los presuntos responsables -ciudadanos israelíes (una de las teorías en redes sociales), o grupos mapuches (la hipótesis del Gobierno)- de provocar los incendios, asegurando que no hay nada en la causa que dé cuenta de esto.

"Se dicen un montón de cosas que no están en la realidad objetiva de la causa", agregó Díaz Mayer, en diálogo con el programa radial 'Buenas Tardes China".

Cabe recordar que el ministerio de Seguridad de la Nación había informado, vía redes sociales, que "los indicios preliminares indican que estos delitos estarían vinculados a grupos terroristas autodenominados mapuches, con antecedentes de atentados contra la seguridad pública y la propiedad privada, bajo la modalidad de terrorismo ambiental".

En tanto, en comunicación con Radio Chubut, el fiscal general dijo que “tenemos varias líneas de investigación abiertas y no descartamos ninguna por el momento". Pero aclaró que “descartamos de plano las teorías conspirativas y cualquier vinculación con grupos radicalizados”.

Al ser consultado sobre los daños provocados, el fiscal general aseveró: “Se quemaron más de 12.000 hectáreas y se produjo un daño enorme al medio ambiente y a la sociedad”.

