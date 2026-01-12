Incendios: El fiscal de Chubut desmiente al Gobierno nacional

Mientras el fuego sigue quemando miles de hectáreas en Chubut, las teorías conspirativas están a la orden del día, incluso alimentadas por el propio Gobierno nacional que, a través del ministerio de Seguridad, salió muy presuroso a culpar a grupos "mapuches" por los incendios. Sin embargo, el fiscal Carlos Díaz Mayer desmiente.
"TOTALMENTE DESCARTADO"
“Totalmente descartado, es lo más alejado de la realidad en la que vivimos", respondió el fiscal general de Chubut cuando le consultaron sobre los presuntos responsables -ciudadanos israelíes (una de las teorías en redes sociales), o grupos mapuches (la hipótesis del Gobierno)- de provocar los incendios, asegurando que no hay nada en la causa que dé cuenta de esto.
"Se dicen un montón de cosas que no están en la realidad objetiva de la causa", agregó Díaz Mayer, en diálogo con el programa radial 'Buenas Tardes China".
Cabe recordar que el ministerio de Seguridad de la Nación había informado, vía redes sociales, que "los indicios preliminares indican que estos delitos estarían vinculados a grupos terroristas autodenominados mapuches, con antecedentes de atentados contra la seguridad pública y la propiedad privada, bajo la modalidad de terrorismo ambiental".
En tanto, en comunicación con Radio Chubut, el fiscal general dijo que “tenemos varias líneas de investigación abiertas y no descartamos ninguna por el momento". Pero aclaró que “descartamos de plano las teorías conspirativas y cualquier vinculación con grupos radicalizados”.
Al ser consultado sobre los daños provocados, el fiscal general aseveró: “Se quemaron más de 12.000 hectáreas y se produjo un daño enorme al medio ambiente y a la sociedad”.
