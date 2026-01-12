Incendios: El fiscal de Chubut desmiente al Gobierno nacional

“Totalmente descartado, es lo más alejado de la realidad en la que vivimos", respondió el fiscal general de Chubut cuando le consultaron sobre los presuntos responsables -ciudadanos israelíes (una de las teorías en redes sociales), o grupos mapuches (la hipótesis del Gobierno)- de provocar los incendios, asegurando que no hay nada en la causa que dé cuenta de esto.