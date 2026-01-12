Este domingo, las precipitaciones trajeron un poco de alivio a la provincia que comanda Ignacio Torres, pero cierto es que no pudo parar el incendio en Puerto Patriada, que según confirmó el último parte del Splif Chubut de anoche se mantiene activo.
ARDE CHUBUT
Incendios: La lluvia ayudó pero siguen activos, los brigadistas reclaman y Milei paga llamándolos 'héroes'
Pese a que las lluvias llevaron un poco de alivio este domingo a Chubut, el gobernador recordó que el incendio sigue activo y pidió no aflojar. Mientras brigadistas reclamaron un salario digno y Javier Milei respondió llamándolos "héroes".
El fuego ya quemó 11.970 hectáreas de matorral, bosque implantado y nativo desde el pasado lunes 5 de enero, mientras las causas del incendio aún no fueron determinadas. Sin embargo, las autoridades insisten en que se avanzará "hasta las últimas consecuencias" para identificar a los responsables de haber provocado los incendios que ya arrasaron con más de 12 mil hectáreas de bosque nativo.
"La lluvia ayudó, pero no hay que aflojar", dijo el gobernador ayer en la última reunión con el comando de trabajo integrado por brigadistas, equipos técnicos, cuadrillas y voluntarios que se encuentran abocados al extenso operativo que la Provincia lleva adelante para combatir los incendios en distintas localidades y parajes de la cordillera.
Además, el mandatario destacó el importante rol de brigadistas, vecinos y voluntarios en los distintos frentes del operativo para contener los focos activos en la zona, y aseguró que la colaboración de otras provincias del país, como Córdoba, Santiago del Estero, Río Negro y Neuquén "refleja un hermanamiento nunca antes visto en la región".
El reclamo de trabajadores de parques nacionales
En medio de la lucha contra el incendio forestal en el Parque Nacional Los Alerces, estos brigadistas reclamaron un "salario digno" con un mensaje en redes sociales.
"Acá hay compañeros de diferentes parques nacionales (Lanín, Nahuel Huapi, Laguna Blanca, Alerces) y queremos llevar un mensaje a la comunidad; a las autoridades, principalmente", inicia el video que se subió a la cuenta de uno de los brigadistas.
"Nuestra situación viene precaria y sin resolución desde hace mucho tiempo. Nosotros estamos pidiendo básicamente lo esencial, que es un salario digno, una planta permanente, una estabilidad que nos brinde el trabajo, y una jubilación acorde", concluyeron.
Tras el reclamo, se expresó Javier Milei
Por las redes sociales también, les envió un mensaje el mismísimo presidente de la Nación, Javier Milei, quien más allá del reclamo que llegó desde el sur, se limitó a agradecerles por su trabajo, al que calificó de 'heroico':
"GRACIAS A TODOS LOS QUE TRABAJARON PARA QUE LOS RECURSOS LLEGUEN DONDE SE NECESITAN.
ADEMÁS QUIERO MANDAR UN AGRADECIMIENTO ESPECIAL A TODOS LOS BRIGADISTAS, BOMBEROS Y A CADA UNO DE LOS VOLUNTARIOS QUE ESTÁN COMBATIENDO EL FUEGO DÁNDOLO TODO.
NADA MÁS HEROICO QUE ARRIESGAR SU VIDA POR SALVAR LA DE OTROS".
La situación sigue siendo crítica
Por último, vale remarcar que el gobernador puso en relieve que "el descenso de la temperatura y la lluvia son factores que ayudan a la contención del incendio", aunque advirtió que "no podemos relajarnos porque la situación sigue siendo crítica: estamos atravesando la peor sequía de los últimos años, y hoy la prioridad número uno es garantizar la seguridad de los vecinos de la Cordillera".
En esa línea, concluyó destacando "el trabajo articulado que llevamos adelante desde el día uno entre todas las provincias y el Servicio Nacional del Manejo del Fuego, así como el compromiso, esfuerzo y vocación de servicio de brigadistas, bomberos y vecinos que se sumaron como voluntarios, reflejando un hermanamiento nunca antes visto en nuestra región".
Otras noticias de Urgente24
Nuevos amores obligan a 'blanquear' la ruptura de Mauricio Macri y Juliana Awada
En la última década tuvimos 3 presidentes (Macri, Fernández y Milei): los 3 se separaron
UE-Mercosur: Santa Fe valoró el acuerdo pero "no todo lo que brilla es oro"
Con Milei, cayó el ingreso real de trabajadores y jubilados: solo dos sectores le ganaron a la inflación