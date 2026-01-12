Incendios: La lluvia ayudó pero siguen activos, los brigadistas reclaman y Milei paga llamándolos 'héroes'

"Acá hay compañeros de diferentes parques nacionales (Lanín, Nahuel Huapi, Laguna Blanca, Alerces) y queremos llevar un mensaje a la comunidad; a las autoridades, principalmente", inicia el video que se subió a la cuenta de uno de los brigadistas.

"Nuestra situación viene precaria y sin resolución desde hace mucho tiempo. Nosotros estamos pidiendo básicamente lo esencial, que es un salario digno, una planta permanente, una estabilidad que nos brinde el trabajo, y una jubilación acorde", concluyeron.

Los brigadistas que combaten el fuego cobran entre $600.000 y $850.000, tienen contratos por tres meses y casi el 70% de ellos tiene otro empleo para subsistir Los brigadistas que combaten el fuego cobran entre $600.000 y $850.000, tienen contratos por tres meses y casi el 70% de ellos tiene otro empleo para subsistir

Tras el reclamo, se expresó Javier Milei

Por las redes sociales también, les envió un mensaje el mismísimo presidente de la Nación, Javier Milei, quien más allá del reclamo que llegó desde el sur, se limitó a agradecerles por su trabajo, al que calificó de 'heroico':

"GRACIAS A TODOS LOS QUE TRABAJARON PARA QUE LOS RECURSOS LLEGUEN DONDE SE NECESITAN.

ADEMÁS QUIERO MANDAR UN AGRADECIMIENTO ESPECIAL A TODOS LOS BRIGADISTAS, BOMBEROS Y A CADA UNO DE LOS VOLUNTARIOS QUE ESTÁN COMBATIENDO EL FUEGO DÁNDOLO TODO.

NADA MÁS HEROICO QUE ARRIESGAR SU VIDA POR SALVAR LA DE OTROS".

image

La situación sigue siendo crítica

Por último, vale remarcar que el gobernador puso en relieve que "el descenso de la temperatura y la lluvia son factores que ayudan a la contención del incendio", aunque advirtió que "no podemos relajarnos porque la situación sigue siendo crítica: estamos atravesando la peor sequía de los últimos años, y hoy la prioridad número uno es garantizar la seguridad de los vecinos de la Cordillera".

En esa línea, concluyó destacando "el trabajo articulado que llevamos adelante desde el día uno entre todas las provincias y el Servicio Nacional del Manejo del Fuego, así como el compromiso, esfuerzo y vocación de servicio de brigadistas, bomberos y vecinos que se sumaron como voluntarios, reflejando un hermanamiento nunca antes visto en nuestra región".

