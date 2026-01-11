En la última década tuvimos 3 presidentes (Macri, Fernández y Milei): los 3 se separaron

Ambos ya tenían hijos de relaciones previas: Agustina, Francisco y Gimena por parte de Macri; y Valentina por parte de Awada.

En los últimos meses se habló bastante de la muy especial la relación que Macri mantenía/mantiene con Adela Arning la alcaldesa de la localidad de Mendiolaza, en el departamento Colón, provincia de Córdoba.

image Mauricio Macri y Adela Arning

La ruptura se habría gestado antes de la Navidad y el Año Nuevo de 2025.

Sin embargo, ambos optaron por la armonía familiar y compartieron las festividades juntos.

image Fabiola Yáñez y Alberto Fernández tras el nacimiento de su hijo

2-Alberto Fernández y Fabiola Yáñez

Después de más de ocho años de relación y luego de que él dejara la Casa Rosada, se separó la ex pareja presidencial.

Los términos que se conocieron tras la crisis matrimonial fueron escandalosos.

La ex primera dama acusó de violencia de género al ex Jefe de Estado y mostró fotos que supuestamente probaban un golpe en uno de sus ojos. La ex primera dama acusó de violencia de género al ex Jefe de Estado y mostró fotos que supuestamente probaban un golpe en uno de sus ojos.

Ellos también tuvieron un hijo, Francisco, durante el mandato del dirigente justicialista.

Tras dejar la Quinta de Olivos, Fabiola Yáñez se instaló en España junto a su hijo y desde allí disparó munición gruesa contra su ex pareja.

Ella llegó al punto de anunciar un documental sobre su vida, "Fabiola, la verdad", donde amenazaba con contar a lo largo de 6 capítulos de 40 minutos cada uno todas las infidelidades y supuestas agresiones que había sufrido.

image Javier Milei y Fátima Flórez

3-Javier Milei y Fátima Flórez

La noche que ganó las elecciones PASO presidenciales de 2023, el actual jefe de Estado le mandó un enigmático saludo a la “540”.

Pocas horas más tarde se supo de su noviazgo con la capocómica.

La pareja atravesó las semanas siguientes desfilando juntos de medio en medio. Un presidente soltero no se conocía en Argentina desde la época de Hipólito Yrigoyen, en el inicio del siglo XX. Fátima aportaba al entonces candidato una suerte de contrapeso para un líder libertario que parecía a menudo poco equilibrado. La pareja atravesó las semanas siguientes desfilando juntos de medio en medio. Un presidente soltero no se conocía en Argentina desde la época de Hipólito Yrigoyen, en el inicio del siglo XX. Fátima aportaba al entonces candidato una suerte de contrapeso para un líder libertario que parecía a menudo poco equilibrado.

La separación se dio, según los programas de la farándula local, porque

“Fátima realmente enamorada y no quería separarse pero se había vuelto muy demandante”.

Como se recordará, en cada gira internacional o nacional, el primer mandatario viajaba acompañado por su hermana y no por su pareja sentimental.

image Javier Milei y Amalia González

4-Javier Milei y Amalia “Yuyito” González

La relación entre el presidente de la Nación y la actriz y vedette se extendió a lo largo de casi un año.

La historia se hizo pública luego de una serie de apariciones juntos en distintos eventos.

“Estoy de novia. Sí, feliz”, dijo entonces Yuyito ante la consulta de sus propios panelistas en agosto de 2024.

“Hace mucho que no usaba esa palabra. Es lindo volver a intentarlo, volver a ilusionarse, volver a amar”.

La propia conductora de TV dio a conocer el final de su relación con el actual Jefe de Estado en su propio programa del canal Ciudad Magazine.

Quiero contarles que hemos terminado nuestra relación con Javier Milei. Fue una decisión de ambos. Estamos bien, no hubo conflicto, simplemente llegó el momento de cerrar esta etapa con madurez y respeto. Quiero contarles que hemos terminado nuestra relación con Javier Milei. Fue una decisión de ambos. Estamos bien, no hubo conflicto, simplemente llegó el momento de cerrar esta etapa con madurez y respeto.