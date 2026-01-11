El ex secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger decía que “el mayor afrodisiaco humano es el poder”.
¿EL PODER DESTRUYE EL AMOR?
En la última década tuvimos 3 presidentes (Macri, Fernández y Milei): los 3 se separaron
Mauricio Macri y Juliana Awada blanquearon su separación en 2026. Alberto Fernández terminó mal con Fabiola Yáñez y Milei presidente ya suma 2 ex parejas.
Para quien fuera ministro de relaciones exteriores de Richard Nixon “No hay nada más atrayente para una mujer que tener a su lado un hombre con poder, sin importar que su apariencia física no sea atractiva, siempre y cuando sea visible su poder”.
1-Mauricio Macri y Juliana Awada
El vínculo entre quien era jefe de Gobierno porteño y la empresaria textil se remonta a septiembre de 2009.:
Se conocieron en un selecto gimnasio de Barrio Parque y tras un viaje a Tandil, formalizaron el noviazgo y comenzaron a convivir a los pocos meses.
Ambos ya tenían hijos de relaciones previas: Agustina, Francisco y Gimena por parte de Macri; y Valentina por parte de Awada.
En los últimos meses se habló bastante de la muy especial la relación que Macri mantenía/mantiene con Adela Arning la alcaldesa de la localidad de Mendiolaza, en el departamento Colón, provincia de Córdoba.
La ruptura se habría gestado antes de la Navidad y el Año Nuevo de 2025.
Sin embargo, ambos optaron por la armonía familiar y compartieron las festividades juntos.
2-Alberto Fernández y Fabiola Yáñez
Después de más de ocho años de relación y luego de que él dejara la Casa Rosada, se separó la ex pareja presidencial.
Los términos que se conocieron tras la crisis matrimonial fueron escandalosos.
Ellos también tuvieron un hijo, Francisco, durante el mandato del dirigente justicialista.
Tras dejar la Quinta de Olivos, Fabiola Yáñez se instaló en España junto a su hijo y desde allí disparó munición gruesa contra su ex pareja.
Ella llegó al punto de anunciar un documental sobre su vida, "Fabiola, la verdad", donde amenazaba con contar a lo largo de 6 capítulos de 40 minutos cada uno todas las infidelidades y supuestas agresiones que había sufrido.
3-Javier Milei y Fátima Flórez
La noche que ganó las elecciones PASO presidenciales de 2023, el actual jefe de Estado le mandó un enigmático saludo a la “540”.
Pocas horas más tarde se supo de su noviazgo con la capocómica.
La separación se dio, según los programas de la farándula local, porque
“Fátima realmente enamorada y no quería separarse pero se había vuelto muy demandante”.
Como se recordará, en cada gira internacional o nacional, el primer mandatario viajaba acompañado por su hermana y no por su pareja sentimental.
4-Javier Milei y Amalia “Yuyito” González
La relación entre el presidente de la Nación y la actriz y vedette se extendió a lo largo de casi un año.
La historia se hizo pública luego de una serie de apariciones juntos en distintos eventos.
“Estoy de novia. Sí, feliz”, dijo entonces Yuyito ante la consulta de sus propios panelistas en agosto de 2024.
“Hace mucho que no usaba esa palabra. Es lindo volver a intentarlo, volver a ilusionarse, volver a amar”.
La propia conductora de TV dio a conocer el final de su relación con el actual Jefe de Estado en su propio programa del canal Ciudad Magazine.