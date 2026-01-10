En enero de 2025, la provincia de Buenos Aires multó a Flybondi por más de $300 millones por sus vuelos cancelados pero poco cambió un año más tarde: tomó la decisión tras 2.400 reclamos de usuarios.
PROBLEMAS EN 2 DE CADA 3 VUELOS
Flybondi mantiene en 2026 las mismas demoras y cancelaciones que en 2025
La empresa Flybondi fue calificada en 2025 como la aerolínea con mayor proporción de problemas de servicio a nivel local, según Airline Reliability Index.
La administración de Axel Kicillof consideró que existía “una conducta sostenida en perjuicio de los derechos de los consumidores”.
Sin embargo, sin tomar nota de lo sucedido, la aerolínea low cost mantuvo su pobre perfomance: en apenas 2 semanas sobre 73 vuelos programados 38 tardaron más de 30 minutos en despegar y 12 vuelos fueron cancelados.
El vuelo más atrasado fue el FO 5960 de Córdoba a Florianopolis ya que salió con un retraso de 8 horas y 41 minutos.
De acuerdo a una investigación de Failbondi.fail (un sitio creado para denunciar los incumplimientos),. estas fueron sus 3 peores partidas:
FO 5960 Córdoba → Florianópolis, en lugar de partir a las 06:25 lo hzi a las 15:06... 8hs 41min tarde
FO 5014 Aeroparque → Córdoba, no pudo despegar a las 16:25 y lo hizo a las 00:41 del día siguiente: 8hs 16min tarde
FO 5005 Córdoba → Aeroparque: debía decolar a las 14:15 horas y lo hizo a las 22:15: 8hs tarde
En la comparación con Aerolíneas Argentinas, su principal competidor de mercado, no queda bien parada la low cost privada.
En la comparación con otras low cost, tambièn quedan muy relegados.
¿Felices fiestas con Flybondi?
Entre el 24 de diciembre de 2025 y el 8 de enero de 2026 las operaciones fueron un verdadero caos: en verde pueden verse las operaciones a horario (16), en amarillo con demoras de menos de media hora (11), en rojo los retardos mayores (38) y en gris los cancelados (18).
Mientras desde la Casa Rosada se elogia de manera permanente la desregulación del esquema aerocomercial vigente no aparecen sanciones ni correctivos para las compañías que dejan varados a sus pasajeros ya que afectan a los turistas y también a los puntos de destino que los esperan.
Desde Flybondi apuntan a un sinnúmero de responsables:
-medidas gremiales de los controladores aéreos
-condiciones meteorológicas adversas
- cierre de aeropuertos de Buenos Aires por mejoras en la infraestructura”.
A esto se sumó un área de atención al cliente colapsada ante una demanda que la empresa no logró nunca canalizar.
Como se sabe, el modelo low cost reduce la presencia de personal presencial en terminales y traslada la mayor parte de la comunicación con los usuarios a canales digitales, incluso en contextos de crisis y fuertes reclamos.
La llegada de Leonardo Scatturice
Flybondi fue adquirida en junio de 2025 por CQC Global Enterprise, un fondo estadounidense encabezado por el llamado “lobista preferido de Javier Milei”.
Se trata de un empresario vinculado a los servicios de inteligencia y reciente comprador también de la empresa de logística y servicios OCA.
Su cercanía con Balcarce 50 se da a través del núcleo más estrecho del asesor presidencial Santiago Caputo.
Por el momento, la ampliación de los servicios que lograrían gracias al aporte de Scatturice se reduce a lo discursivo.
En la práctica todo son problemas para sus clientes.
El ingreso fue “escoltado” por altas autoridades de la Aduana en la cita aeroestación porteña.
¿Cuál es el negocio de manejar una low cost que da pena en todos los rankings internacionales en consonancia con una firma de servicios postales en decadencia como OCA?