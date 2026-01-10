Flybondi mantiene en 2026 las mismas demoras y cancelaciones que en 2025

FO 5960 Córdoba → Florianópolis, en lugar de partir a las 06:25 lo hzi a las 15:06... 8hs 41min tarde

FO 5014 Aeroparque → Córdoba, no pudo despegar a las 16:25 y lo hizo a las 00:41 del día siguiente: 8hs 16min tarde

FO 5005 Córdoba → Aeroparque: debía decolar a las 14:15 horas y lo hizo a las 22:15: 8hs tarde

En la comparación con Aerolíneas Argentinas, su principal competidor de mercado, no queda bien parada la low cost privada.

image

En la comparación con otras low cost, tambièn quedan muy relegados.

Si todas las compañías tuvieron los mismos obstaculos... ¿Por què Flybondi tuvo el peor desempeño?

image

A raíz de los incumplimientos (casi mil despegues demorados en menos de 15 dìas), usuarios intentaron en redes sociales desenmascarar las prácticas de una compañía que fue comprada por un empresario ligado fuertemente al poder libertario: Leonardo Scatturice.

¿Felices fiestas con Flybondi?

Entre el 24 de diciembre de 2025 y el 8 de enero de 2026 las operaciones fueron un verdadero caos: en verde pueden verse las operaciones a horario (16), en amarillo con demoras de menos de media hora (11), en rojo los retardos mayores (38) y en gris los cancelados (18).

image

Mientras desde la Casa Rosada se elogia de manera permanente la desregulación del esquema aerocomercial vigente no aparecen sanciones ni correctivos para las compañías que dejan varados a sus pasajeros ya que afectan a los turistas y también a los puntos de destino que los esperan.

Desde Flybondi apuntan a un sinnúmero de responsables:

-medidas gremiales de los controladores aéreos

-condiciones meteorológicas adversas

- cierre de aeropuertos de Buenos Aires por mejoras en la infraestructura”.

image

La empresa opera con una flota de 12 aviones Boeing 737-800 que supuestamente cuenta con altos niveles de exigencia diaria y tiempos de rotación ajustados. Sin embargo, la eficiencia decayó de manera vertical y dejó a miles de pasajeros obligados a esperar durante horas vuelos cuyos horarios eran modificados sin información clara.

A esto se sumó un área de atención al cliente colapsada ante una demanda que la empresa no logró nunca canalizar.

Como se sabe, el modelo low cost reduce la presencia de personal presencial en terminales y traslada la mayor parte de la comunicación con los usuarios a canales digitales, incluso en contextos de crisis y fuertes reclamos.

image

La llegada de Leonardo Scatturice

Flybondi fue adquirida en junio de 2025 por CQC Global Enterprise, un fondo estadounidense encabezado por el llamado “lobista preferido de Javier Milei”.

Se trata de un empresario vinculado a los servicios de inteligencia y reciente comprador también de la empresa de logística y servicios OCA.

Su cercanía con Balcarce 50 se da a través del núcleo más estrecho del asesor presidencial Santiago Caputo.

Por el momento, la ampliación de los servicios que lograrían gracias al aporte de Scatturice se reduce a lo discursivo.

En la práctica todo son problemas para sus clientes.

El ex agente de inteligencia devenido en empresario aerocomercial tiene un pasado escandaloso ya que el 25 de febrero de 2025 uno de sus aeronaves, con una sola pasajera a bordo, Laura Belén Arrieta, introdujo al menos una decena de maletas en Aeroparque sin pasar por los obligatorios scanners de control.

El ingreso fue “escoltado” por altas autoridades de la Aduana en la cita aeroestación porteña.

scatturice bennet trump.jpg Leonardo Scatturice junto al presidente de Estados Unidos Donald Trump

¿Cuál es el negocio de manejar una low cost que da pena en todos los rankings internacionales en consonancia con una firma de servicios postales en decadencia como OCA?