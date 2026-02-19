Karina Milei lidera el operativo para aprobar la reforma laboral en Diputados

Por eso, la negociación con los aliados se volvió permanente y el Congreso funciona prácticamente como una extensión de la mesa política del Gobierno.

El operativo parlamentario y el ojo de Karina Milei

Durante las horas previas a la sesión, dirigentes oficialistas y aliados se instalaron en el Palacio Legislativo para coordinar apoyos. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, centraliza las conversaciones, acompañado por su primo Eduardo “Lule” Menem, hombre de máxima confianza de Karina Milei.

También participó el diputado Diego Santilli, quien volvió a involucrarse en las negociaciones para asegurar quórum y evitar sorpresas en la votación.

El PRO mantiene algunos pedidos —como habilitar el pago de salarios mediante billeteras virtuales— pero ya transmitió que no bloqueará la aprobación del proyecto.

Tensiones dentro del oficialismo

La reforma laboral también dejó internas en el Gobierno. El manejo del proyecto generó malestar entre distintos sectores del gabinete, sobre todo por la aparición del artículo sobre licencias médicas que luego debió ser retirado.

El episodio provocó reproches cruzados dentro del oficialismo y discusiones sobre quién había incorporado esa cláusula al texto que salió del Senado.

Qué pasa después de la votación

Si Diputados aprueba el proyecto con cambios, la ley deberá volver al Senado para su sanción definitiva antes del cierre del período de sesiones extraordinarias.

Para el Gobierno, la norma es clave dentro de su programa económico, ya que apunta a modificar el sistema laboral, reducir litigios y promover la contratación formal.

La presencia de Karina Milei en Buenos Aires —mientras el Presidente viaja al exterior— refleja la relevancia política que la Casa Rosada le asigna a la votación: más que una ley, se trata de la primera gran prueba parlamentaria del oficialismo.

_____________________________

