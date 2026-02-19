La industria buena y la industria mala caen por igual en Argentina, según Diego Giacomini. El economista, abiertamente opositor al plan económico del Gobierno nacional, cuestionó la explicación de la competitividad en una comparativa de rendimientos productivos entre los sectores de alimentos y bebidas y los manufacturados.
Diego Giacomini fulminó la excusa de la competitividad: Industria buena y mala caen por igual
El economista Diego Giacomini comparó los rendimientos de dos sectores industriales. Expuso la excusa de la competitividad como factor decisivo en el consumo.
Según un trabajo propio encargado por un privado, Giacomini comparó las curvas de rendimiento de ambos sectores. El ánimo central del análisis fue el de contrastar el nivel de actividad en una industria considerada “buena” o competitiva como lo es la de alimentos y bebidas, y una considerada “mala” como la industria manufacturera que comprende insumos que no son de consumo corto.
“La industria de alimentos y bebidas es recontra productiva, de eso no hay dudas. Esto puede servir para ilustrar si el plan económico es bueno o malo en la película a largo plazo. El Gobierno te va a decir que la industria competitiva creció un 4% mientras que la no competitiva cayó 6% en los últimos dos años. Esta lectura es miope”, señaló Giacomini al explicar su informe.
Para justificar esa calificación, el economista se encargó de comparar los puntos de partida de cada curva. Mientras que alimentos y bebidas inició el ciclo más “alto” en niveles de producción, el sector de manufacturas lo hizo desde un punto de partida más bajo.
La industria de la era Milei
La publicación de Giacomini llegó a modo de contestación del discurso oficial que se aceleró luego del cierre de la fábrica de neumáticos Fate a nivel local. Según el oficialismo, la compañía pereció ante la falta de competitividad de sus productos frente a la oferta importada, que en el mercado se comercializa a precios hasta un 45% menores.
Ese señalamiento generó malestar entre los industriales, que vienen denunciando condiciones de mercado desiguales, en especial contra productos sospechados de dumping por parte de China. Ello se sumó al reclamo por la política cambiaria, en un combo que no solo acortó las posibilidades de consumo interno, sino también de ventas al exterior.
El empleo en el medio
En medio del debate por la competitividad local y las condiciones de mercado quedó encerrado el empleo, especialmente el privado. En ese sentido, informes recientes dieron cuenta de una caída generalizada de los puestos de trabajo en los últimos dos años, con la pérdida de casi 200.000 posiciones formales, a las que se suman las salidas ejecutadas por la administración pública.
En términos netos, 23 de las 24 jurisdicciones nacionales sufrieron el cierre de empresas por encima de la apertura, lo que generó un déficit preocupante entre las fuentes de empleo privado disponibles.
