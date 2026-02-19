Diego Giacomini fulminó la excusa de la competitividad: Industria buena y mala caen por igual

La publicación de Giacomini llegó a modo de contestación del discurso oficial que se aceleró luego del cierre de la fábrica de neumáticos Fate a nivel local. Según el oficialismo, la compañía pereció ante la falta de competitividad de sus productos frente a la oferta importada, que en el mercado se comercializa a precios hasta un 45% menores.

Ese señalamiento generó malestar entre los industriales, que vienen denunciando condiciones de mercado desiguales, en especial contra productos sospechados de dumping por parte de China. Ello se sumó al reclamo por la política cambiaria, en un combo que no solo acortó las posibilidades de consumo interno, sino también de ventas al exterior.

Alimentos y la industria manufacturera caen por igual. Las dos caen 6%. Esto revela que este plan económico es el problema ya que hace caer por igual a la industria productiva con todo el resto, concluyó Giacomini.

fate fuego

El empleo en el medio

En medio del debate por la competitividad local y las condiciones de mercado quedó encerrado el empleo, especialmente el privado. En ese sentido, informes recientes dieron cuenta de una caída generalizada de los puestos de trabajo en los últimos dos años, con la pérdida de casi 200.000 posiciones formales, a las que se suman las salidas ejecutadas por la administración pública.

En términos netos, 23 de las 24 jurisdicciones nacionales sufrieron el cierre de empresas por encima de la apertura, lo que generó un déficit preocupante entre las fuentes de empleo privado disponibles.

