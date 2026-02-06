La construcción rebotó en diciembre, pero la industria acumuló 6 meses de caída

“Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes”, 21,6%;

“Prendas de vestir, cuero y calzado”, 16,7%;

“Maquinaria y equipo”, 14,8%;

“Otros equipos, aparatos e instrumentos”, 22,4%;

“Productos de caucho y plástico”, 18,3%;

“Productos textiles”, 25,7%;

“Productos de metal”, 7,5%;

“Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras”,6,6%;

“Productos de tabaco”, 7,6%;

“Otro equipo de transporte”, 2,9%.

En tanto que los rubros que mostraron alzas fueron:

“Industrias metálicas básicas”, 7,4%;

“Madera, papel, edición e impresión”, 4,6%;

“Alimentos y bebidas”, 0,8%;

“Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear”, 4,0%;

“Sustancias y productos químicos”, 1,0%;

“Productos minerales no metálicos”, 0,3%.

Construcción

Respecto de la construcción, el índice correspondiente (ISAC) mostró un crecimiento del 6,3% a lo largo de 2025, otra vez, apenas una pequeña recuperación si se lo compara con el derrumbe del 27,4% que el sector experimentó en 2024.

Pero a diferencia de la industria, la construcción mostró en diciembre una recuperación notable en relación al informe previo.

Medido contra el mismo mes de 2024, en diciembre el ISAC registró una suba del 4,8%, mientras que arrojó un alza del 3,8% en la medición desestacionalizada, con lo que borró la pérdida de noviembre, que había sido de la misma magnitud.

En la medición acumulada se produjeron la siguientes subas:

42,6% en asfalto;

31,7% en artículos sanitarios de cerámica;

20,9% en hormigón elaborado;

13,7% en hierro redondo y aceros para la construcción;

12,9% en mosaicos graníticos y calcáreos;

10,0% en placas de yeso;

6,6% en pisos y revestimientos cerámicos;

5,5% en pinturas para construcción;

5,5% en cemento portland;

4,1% en resto de los insumos (incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio

para construcción); 0,7% en cales.

Mientras tanto, se observaron bajas de 2,8% en yeso; y 2,8% en ladrillos huecos.

