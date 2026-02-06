La industria y la construcción, 2 sectores estratégicos de la actividad económica por su impacto en los niveles de empleo, cerraron 2025 con saldos positivos, aunque parten de una base comparativa muy negativa. Los datos se desprenden de los respectivos informes que el INDEC publicó este viernes.
La construcción rebotó en diciembre, pero la industria acumuló 6 meses de caída
Si bien la industria mostró un saldo anual positivo, sumó en diciembre su 6ta caída mensual consecutiva. La construcción, tuvo una notable recupereración.
Respecto de la industria manufacturera, el índice (IPI) acumuló un alza del 1,6% en relación a 2024, pero es un saldo que recupera una parte mínima de la caída del 9,4% que el sector registró en el agregado de aquel año. Además, es el acumulado de 12 meses más bajo registrado en 2025.
Por otro lado, si el análisis se circunscribe a diciembre de 2025, el índicador anotó en términos interanuales una 6ta retracción consecutiva: se redujo un 3,9% en relación al mismo mes de 2024.
En cuanto a la medición desestacionalizada, sumó una 4ta caída consecutiva cuando se contrajo un 0,1% en comparación con noviembre último.
De acuerdo al informe del INDEC, de las 16 divisiones que abarca el IPI, 10 mostraron desempeño interanual negativo durante diciembre:
- “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes”, 21,6%;
- “Prendas de vestir, cuero y calzado”, 16,7%;
- “Maquinaria y equipo”, 14,8%;
- “Otros equipos, aparatos e instrumentos”, 22,4%;
- “Productos de caucho y plástico”, 18,3%;
- “Productos textiles”, 25,7%;
- “Productos de metal”, 7,5%;
- “Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras”,6,6%;
- “Productos de tabaco”, 7,6%;
- “Otro equipo de transporte”, 2,9%.
En tanto que los rubros que mostraron alzas fueron:
- “Industrias metálicas básicas”, 7,4%;
- “Madera, papel, edición e impresión”, 4,6%;
- “Alimentos y bebidas”, 0,8%;
- “Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear”, 4,0%;
- “Sustancias y productos químicos”, 1,0%;
- “Productos minerales no metálicos”, 0,3%.
Construcción
Respecto de la construcción, el índice correspondiente (ISAC) mostró un crecimiento del 6,3% a lo largo de 2025, otra vez, apenas una pequeña recuperación si se lo compara con el derrumbe del 27,4% que el sector experimentó en 2024.
Pero a diferencia de la industria, la construcción mostró en diciembre una recuperación notable en relación al informe previo.
Medido contra el mismo mes de 2024, en diciembre el ISAC registró una suba del 4,8%, mientras que arrojó un alza del 3,8% en la medición desestacionalizada, con lo que borró la pérdida de noviembre, que había sido de la misma magnitud.
En la medición acumulada se produjeron la siguientes subas:
- 42,6% en asfalto;
- 31,7% en artículos sanitarios de cerámica;
- 20,9% en hormigón elaborado;
- 13,7% en hierro redondo y aceros para la construcción;
- 12,9% en mosaicos graníticos y calcáreos;
- 10,0% en placas de yeso;
- 6,6% en pisos y revestimientos cerámicos;
- 5,5% en pinturas para construcción;
- 5,5% en cemento portland;
- 4,1% en resto de los insumos (incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio
- para construcción); 0,7% en cales.
Mientras tanto, se observaron bajas de 2,8% en yeso; y 2,8% en ladrillos huecos.
