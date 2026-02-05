La inflación de enero se habría ubicado entre 2,2% a 2,7%

El análisis por divisiones deja en claro dónde estuvieron los mayores movimientos, ya que Alimentos y Bebidas y Esparcimiento encabezaron las subas del mes, con un impacto directo sobre el índice general y, en particular, sobre el componente estacional.

En el caso de Alimentos, las mediciones oscilaron entre 2,5% y 4,1% mensual, con una mediana del 3,1%, impulsadas principalmente por fuertes aumentos en Verduras y, en menor medida, en Carnes, rubros que volvieron a mostrar alta volatilidad en un contexto de estacionalidad marcada.

Dentro de Esparcimiento, se destacaron los incrementos vinculados al turismo y las vacaciones de verano, con subas en Hoteles y servicios asociados, que explicaron buena parte de las presiones sobre los precios estacionales durante el primer mes del año.

Del lado opuesto, Educación e Indumentaria se ubicaron entre las divisiones con menores variaciones, aportando cierto ancla al índice general y confirmando un comportamiento de precios más heterogéneo que en meses anteriores.

¿2,5%?

Con este conjunto de datos, se mantiene una proyección de inflación para enero del 2,5% mensual, en línea con la mediana de las mediciones privadas y consistente con la trayectoria descendente que se viene observando desde fines del año pasado.

La confiabilidad de estas estimaciones es un factor que el mercado no descuida, ya que las consultoras privadas, que mayormente relevan precios en el Gran Buenos Aires, mostraron en los últimos doce meses un desvío promedio de apenas dos décimas respecto del dato nacional del INDEC, con solo un mes de diferencia significativa, correspondiente a marzo de 2025.

A este panorama se sumó una señal política que reforzó las expectativas, luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, indicara que la inflación de enero sería similar a la de diciembre, un mensaje que el mercado leyó como una validación del sendero de desaceleración.

Así, el dato oficial que se conocerá la próxima semana no solo confirmará si la inflación logra mantenerse por debajo del 3% mensual, sino también si el freno observado en el núcleo alcanza para compensar las presiones estacionales que todavía siguen presentes en la economía.

