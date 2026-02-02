No es el gato de Schrödinger, es la inflación de Milei

El gobierno de Javier Milei escribió este lunes (02/02) otro capítulo bochornoso en la historia de su gestión, al postergar la nueva medición del índice de precios al consumidor (IPC) hasta que "el proceso de desinflación esté totalmente consolidado” , decisión que motivó la renuncia de Marco Lavagna tras 6 años al frente del organismo estadístico.
Luis Caputo: "Un ministro ganaba $2.800.000 y ahora va a subir a $5 millones"
El ministro de Economía explicó por qué Pedro Lines, nuevo titular del INdEC, figura como 'Open to work' (abierto a un nuevo trabajo) en Linkedin: "Los sueldos de los funcionarios quedaron muy bajos, muchos renuncian".
En este contexto, explicó que "un ministro ganaba unos $2.800.000 y ahora creo que va a subir a $5 millones y algo". "Se arrancó con ese sueldo en 2023 y no se actualizó nunca y a muchos se le hace difícil, algunos lo podemos sostener pero otros no (...) se van al sector privado donde tienen mejores sueldos".
