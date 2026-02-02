No es el gato de Schrödinger, es la inflación de Milei

El gobierno de Javier Milei escribió este lunes (02/02) otro capítulo bochornoso en la historia de su gestión, al postergar la nueva medición del índice de precios al consumidor (IPC) hasta que "el proceso de desinflación esté totalmente consolidado” , decisión que motivó la renuncia de Marco Lavagna tras 6 años al frente del organismo estadístico.

Cabe recordar que la nueva metodología para medir el IPC ya había comenzado a implementarse este mes por el INdEC y se difundiría en febrero. En rigor, esta actualización ya estaba lista hace muchos meses pero se venía postergando porque tendría un impacto al alza en el dato de inflación , lo que echaría por tierra el relato libertario y arrojaría datos irremontables en tiempos electorales. Hasta el FMI había pedido que se modificara por un cálculo actualizado.

Es que el nuevo IPC le daba mayor peso (ponderación) a los servicios (que abarca las tarifas) que a lo bienes (como los alimentos), lo que tendría un impacto al alza sobre el índice de precios al consumidor.

Muy curioso resulta que Luis Caputo admitiera hoy que el nuevo IPC se postergará hasta que el "proceso de desinflación esté consolidado" y, minutos después, justificara que tomaron esta decisión porque Javier Milei no quería que "después digan que cayó porque cambiaron el índice", cuando en realidad todo apunta a que daría un número mayor.

De allí viene la alusión -un poco de humor- en el título de esta nota sobre el gato de Schrödinger, el famoso experimento mental propuesto por Erwin Schrödinger para ilustrar la superposición cuántica, donde un gato encerrado en una caja con un veneno conectado a un átomo radiactivo estaría simultáneamente vivo y muerto hasta que la caja se abra y se observe su estado: el Gobierno decidió no cambiar la medición de la inflación para que nadie diga que la inflación bajó por cambiar la medición. Bochorno total y polémica abierta.

Live Blog Post Luis Caputo: "Un ministro ganaba $2.800.000 y ahora va a subir a $5 millones" El ministro de Economía explicó por qué Pedro Lines, nuevo titular del INdEC, figura como 'Open to work' (abierto a un nuevo trabajo) en Linkedin: "Los sueldos de los funcionarios quedaron muy bajos, muchos renuncian". En este contexto, explicó que "un ministro ganaba unos $2.800.000 y ahora creo que va a subir a $5 millones y algo". "Se arrancó con ese sueldo en 2023 y no se actualizó nunca y a muchos se le hace difícil, algunos lo podemos sostener pero otros no (...) se van al sector privado donde tienen mejores sueldos". Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/eldestapeweb/status/2018457055967711533&partner=&hide_thread=false "Un ministro ganaba $2.800.000 y ahora va a subir a $5.000.000"



Luis Caputo explicó por qué Pedro Lines, nuevo titular del INDEC, figura como 'Open to work' en Linkedin: "Los sueldos de los funcionarios quedaron muy bajos, muchos renuncian". pic.twitter.com/n3GgELw2vM — El Destape (@eldestapeweb) February 2, 2026 VER +

Live Blog Post Diputados piden explicaciones a Luis Caputo por el INdEC Los diputados Esteban Paulón y Pablo Frías presentaron un proyecto en la Cámara de Diputados para que el ministro de Economía, Luis Caputo, brinde explicaciones por la salida de Marco Lavagna del INdEC y la postergación del nuevo IPC. Captura de pantalla 2026-02-02 194430 Escribió Paulón en su cuenta de X (@EstebanPaulon): "La salida de Marco Lavagna del INdEC por negarse a postergar la nueva canasta para medir el IPC es un hecho de extrema gravedad. Y Luis Caputo debe dar explicaciones en Diputados porque este despido: Vulnera la autarquía y autonomía de Instituto

Reinstaura dudas sobre la confiabilidad de los índices

Muestra una intromisión inadmisible del PEN

Abre la puerta a litigios por bonos atados a inflación

Cuestiona la labor de los equipos técnicos que hacen su trabajo con enorme solvencia y honestidad" En otro posteo, el diputado aseguró que "Toto y Milei postergan la nueva medición y fuerzan la renuncia de Marco Lavagna, por el capricho de seguir manipulando las estadísticas públicas, hasta que los números coincidan con su percepción de la realidad". "Está decisión rompe la confianza y vuelve a cubrir de un manto de sospecha al INdEC tras años de reconstrucción de la credibilidad del Instituto", consideró. Captura de pantalla 2026-02-02 194410 VER +

Live Blog Post La recaudación tributaria de enero cayó un 9,4% real, comparado con 2025 La recaudación tributaria de enero registró una caída del orden del 9,4% real anual, al totalizar los $18,33 billones, según informó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). En términos nominales, los ingresos crecieron 22%, frente a una tasa de inflación del 31,4%. De la estadística de ARCA surge que “la variación interanual del último mes continuó viéndose afectada por la suspensión de derechos de exportación y reducción de aranceles sobre las importaciones, junto con la reducción de Impuestos Internos”. Se trata de la sexta caída real interanual consecutiva. image VER +

Live Blog Post Marcha atrás con nuevo IPC: "El costo no es solo económico, también en credibilidad" El economista Christian Buteler, al igual que otros especialistas, cuestionó la marcha atrás del Gobierno con la nueva metodología para medir la inflación. "El año pasado se anunció que a partir de ENERO se cambiaba la canasta para medir la inflación. Cerró enero y el número fue peor a lo esperado. Como el titular del Indec no quiere dar marcha atrás (obvio afecta credibilidad del organismo), lo despiden y postergan el nuevo índice", escribió en X (@cbuteler). "¿Hasta cuando lo postergan? Hasta que dé como ellos quieren, o sea, hasta que se terminen de aplicar los aumentos de tarifas que tienen un mayor impacto en el nuevo índice. Lo mejor de todo, es que lo reconocen abiertamente. ¿Tan mala fue la inflación real en enero?", agregó. "Aún si estuviera bien medida, cómo creer en el dato de inflación a partir de ahora", analizó Buteler, y explicó que "hay contratos, bonos, letras, plazos fijos, créditos que ajustan ya sea por CER o UVA. No pueden anunciar un cambio de índice y el día que tienen el dato volver a la metodología anterior porque el número da peor a lo estimado. El costo no es solo económico sino también en credibilidad". VER +

Live Blog Post Arde X por el INdEC: "Reconocen sin pudor que están manipulando los datos" INDEC es Tendencia número 1 en X (Twitter) Argentina, luego de que Luis Caputo admitiera que Marco Lavagna renunció porque el Gobierno no quiere implementar la nueva metodología para medir la inflación. image image image image image image VER +

Live Blog Post Celulares más baratos... ¿o verso? La promesa de celulares mucho más baratos, tras la quita de aranceles a la importación, quedó a mitad de camino. La baja existe, pero es menor, desigual y todavía no convence a los consumidores. Según un informe privado, los valores de los celulares bajaron en promedio apenas un 2,1% durante enero, muy lejos del recorte que, en teoría, debería haberse trasladado al consumidor tras la eliminación del impuesto del 8%. Además, el informe muestra que la baja promedio del 2,1% esconde realidades muy diferentes según el segmento. Los celulares de gama baja fueron los que más ajustaron, con una reducción promedio del 2,6%, mientras que los equipos de gama alta apenas retrocedieron 0,8%. En contrapartida, los celulares de gama media sorprendieron con una suba del 1,3%, una dinámica que contradice la lógica de un mercado que acaba de recibir un supuesto alivio impositivo. VER NOTA VER +

Live Blog Post El Gobierno oficializó el reemplazo de Marco Lavagna en el INdEC Pedro Lines -actual número 2 del INdEC- asumirá la dirección del organismo tras la renuncia de Marco Lavagna, informó el Gobierno. La curiosidad es que en su cuenta de Linkedin, Lines mostraba que está buscando trabajo ("Open to work"). image image VER +

Live Blog Post "Chatarra médica": Debate por la medida que permite importar equipos usados para hospitales El anuncio del Gobierno nacional que habilita a clínicas y hospitales a importar equipos médicos usados abrió un fuerte debate político y sanitario. Mientras desde el oficialismo aseguran que la medida permitirá reducir costos, agilizar trámites y mejorar el acceso a tecnología, desde la oposición llovieron las críticas y advierten sobre posibles riesgos en el control, la calidad y el impacto en la salud pública. Uno de los primeros en cuestionar la medida fue el diputado Miguel Ángel Pichetto, quien comparó la decisión con otras políticas recientes del Gobierno. “Ahora habilitan la importación de equipos médicos usados. Hace poco autorizaron el ingreso de ropa usada. Cada día la Argentina se parece más a un país africano de segundo orden”, lanzó. Desde el ámbito sanitario, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, también apuntó contra la iniciativa y puso en duda los controles. “¿Qué estás haciendo por la salud del pueblo? ¿Inversión? ¿Hospitales? No. Algo mucho mejor: traer la chatarra médica que descartan en otros países, pero sin control”, escribió, en un mensaje cargado de ironía. VER NOTA VER +

Live Blog Post Gran polémica por la marcha atrás con el nuevo IPC Economistas y usuarios en general salieron con los tapones de punta en la red social X (ex Twitter) contra la decisión del Gobierno de postergar el nuevo IPC, asegurando que se trata de "manipulación" del INdEC, ya que postergan la actualización del índice hasta que les convenga.. Lucas Romero, Director Synopsis Consultores, opinó que "el Índice de inflación debe reflejar lo más fielmente posible la realidad. Si se posterga una actualización necesaria para lograrlo -y que debió hacerse hace 2 años-, porque no le conviene al Gobierno, no hay otra forma de llamar a esto que manipulación del INDEC. Un escándalo!" Por su parte, el economista Roberto Cachanosky, también cuestionó la decisión: "postergan el nuevo IPC hasta que les dé como ellos quieren". "Si el IPC nuevo da casi lo mismo que el IPC viejo, ¿cuál es la razón para no cambiarlo? ¿Que da lo mismo? O sea, seguimos midiendo que la gente come 70 kgs. de carne vacuna por año cuando come 50 kilos. Seguimos midiendo el caset para pasar DVD y diarios papel. Falta que agreguen los calzoncillos largos y estamos ok con el IPC viejo", añadió. Diego Giacomini lanzó: "a Milei solo le interesa que las estadísticas oficiales sean funcionales a su relato en materia de actividad y precios. El PEN está dispuesto potenciar la mentira. No SERÁ GRATIS". VER NOTA VER +

