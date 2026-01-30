BCRA abre el paraguas: "Riesgos" en el proceso de desinflación

De todas maneras, la entidad que preside Santiago Bausili se mostró optimista y consideró que una vez superadas esas "presiones transitorias e internalizados los cambios metodológicos de la actualización del IPC, se prevé que la inflación profundice su tendencia a la baja".

Y sostuvo que eso ocurrirá porque se mantendrá el sesgo contractivo de la política monetaria, la mayor estabilidad cambiaria esperada por el equipo económico y la perspectiva de que los acuerdos paritarios reflejen una menor "inercia inflacionaria".

-------------

Otras noticias en Urgente24:

La nueva materia que será obligatoria en todas las escuelas de Argentina

Rafael Santos Borré confirmó su decisión tras la oferta para volver a River

Techint: Autocompra de chapa importada, 4 ofertas perdidas pero el tema es el gasoducto

Otro avión de la Fuerza Aérea de USA en Argentina: La explicación oficial

Tensión en un móvil de TN: Una cronista se llevó una bikini y la vendedora la salió a buscar