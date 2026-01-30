El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a publicar el Informe de Política Monetaria (IPOM), una publicación trimestral que esta gestión había decidido discontinuar. Allí, reveló que vislumbra "riesgos" en el proceso de desinflación en el 1er. trimestre de 2026.
1ER. TRIMESTRE
BCRA abre el paraguas: "Riesgos" en el proceso de desinflación
2025 cerró con la inflación más baja en 8 años, pero el IPC viene subiendo desde junio. Ahora el BCRA advierte que la desinflación enfrenta "riesgos".
En el IPOM, el BCRA destaca la fuerte desaceleración experimentada por el IPC a lo largo de los últimos dos años y remarca que 2025 cerró con el dato interanual más bajo (31,5%) desde 2017. De todos modos, la inflación mensual viene experimentando un un lento pero sostenido aumento desde junio pasado, y cerró con 2,8% de diciembre (un dato mayor incluso al que esperaban las consultoras privadas).
El dato novedoso es que la autoridad monetaria admite que, en el primer trimestre de este año, el proceso de desinflación "enfrenta riesgos", ligados a factores de carácter estacional y al cambio en la composición de la canasta del IPC del INdEC, que debutará con la medición de enero, combinados con la aplicación del nuevo régimen de subsidios que implica un salto en las tarifas energéticas.
"Entre los factores de riesgo se puede mencionar: primero, la estacionalidad del agrupado Carnes y derivados en el período noviembre-marzo que puede afectar la categoría Núcleo del IPC; un segundo riesgo transitorio lo constituye la corrección prevista en las tarifas residenciales de electricidad y gas por la readecuación del esquema de subsidios, con impacto en la categoría Regulados; y por último, en marzo suelen incidir significativamente los aumentos en el agrupado Educación (Regulados) y en Prendas de vestir (Estacionales), en este último caso asociado al cambio de temporada para la ropa", argumentó el BCRA.
Y añadió: "La magnitud de estos impactos transitorios sobre la inflación también se verá afectada por los ponderadores de la canasta de consumo del nuevo IPC anunciado por el INDEC".
De todas maneras, la entidad que preside Santiago Bausili se mostró optimista y consideró que una vez superadas esas "presiones transitorias e internalizados los cambios metodológicos de la actualización del IPC, se prevé que la inflación profundice su tendencia a la baja".
Y sostuvo que eso ocurrirá porque se mantendrá el sesgo contractivo de la política monetaria, la mayor estabilidad cambiaria esperada por el equipo económico y la perspectiva de que los acuerdos paritarios reflejen una menor "inercia inflacionaria".
