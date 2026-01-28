Inflación: Se complica la desaceleración de enero por la suba de alimentos en la última semana

La última semana

La cuarta semana de enero podría arruinar las expectativas de la desaceleración inflacionaria. Carnes, bebidas y frutas lideraron las subas semanales y también en la última semana.

Según la consultora Eco Go se aceleraron los valores de los alimentos. En promedio, los precios del rubro avanzaron 0,5% semanal, consolidando una tendencia que mantiene a la inflación mensual de alimentos por encima del 2,5%, lo que tiene un peso decisivo en el gasto de los hogares.

Las aves mostraron subas superiores al 2%, seguidas por otras carnes, con ajustes en el mismo porcentaje.

Luego, las bebidas alcohólicas tuvieron aumentos promedio superiores al 1%.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cbuteler/status/2011163846334193952&partner=&hide_thread=false Inflación

Diciembre 2025



Mensual 2.8%

Año 2025 31.5%



Bienes 2.6%

Servicios 3.4%



Estacionales 0.6%

Núcleo 3%

Regulados 3.3%



Nueva aceleración inflacionaria (6 de los últimos 7 meses la inflación creció) pic.twitter.com/KZCii01BaH — Christian Buteler (@cbuteler) January 13, 2026

Las frutas lideraron las subas semanales, con incrementos superiores al 2% y las verduras del 1%, sin señales de desaceleración.

En suma, calculando los aumentos hasta la cuarta semana de enero, los alimentos tuvieron una suba mensual del 2,7%, según Eco Go.

