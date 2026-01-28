En el gobierno apuestan que enero termine con una desaceleración de la inflación con respecto a diciembre de 2025, que marcó una suba del 2,8%, la más alta desde el 3,7% de marzo. Pero los alimentos volvieron a subir en la última semana del mes y complica las metas de la gestión Milei.
CARNES Y FRUTAS
Inflación: Se complica la desaceleración de enero por la suba de alimentos en la última semana
El Gobierno y las consultoras privadas estiman que la inflación se desacelerará en enero, pero la última semana del mes trajo otra suba en alimentos.
Inflación 2026
El principal logro y activo electoral de Javier Milei, la baja de la inflación, se vio empañado en 2025 por cuatro meses consecutivos de aceleración de los precios. Sin embargo, terminó el 2025 con la inflación más baja en 8 años y eso le sirvió para moderar la noticia de las subas. Pero en 2026 debe lograr cambiar la tendencia y enero podía ser la primera señal en ese sentido.
Las consultoras privadas aseguraban hace una semana que se había ralentizado la suba de precios tras un repunte en las primeras dos.
Pero en la última semana del mes los incrementos habrían vuelto. El problema son los alimentos y bebidas. Cabe recordar que el pico inflacionario de diciembre estuvo marcado por la presión en ese rubro con una variación del 3,1%, según el Indec, decisivo para acelerar el IPC.
En el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, las consultoras relevadas estimaron, en promedio, una inflación de 2% para enero, lo que no se cumpliría.
La última semana
La cuarta semana de enero podría arruinar las expectativas de la desaceleración inflacionaria. Carnes, bebidas y frutas lideraron las subas semanales y también en la última semana.
Según la consultora Eco Go se aceleraron los valores de los alimentos. En promedio, los precios del rubro avanzaron 0,5% semanal, consolidando una tendencia que mantiene a la inflación mensual de alimentos por encima del 2,5%, lo que tiene un peso decisivo en el gasto de los hogares.
Las aves mostraron subas superiores al 2%, seguidas por otras carnes, con ajustes en el mismo porcentaje.
Luego, las bebidas alcohólicas tuvieron aumentos promedio superiores al 1%.
Las frutas lideraron las subas semanales, con incrementos superiores al 2% y las verduras del 1%, sin señales de desaceleración.
En suma, calculando los aumentos hasta la cuarta semana de enero, los alimentos tuvieron una suba mensual del 2,7%, según Eco Go.
