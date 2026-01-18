El economista que fuera director del Banco Central agregó: “Javier Milei va a insistir en Davos seguramente con el anarco capitalismo pero se trata de una filosofía que no está hoy en boga en el mundo”.
ENRIQUE SZEWACH EN LN+
"Han desaparecido las normas de la Conferencia de Davos: Trump ha roto todas las reglas"
“USA sostiene que tiene el poder y que hace lo que quiere. Para los países débiles es mejor que haya leyes, porque no tenemos fuerza” dijo Enrique Szewach.
“Hay líderes en Europa y en América Latina que son de derecha pero tienen una visión completamente distinta a la del presidente argentino”.
¿Qué pasará con el dólar en Argentina?
“El Banco Central de nuestro país tiene reservas negativas de US$ 20.000 millones. No hay podido acumular dólares con la administración actual. Los argentinos compraron el año pasado, 2025, unos US$ 30.000 millones por la incertidumbre electoral" sostuvo Szewach.
“Tal vez, en 2026 haya más certidumbre política y eso ayude al atesoramiento por parte del Estado. Si los argentinos vuelven a una dolarización más habitual, US$ 10.000 millones por año, la situación será un poco más relajada”.
Inflación no bajará del 20 % anual
“A nuestro país le cuesta mucho bajar el 2% mensual de inflación. Milei dijo que iba a pulverizar la inflación en 2025 y no se pudo. Ahora, redobla la apuesta para 2026. Es una forma de presionar sobre las expectativas de la gente y los formadores de precios. La mayoría de los que estudiamos los precios creemos que las subas de precios no bajarán este año del 20%”.