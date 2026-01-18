"Han desaparecido las normas de la Conferencia de Davos: Trump ha roto todas las reglas"

“Tal vez, en 2026 haya más certidumbre política y eso ayude al atesoramiento por parte del Estado. Si los argentinos vuelven a una dolarización más habitual, US$ 10.000 millones por año, la situación será un poco más relajada”.

El economista Enrique Szewach, ahora director del BCRA Enrique Szewach no ve una baja de la inflación a 10 % anual como plantea Milei

Inflación no bajará del 20 % anual

“A nuestro país le cuesta mucho bajar el 2% mensual de inflación. Milei dijo que iba a pulverizar la inflación en 2025 y no se pudo. Ahora, redobla la apuesta para 2026. Es una forma de presionar sobre las expectativas de la gente y los formadores de precios. La mayoría de los que estudiamos los precios creemos que las subas de precios no bajarán este año del 20%”.

Si las tarifas de servicios públicos están indexadas y lo mismo ocurre con una parte del gasto público y de la deuda, va a ser muy difícil llegar a un número que empiece con un 0 a nivel mensual.