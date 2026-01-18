urgente24
"Han desaparecido las normas de la Conferencia de Davos: Trump ha roto todas las reglas"

“USA sostiene que tiene el poder y que hace lo que quiere. Para los países débiles es mejor que haya leyes, porque no tenemos fuerza” dijo Enrique Szewach.

18 de enero de 2026 - 23:56
Enrique Szewach opinó sobre el Foro de Davos

El economista que fuera director del Banco Central agregó: “Javier Milei va a insistir en Davos seguramente con el anarco capitalismo pero se trata de una filosofía que no está hoy en boga en el mundo”.

“Hay líderes en Europa y en América Latina que son de derecha pero tienen una visión completamente distinta a la del presidente argentino”.

La 56.ª Reunión Anual del Foro Económico Mundial reunirá a los principales líderes gubernamentales, empresariales y de la sociedad civil del 19 al 23 de enero. Bajo el tema "El espíritu del diálogo", Davos 2026 ofrece una plataforma para conectar a líderes mundiales pero es desafiada su filosofía por las políticas económicas unilaterales del nuevo presidente norteamericano.

¿Qué pasará con el dólar en Argentina?

“El Banco Central de nuestro país tiene reservas negativas de US$ 20.000 millones. No hay podido acumular dólares con la administración actual. Los argentinos compraron el año pasado, 2025, unos US$ 30.000 millones por la incertidumbre electoral" sostuvo Szewach.

No puede ocurrir simultáneamente que el BCRA compre moneda extranjera para las reservas y que los ciudadanos de nuestro país hagan semejante nivel de compra de la divisa norteamericana.

“Tal vez, en 2026 haya más certidumbre política y eso ayude al atesoramiento por parte del Estado. Si los argentinos vuelven a una dolarización más habitual, US$ 10.000 millones por año, la situación será un poco más relajada”.

El economista Enrique Szewach, ahora director del BCRA
Enrique Szewach no ve una baja de la inflación a 10 % anual como plantea Milei

Inflación no bajará del 20 % anual

“A nuestro país le cuesta mucho bajar el 2% mensual de inflación. Milei dijo que iba a pulverizar la inflación en 2025 y no se pudo. Ahora, redobla la apuesta para 2026. Es una forma de presionar sobre las expectativas de la gente y los formadores de precios. La mayoría de los que estudiamos los precios creemos que las subas de precios no bajarán este año del 20%”.

Si las tarifas de servicios públicos están indexadas y lo mismo ocurre con una parte del gasto público y de la deuda, va a ser muy difícil llegar a un número que empiece con un 0 a nivel mensual. Si las tarifas de servicios públicos están indexadas y lo mismo ocurre con una parte del gasto público y de la deuda, va a ser muy difícil llegar a un número que empiece con un 0 a nivel mensual.

